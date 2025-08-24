“วีนา” ดีใจ สังคมไทยเปิดกว้าง เป็นนางงามสัญชาติอินเดียคนแรกคว้ามงฯ MUT 2025 ขอบคุณ FC ทุ่ม 30 ล้านปักตะกร้า

“วีนา” เลิกเครียดคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 สมใจปรารถนา หลังรอคอยมา 8 ปี ดีใจสังคมไทยเปิดกว้างแล้วเป็นนางงามสัญชาติอินเดียคนแรกที่คว้ามงกุฎ สิ่งแรกที่อยากทำคือกินทุเรียน ขอบคุณแฟนคลับชาวนาวีทุ่มเงิน 30 ล้านปักตะกร้าให้
หลังจากคว้ามงกุฎมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ MUTสระบุรี “วีนา ปวีนา ซิงค์” ก็ได้ออกมาเปิดใจพร้อมเพื่อนๆ ท็อป 5 ได้แก่ รองอันดับ 1 MUTกรุงเทพมหานคร “แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง” , รองอันดับ 2 ได้แก่ MUTภูเก็ต “เดล นฤมล พิมพ์ภักดี” รวมถึง “กิ๊ฟ กมลพร ทองพล” MUT นครศรีธรรมราช และ “พลอย อมองดีน กลาสเซ่ต์” MUT ปทุมธานี กับสื่อมวลชน โดย วีนา ได้เผยความรู้สึกนาทีสวมมงกุฎกับความฝันที่รอคอยมาเป็นเวลา 8 ปีเต็ม กับการประกวดมา 4 รอบ ตั้งแต่ปี 2018-2025
-ดีใจมากความฝันที่รอคอยมานาน 8 ปี ยอมรับตรงๆ ว่าเครียดมากตั้งแต่เช้า กลัวว่าสิ่งที่ทำมาทั้งหมดจะไม่เกิดขึ้น และจะไม่เกิดผลสำเร็จ ก็ต้องขออภัยด้วยที่ว่าพอออกหน้าจอทีวีแล้วจะดูเครียดไปนิดนึง ตื่นเต้นแต่ก็พยายามทำให้ดีที่สุด
-8 ปีที่ผ่านมาเป็นเพราะวีนาไม่ยอมแพ้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ แม้ว่าในอดีตจะเคยผ่านมากี่เวทีสุดท้ายถ้าเราพัฒนาและรู้จักที่จะเรียนรู้ เราก็จะทำได้อย่างที่เราฝันว่าอยากจะเป็น ใครที่กำลังพยายามอยู่ วีนาอยากจะบอกว่าอย่ายอมแพ้ สักวันคุณก็จะมีช่วงเวลาแบบวีนาเหมือนกัน วันที่คุณสำเร็จมันจะเกิดขึ้นจริง
-วันที่ท้อใจมีอยู่แล้ว วีนาคิดตั้งแต่เวทีแรกว่าวีนาจะไม่มีประกวดอีกแล้ว แต่เวลาผ่านไปมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เรารักจริงๆ คือการส่งต่อแรงบันดาลใจในฐานะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ถ้าเป็นไปได้ก็ขอทำในฐานะมิสยูนิเวิร์สด้วย วันที่เหนื่อยมีแน่นอนแต่วีนาจะไม่ยอมแพ้ จะทำทุกวันให้เต็มที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทย
-ที่วันนี้ดูเครียดวีนาไปยึดติดว่า 8 ปีที่ผ่านมามันขึ้นอยู่กับวันนี้วันเดียว และอีก 2 คำถามที่วีนาต้องตอบ ตอนนี้หายเครียดแล้วนะทุกคน
-ตอนนาทีจับมือก็ท่องอยู่ในใจสระบุรี สระบุรี วนๆ ไปแบบนั้น พี่แพรวก็พูดกับวีนาว่าเก่งแล้วนะ วีนาก็พูดกับพี่แพรวว่าไม่อยากร้องไห้เลย กลัวร้องไห้แล้วจะเมกอัปไหล แล้วจะไม่สวยพอ พอประกาศจริงๆ ก็กลั้นไว้ไม่ไหว น้ำตาก็ไหลออกมา
-จะพัฒนาเรื่องของ performance และการตอบคำถาม เพื่อไปสู่เส้นทางของมิสยูนิเวิร์สในรอบลึกๆ
-อย่างแรกที่อยากจะทำในตอนนี้คือกินทุเรียน เพราะที่ผ่านมาอดใจทุเรียนมาหลายเดือนมาก ต้องการไดเอตให้หุ่นออกมาดีที่สุด วีนาชอบกินทุเรียนมากสุดๆ
