"เจนนี่" ย้ำคำเดิม ไม่ช่วยใช้หนี้ให้ "แม่" อีกแล้ว!

"เจนนี่" ไม่รู้ว่าแม่มีเจ้าหนี้อีกกี่ราย ยืนยันไม่ใช้หนี้ให้อีกแล้ว ดีใจแม่ปรับพฤติกรรมไลฟ์สดขายของเอาเงินจ่ายเจ้าหนี้ทุกวัน
หลังจากที่ "เนเงิน เจตริน ศรีสังข์" อดีตแฟน "เจนนี่ รัชนก" ออกมาทวงเงิน "แม่เกตุ" แม่ของเจนนี่ จนกลายเป็นประเด็นใหญ่โต เพราะก่อนหน้านี้เจนนี่เคยประกาศไว้แล้วว่า จะไม่ใช้หนี้ให้แม่อีกต่ ไป หลังจากที่เคยตามใช้หนี้ให้โดยตลอด โดยครั้งนี้เจนนี่ได้รับงานให้แม่ไลฟ์สดขายของ ทำให้ปลดหนี้ได้ ล่าสุดสาวเจนนี่ก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องนี้ว่า
"เอาจริงๆ คิดอยู่แล้วว่ามันต้องมีวันนี้ และทำใจมาตลอดสักพัก และดีใจที่รอบนี้เราไม่ได้รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นมาก เพราะก่อนหน้านี้เวลาหนูเจอพี่ๆ นักข่าว หรือเวลาไลฟ์สดเราก็ไม่ถึงขั้นปกปิด แต่ก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องมาพูด แต่ถามว่าทำไมแม่ยังไปยึดติดกับเขา คือจริงๆ ก่อนหน้านี้เราเคยสงสัยว่า ทำไมต้องเป็นคนนั้นคนนี้ แต่สุดท้ายพอเราเข้าใจว่าคนที่เขาเดือดร้อนน่ะคงจะใครก็ได้ที่ยื่นมือมาช่วยเหลือ แต่พอมาเป็นข่าวที่เกิดขึ้น เราไม่ได้โดนกระทบเท่าไหร่หรอก แต่เราเป็นห่วงสภาพจิตใจเขานั่นแหละว่าเขาจะรับไหวได้แค่ไหน แต่เราผ่านดรามามาเยอะ และเขาอายุก็เยอะ แถมมาโดนด่าอีก ตอนแรกเราก็แอบนอยด์ แต่สุดท้ายก็เลือกที่จะให้กำลังใจ เพราะเขาก็เป็นคนในครอบครัวเรา มันไม่มีทางตัดกันขาด"
"ทีนี้ก็มาเริ่มคุยกัน นับหนึ่งกันใหม่ว่า สเต็ปต่อไปต้องอย่างนี้ๆ นะ ก็ให้กำลังใจและเริ่มต้นใหม่ ถามว่าระแคะระคายตอนไหน คือเรารู้ว่าแม่มีปัญหาเรื่องเงิน แต่เราไม่รู้ว่ายืมใครบ้าง เราก็แอบเซอร์ไพรส์อยู่ ก็มารู้ตอนที่เขาโพสต์ว่าคือแม่เรา พอแฟนคลับโทรมาเราก็ถามเลย คำตอบก็คือเขาเดือดร้อน เขาบอกว่าไม่อยากให้เราเดือดร้อนไปด้วย ก็เลยไม่ได้ปรึกษา ก็ไม่เป็นไร ก็บอกเขาว่าให้เป็นบทเรียน เพราะครั้งนี้ค่อนข้างหนักนะกับคนที่ไม่เคยโดนกระหน่ำมา ซึ่งที่ในไลฟ์หนูบอกว่า มีเรื่องการปล่อยเงินกู้ คือเราไม่รู้ว่ามันยังมีอีกกี่เจ้า เราก็ต้องพูดเป็นการเซฟกันไว้ก่อน คือเรารู้ว่าการที่แม่จะไปยืมเงินใคร เรารู้แล้วว่าเขาต้องไปหาคนที่ปล่อยเงินกู้ อาจจะดอกสูง ดอกแพง ดอกต่ำก็แล้วแต่คน ใครก็ได้ที่สามารถช่วยเขาได้ ณ วันนั้น เราก็ไม่รู้ว่าเหลืออีกกี่เจ้า เราก็พูดไว้ก่อน เผื่อพรุ่งนี้โผล่มาอีก คนก็จะได้ไม่ต้องรู้สึกตกใจกันมาก"
