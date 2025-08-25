“มารี” ถูกศาลสั่งจำคุก 2 เดือนเมาแล้วขับ รอลงอาญา คุมประพฤติ - พักใบขับขี่ “ไฮโซบอส” คุก 1 เดือน รอลงอาญา

ศาลแขวงพระนครเหนือสั่งจำคุก “มารี เบรินเนอร์” 2 เดือน ปมเมาแล้วขับ แต่รอลงอาญา 2 ปี - คุมประพฤติ และสั่งพักใบอนุญาตขับขี่ 6 เดือน ด้าน “บอส อัศม์กรณ์” โดนดูหมิ่นเจ้าพนักงานคุก 1 เดือน รอลงอาญา 1 ปี
หลังจากที่นักแสดงสาว “มารี เบรินเนอร์” เข้ามารายงานตัวกับพนักงานสอบสวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (25 ส.ค.2568) ที่ สน.วังทองหลาง ก่อนให้การรับสารภาพเมาแล้วขับและพิมพ์ลายนิ้วมือใหม่ จากนั้นถูกส่งต่อให้อัยการและให้ศาลเป็นผู้พิพากษา พร้อมกับ “ไฮโซบอส อัศม์กรณ์”ซึ่งก่อเหตุด่ากราดตร.
ล่าสุดหลังจากที่พนักงานสอบสวนได้มาถึงที่ศาล พร้อมกับผู้ต้องหาทั้ง 2 คน พนักงานสอบสวนได้นำสำนวนคดีไปส่งฟ้องที่อัยการและศาลแขวงพระนครเหนือ ก่อนเข้าสู่กระบวนการไต่สวนภายในห้องพิจารณาคดี โดยทั้งสองให้การรับสารภาพ
อย่างไรก็ตามในเวลาต่อมา ศาลพิเคราะห์แล้วว่ามารี เบรินเนอร์ มีความผิดฐานขัดขืนคำสั่งเจ้าพนักงาน ปรับเป็นพินัยชั้นพนักงานสอบสวน 1,000 บาท ,ฐานขับรถในขณะเมาสุรา จำคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท รอลงอาญา 2 ปี คุมประพฤติ 1 ปี รายงานตัว 3 ครั้ง บริการสังคม 12 ชม. พักใบขับขี่ 6 เดือน
ขณะที่ในส่วนของไฮโซหนุ่ม “ไฮโซบอส อัศม์กรณ์” มีความผิดฐาน ดูหมิ่นซึ่งหน้า ดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้กระทำการตามหน้าที่, ต่อสู้, หรือขัดขวางเจ้าพนักงานหรือผู้ซึ่งต้องช่วยเจ้าพนักงานตามกฎหมายในการปฏิบัติการตามหน้าที่ พิพากษา จำคุก 1 เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจำคุกให้ รอลงอาญา 1 ปี