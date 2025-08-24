อย่างฮา! “หม่ำ จ๊กมก” หน้าเจื่อน หลานแกล้งอยากได้มือถือ 8 หมื่น (คลิป)

ทำเอาคุณตา “หม่ำ จ๊กมก”ถึงกับหน้าเจื่อน เมื่อลูกสาว “เอ็ม บุษราคัม วงษ์คำเหลา” แกล้งหลอกว่าหลาน 2 คน อย่าง “น้องณเวฬา” และ “น้องนาฬิกา” อยากได้มือถือเครื่องใหม่เป็นของขวัญวันเกิด ซึ่งมีราคาสูงถึง 8 หมื่นกว่าบาท
งานนี้ตอนเห็นราคา ตาหม่ำก็เริ่มหน้าเจื่อนลงเรื่อยๆ รีบบอกให้ทุกคนออกมาจากร้าน ก่อนจะตัดภาพมาที่ร้านรองเท้าแทน ซึ่งเจ้าตัวรีบบอกตรงนี้กว่าเยอะ จะเอาสามคู่ก็ได้ แต่มือถือไม่ไหวจริงๆ หน้ามืดเลย เพราะหลานสองคน ก็ต้องซื้อ 2 เครื่อง
โดยสาวเอ็ม ได้โพสต์คลิปให้ดูในไอจี 2 คลิป พร้อมใส่แคปชั่นว่า “ตาตาจะร้องไห้แล้วนะ ..... หน้าเจื่อนหมดแล้ว🤣🤣🤣🤣” , “สบายใจกว่าเย๊อะ🤣🤣 (คลิปก่อนพวกเราเตี๊ยมกันมาเพื่อแกล้งตาตาเฉยๆค่า) สรุป: น้องณเวฬาได้กระเป๋าเครื่องเขียน รองเท้า 2 คู่// น้องนาฬิกาได้ กระเป๋าเครื่องเขียน รองเท้า 1 คู่ .... ปิดจ็อบแฮปปี้ทุกคนค่ะ”