"แต่วันนั้นก็คุยกันเยอะมากค่ะ เราไม่ร้องไห้เลยนะ เราดีใจและภูมิใจในตัวเองมากเลยที่เราเข้มแข็งมาก แต่คนที่ร้องไห้ก็จะเป็นแม่ ก็จับเข่าคุยกันเลยว่า ในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วครั้งต่อไปทำอย่างนี้ๆ นะ และไม่คอมเฟิร์มนะว่าสุดท้ายแม่จะทำได้หรือไม่ได้ เพราะผลลัพท์มันก็ตกไปอยู่ที่การกระทำของแม่อยู่ดี เพราะฉะนั้นถ้าวันนี้แม่เริ่มต้นใหม่ ต่อไปคนก็จะชื่นชมว่าคนเรามันพลาดกันได้ สุดท้ายเราก็เริ่มต้นใหม่ ก็จะคุยกันเรื่องเหล่านี้"
บอกเคยประกาศว่าจะไม่ช่วยก็คือตามนั้น เพราะคงไม่สามารถช่วยได้ตลอด
"ส่วนเรื่องของเจนนี่ คนที่ไม่เข้าใจ คนที่มาโยงด่าเราว่าทำไมไม่ช่วยนี่นั่น เราก็ไม่รู้จะตอบยังไงแล้ว เพราะภาพที่ผ่านมาหรือการกระทำเราที่ผ่านมาเราก็ชัดเจนมาเสมอ และเราก็เคยพูดปัญหาครอบครัวมาแล้วรอบนึง ว่าถ้ามันมีปัญหาเรื่องเงินอีก เราไม่สามารถช่วยเหลือใครได้แล้วนะ เราเคยคอนเฟิร์มกับเขาไปแล้ว เคยยื่นคำขาดไปแล้ว แต่สุดท้ายมันก็เกิดขึ้น ก่อนที่จะยื่นคำขาดรอบนั้นก็ได้เคลียร์ให้ไปแล้ว แต่ไม่รู้ว่าหมดหรือเปล่า แต่มันก็ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่ของบ้าน แต่รอบนั้นไม่ได้เหมือนรอบนี้ รอบนั้นมันช็อก ทะเลาะกันบ้านแตก แต่รอบนี้เราใช้สติในการแก้ปัญหา และการที่เขาเป็นแม่เรา เราก็หวังจะให้เขามีความสุขในบั้นปลายชีวิตที่เขาเป็นผู้สูงอายุแล้ว เราก็อยากให้เขามีความสุข ไม่เจ็บไม่ป่วย และไม่ต้องมาเจอปัญหาอะไรอย่างนี้"
"ซึ่งด้วยความที่ลูกประสบความสำเร็จ คนที่เราอยากให้เขามีความสุขที่สุดก็คือแม่ เพราะฉะนั้นเรื่องอดีตที่ผ่านมาหลังจากนี้ เราพูดกันแล้วว่าเราจะมานับหนี่งใหม่ เราจะไม่นึกถึงมันแล้วนะ แต่ถ้าหลังจากนี้อะไรจะเกิดขึ้นแม่ก็เห็นแล้วว่า แม่ได้รับผลยังไง ก็อยากให้เขาสู้ ทุกวันนี้เขาก็ขายของทุกวัน ถ้าใครได้ติดตามเขาก็จะไลฟ์เช้าเที่ยงเย็น มันก็ทำให้เรารู้สึกใจฟูนะว่าเขาสู้ และอยู่ใกล้เรามากขึ้น เราเข้าถึงเขามากขึ้นกว่าก่อนหน้านี้ที่เราไม่ทราบปัญหาของเขามาก่อน"