-วีนาอยากขอบคุณชาวนาวีมากๆ ที่เป็นกำลังใจให้วีนาตลอด 8 ปีกดตะกร้าให้วีนามาตลอดจนวันนี้ก็ประมาณ 30 ล้านบาท วีนาจะทำให้เต็มที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทย หวังว่าทุกคนจะก้าวไปเวทีจักรวาลด้วยกันกับวีนา
-แพรวเผยว่าตนทำเต็มที่ที่สุดแล้ว มีความสุขตลอดเวลาที่ประกวด ถือว่าตัวเองได้ปลดล็อกหลายๆ อย่างในการประกวดครั้งนี้จริงๆ แพรวคงไม่อีกแล้ว แพรวใส่ทุกอย่างทั้งหมดไปแล้วคิดว่าตัวเองคงไม่สามารถทำได้กว่านี้แล้ว คงพอแค่นี้ ขอทำหน้าที่เป็นรอง 1 และหวังว่าวีนาจะสามารถคว้ามิสยูนิเวิร์สได้เราจะได้ขึ้นเป็นมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แทน จากนี้ขออยู่ทำงานให้บอส
-ด้านเดลคาดหวังตัวเองจะเข้าท็อป 3 ให้ได้ ก็ทำได้ มันเหมือนกำลังฝัน ตอนได้ยินชื่อภูเก็ต ที่เอามือขึ้นมาไหว้คืออึ้ง มันตกใจและดีใจ ขอบคุณทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้ ไม่มีพลังลบเข้ามาเลย มันเลยทำให้เดลสามารถทำตรงนี้ได้เต็มที่ ตอนนี้อยากให้บอสส่งออกเวทีนอกก่อนค่ะ ค่อยตัดสินใจจะมาประกวดใหม่อีกครั้งหรือเปล่า
-พลอย มิสยูนิเวิร์สปทุมธานี เผย ทำเต็มที่แล้วจริงๆ สุดความสามารถ ดีใจมากๆที่ติดท็อป 5 ทุกคนน่ารักมากๆ ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม เรื่องจะกลับมาอีกหรือเปล่าขอคิดดูก่อน ให้เป็นเรื่องของอนาคต
-ขณะที่ กิ๊ฟ มิสยูนิเวิร์สนครศรีธรรมราช รู้ว่าทุกคนเอาใจช่วย ล่าสุดก็เอาเขียดตบปากแล้ว ก็รู้ตัวว่าทุกคนอยากให้เราแก้ไขเรื่องของการตอบคำถาม หวังว่าสักวันจะกลับมาในวันที่พร้อมที่สุดเพื่อจะเป็นตัวแทนประเทศไทยให้ได้ดีที่สุด
-โดนแซวชุดท็อป 3 เหมือนกัน วีน่าบอกว่าตลกมาก เพราะว่ายืนด้วยกันไม่ได้ ต้องยืนเอนๆ เพราะมันจะชนกัน เดลบอกขนนกของวีนาเข้าจมูกเดล แพรงบอกชนกันสุดๆ ไปเลย มาเห็นชุดกันหน้างานเลย อึ้งกันทั้งหมด บังเอิญจริงๆ ไม่มีใครรู้ว่าใครจะใส่อะไร ชุดวีนาคือนกกางปีก ขนนกที่ประดับเป็นนกการเวกที่ใช้ในราชพิธีต่างๆ แต่ที่เอามาประดับไม่ใช่ของจริง
-ตัววีนาโดนเรื่องของสัญชาติมาตลอด ครั้งนี้ถือว่าประเทศไทยเปิดกว้างในเรื่องสัญชาติมากขึ้น นอกจากความหลากหลายทางเพศแล้วด้วย วีนาดีใจมากๆที่ MUT เปิดกว้างเรื่องเชื้อชาติ มองว่าวีนาคือคนไทยคนหนึ่ง วีนาเกิดและเติบโตที่นี่ พูดภาษาไทย รักอาหารไทย เป็นคนไทยท้องถิ่นจากจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ วีนาจะนำความเป็นไทยไปสู่สากลอย่างหลากหลาย ทั้งเชื้อชาติ เรื่องเพศและอื่นๆ นำเสนอให้ทั้งโลกได้เห็นว่าประเทศเราเป็นประเทศที่เปิดรับความหลากหลายทั้งหมด พร้อมรับทุกคนจากทุกมุมโลก เราอยู่กับแบบเพื่อน แบบครอบครัว วีนาอยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ประเทศไทยมีความเป็นสากลและทันสมัยมากๆ วีนาดีใจที่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นคนไทย