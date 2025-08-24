“บุ๋ม ปนัดดา” ซัปพอร์ตเต็มที่! สั่งตัดกางเกงใหม่ ให้ทหารแนวหน้า (คลิป)

เรียกว่าเป็นแนวหลังที่พร้อมซัปพอร์ตทหารกล้าในทุกๆ เรื่อง สำหรับ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ที่ทั้งนำของใช้จำเป็นไปบริจาค ไปตั้งเต็นท์ทำโรงครัว แถมยังเป็นโฆษก ศบ.ทก. จิตอาสา และล่าสุดงานนี้ เจ้าตัวก็เพิ่งสั่งตัดกางเกงใหม่ เพื่อนำไปให้น้องๆ ทหารแนวหน้าได้เปลี่ยนกันยกเซ็ต หลังใส่ตัวเก่าปฏิบัติหน้าที่จนขาดชำรุด
โดย บุ๋ม ได้โพสต์คลิปโชว์กางเกงใหม่ พร้อมใส่ข้อความว่า “สั่งตัดกางเกงมาให้น้องทหาร บางคนใส่มานานเป้าแตก ขากางเกงขาด บุ๋มเลยสั่งตัดเอามาให้ใส่กันใหม่”
ก่อนจะลงช่องทางบริจาค สำหรับผู้ที่สนใจสมทบทุนเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และจัดซื้อน้ำมันรถกับมูลนิธิองค์กรทำดี โดยบริจาคได้ที่ บัญชีองค์กรทำดี โดย น.ส. ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 713-2-59590-3