"ถ้าคนจะมองว่าเราก็ดูแลแม่อย่างดีแล้ว แต่ทำไมแม่ยังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่ เอาจริงๆ หนูไม่สามารถบังคับใครได้เลย เราไม่รู้เลยว่าทุกคนมีปัญหาอะไร ทุกคนคิดอะไรอยู่ในหัว ต่อให้เป็นแม่เรา เป็นลูก เป็นสามี เป็นน้องสาวเรา เราทำได้แค่แนะนำ และสุดท้ายต่อให้มันเกิดปัญหาขึ้นแล้ว หนูก็ไม่ได้มีหน้าที่มาบอกว่าต่อไปแม่จะดีขึ้นค่ะ ทุกคนให้โอกาสนะ ก็ให้ทุกคนใช้ชีวิตในแบบที่ทุกคนอยากจะเป็น อยากจะทำได้เลย เพราะสุดท้ายผลลัพท์มันขึ้นอยู่กับการกระทำของทุกคน และหนูก็ไม่อยากเอาสภาพจิตใจไปเหนื่อยกับอะไรแบบนี้ เพราะเลี้ยงลูกก็เหนื่อยแล้ว ทำงานอีก แค่ปัญหาของหนูไม่ว่าจะเรื่องธุรกิจ เรื่องงานหรือดรามาต่างๆ เราก็เยอะแล้ว เพราะฉะนั้นก็ปล่อยจอยด์ และทำได้แค่เป็นที่ปรึกษาที่ดี แต่ถามว่ารักทุกคนมั้ย รักมาก และหวังให้ทุกคนดีขึ้น"
เผยตอนนี้แม่มาอยู่ใกล้หูใกล้ตามากขึ้น ก็ทำให้ดูแลกันได้ดีขึ้น
"แต่ที่หนูไม่ได้มีเจ้าหนี้มาทวงนะ หลังจากที่เรายื่นคำขาดไปแล้วก็ไม่ได้มีอีก เพราะเขาคงจำได้มั้งว่าเราเคยโพสต์เคยพูดไปแล้วว่า เราไม่ช่วยก็เลยไม่ได้มาอีก แต่ถามว่าห่วงเรื่องความปลอดภัยของแม่มั้ย ก็กลัวค่ะ แต่ตอนนี้เราก็เริ่มมีการวางแผนจัดการที่ดีขึ้น หนูบอกแล้วหนูซัพพอร์ตเท่าที่หนูทำได้ เจ็บไข้ได้ป่วย ความปลอดภัย ที่อยู่ที่กิน แต่เรื่องหนี้ของแม่ก็ตามสเต็ป และตอนนี้ก็เหมือนเป็นเรื่องราวที่ดี เพราะมันเป็นสเต็ปที่ดีขึ้น จากที่เมื่อก่อนแกไม่มีงานทำ ตอนนี้ก็มาไลฟ์ขายของกับหนู หนูก็เห็นยอด ก็รู้แล้วว่ามีทิศทางที่ดีขึัน แกก็ส่งให้ดูว่าแม่ขายวันนี้แม่ก็เอาไปให้คนนี้ๆ นะ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเก่าตั้งแต่ปีที่แล้ว"
"ถามว่าเบื่อมั้ยที่คนชอบมาถามเราว่า ทำไมไม่ใช้หนี้ให้แม่ คือคนเรามันมีวิธีการแก้ปัญหาที่ต่างกัน ตราบใดที่เจนนี่ยังคงช่วยในแบบที่มันผิดๆ แก้ปัญหาไม่ตรงจุด ก็จะไม่ทำให้เกิดการแก้ปัญหาที่แท้จริง วันนี้เราอาจจะเจ็บปวดหน่อยที่ทัวร์มาลงแม่เรา ด่าแม่เรา แต่เจนนี่เชื่อว่าบทเรียนครั้งนี้มันจะทำให้แม่เติบโตขึ้น ถ้าไม่อย่างนั้นเจนนี่ก็ต้องมาตามจ่ายอย่างนี้ไปเรื่อยๆ"
