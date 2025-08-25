“มารี เบรินเนอร์” ชิ่งสื่อ! งดให้สัมภาษณ์ ปมเมาแล้วขับ

“มารี เบรินเนอร์” หลบสื่อ เซ็นรับทราบข้อหา สน.วังทองหลาง ปมปฏิเสธเป่าแอลกอฮอล์ ก่อนนัดส่งฟ้องศาลวันนี้
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์ สำหรับกรณีที่นักแสดงสาว “มารี เบรินเนอร์” วัย 33 ปี ถูกตำรวจสน.วังทองหลางจับกุม หลังปฏิเสธการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ขณะที่เพื่อนนักธุรกิจชาย “บอส อัศม์กรณ์ สิงห์สีกรกุล” อดีตสามีของ “เชอรีน ณัฐจารี หรเวชกุล” ลงมาด่าทอท้าต่อยตำรวจจราจรวังทองหลาง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสั่งดำเนินคดีในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ ก่อนนัดส่งฟ้องศาลในวันที่ 25 ส.ค. 68 หลังทั้งคู่ใช้หลักทรัพย์ประกันตัว ขอปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นสอบสวน
ล่าสุดเมื่อเช้าวันนี้ (25 ส.ค. 68) เมื่อเวลาประมาณ 09.30 น. มารี เดินทางมาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหา ที่ สน.วังทองหลาง แต่หลบกองทัพสื่อมวลชนที่มาดักรอทำข่าว ด้วยการเข้าด้านหลัง สน. หลังเซ็นเสร็จเรียบร้อยก็ได้เดินทางกลับออกไปอย่างรวดเร็ว