"เราก็เลยรู้สึกว่าโอเคครั้งนี้มันเจ็บปวดแหละ แม่เจ็บ หนูก็เจ็บ หนูก็รักแม่ แต่สุดท้ายหลังจากนี้หนูเชื่อว่าแม่ดีขึ้นแน่นอน อันนี้เป็นความเชื่อของเรากับแม่ เพราะแม่ก็บอกว่าแม่จะไม่สัญญา แต่แม่จะทำให้เห็น และ 2-3 เดือนที่ผ่านมาเจนนี่ก็เห็นแล้วว่าแม่ไลฟ์สดทุกวันนะ แม่ก็ตั้งใจทำงาน เมื่อก่อนเขาไม่ได้อยู่กับเจนนี่ แต่ตอนนี้เขาย้ายมาอยู่กับเจนนี่ บ้านคนละหลัง แต่อยู่ใกล้กัน เพื่อจะได้ดูแลเทคแคร์ได้ดีขึ้น เหมือนรู้จักแม่มากขึ้นในช่วงนี้ (หัวเราะ) เพราะก่อนหน้านี้พอแต่งงานเราก็แยกบ้านไง เราก็ไม่รู้ว่าเขาไปเจอใครทำอะไรที่ไหนบ้าง ทุกวันนี้ก็อยู่ในสายตา แต่ถามว่าคอนโทรลได้มั้ย มันก็ไม่ได้หรอก ชีวิตใครชีวิตมัน ผลลัพท์ขึ้นอยู่กับการกระทำ"
ลั่นฟ้อง "เมย์" ชาวเน็ตรายหนึ่งที่มาคอมเมนต์ว่า อวดรวย แต่ 1 แสนไม่มีปัญญาใช้ให้แม่ จนต้องไปยืมคนอื่น บอกต้องฟ้องให้เป็นบทเรียน
"กับเมย์เหรอ ตลกมากเลย เอาจริงๆ นะการที่หนูพูดถึงเมย์มันก็เป็นการตลาดอย่างนึงของเราที่เราไม่ต้องสร้างเอง เป็นเอ็นเกจเพิ่ม แต่ประเด็นที่เมย์ด่าเอาจริงๆ มันก็น่าโกรธอยู่นะ เหมือนเมย์ไม่ได้เข้าใจ และมันเป็นเรื่องที่เราพยายามจะเอาชนะมันมาตลอดกับเรื่องเหล่านี้ กว่าเจนนี่จะก้าวมาสู่จุดที่ไม่ได้รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น มันยากมากนะ เหมือนเมย์มาจุดปมนั้นอีกรอบ มาจี้ว่าไม่มีปัญญาเลี้ยงแม่ เราก็รู้สึกว่าบทเรียนซะหน่อย มันฟ้องได้อยู่แล้ว คือเมย์มีประเด็นเยอะมากจนเราไม่ต้องสืบเลย เราจ้างทนาย แต่ทนายไม่ต้องทำอะไรเลย ข้อมูลพร้อมมาก ในมุมของเราก็อยากให้บทเรียนกับเขา แต่บทเรียนจะมากจะน้อยแค่ไหนก็รอติดตามดีกว่า แต่ถึงศาลแน่นอนค่ะ"
"เขาก็ไม่ได้ติดต่อมานะคะ เจนนี่บอกแล้วว่าถ้าเมย์จะติดต่อมา ก็มาช่วยพี่ขายของ แล้วพี่จะให้อภัย อยากเจอเหมือนกัน อยากเปิดใจ อยากจับเข่าคุยกันเลย อยากเปิดให้เมย์ดูเลยว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของพี่มันมีอะไรบ้าง อยากให้เมย์เข้าใจ เพราะเมย์พูดเหมือนไม่รู้จักพี่ เมย์พูดเหมือนเราไม่รักครอบครัว เหมือนเราเป็นเนรคุณไปเลย จริงๆ เมย์ไม่เข้าใจ ตอนนี้ก็ให้ทนายจัดการอยู่ค่ะ เดี๋ยวจะส่งฟ้อง"