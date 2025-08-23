ปิดตำนานนางรอง! “วีนา ปวีนา” คว้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 หลังสู้มา 4 ครั้ง เป็น MUT คนแรกในยุค “ณวัฒน์”

สิ้นสุดลงแล้ว สำหรับการประกวด “Miss Universe Thailand 2025 : The New Era (มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 : เดอะ นิว เอร่า)” ที่เดินทางมาถึงรอบตัดสินในค่ำคืนวันนี้ (23 ส.ค.2568) จัดขึ้น ณ MGI Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้า Bravo BKK พระราม 9 เพื่อเฟ้นหาตัวแทนไทยไปเวทีจักรวาล ซึ่งปลายปีนี้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประกวด ซึ่งแฟนนางงามต่างก็ลุ้นแบบไม่กระพริบตาว่า MUT คนแรกในยุค “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” จะเป็นใคร
คนที่จะมงปีนี้ นอกจากความสวยในระดับ 4B นั่นคือ Beauty Body Brain และ Business ที่ต้องมีอย่างเพียบพร้อมแล้ว ยังต้องมี 3E ได้แก่ Elegance (ความสง่างาม) Empowering (สร้างแรงบันดาลใจ) และ Entertainment ด้วย ถึงจะปังสมมงไม่ค้านสายตาแฟนนางงาม
รอบตัดสินเปิดเวทีเรียกเสียงกรี๊ดสนั่นกับโปรดักชันอลังการ ทั้งแสงสีเสียงจัดเต็มไม่เสียชื่อณวัฒน์เจ้าพ่อเวทีนางงาม จากนั้นตะลึงกับ 77 สาวงาม ที่ออกมาแนะนำตัวทีละคนในชุดเดรสสั้นสีขาว โดยมี “แมทธิว ดีน” และ “นาตาลี เกลโบว่า” มิสยูนิเวิร์ส 2005 ทำหน้าที่พิธีกรบนเวที จากนั้นเชียร์แบบไม่ได้หยุดหายใจ ด้วยการประกาศรางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยม ได้แก่ MUTจันทบุรี ส่วนรองอีก 4 ตำแหน่ง ตกเป็นของ MUTภูเก็ต, กรุงเทพ, พิจิตร และ นราธิวาส
ลุ้นต่อกับผู้ชนะการแข่งขันรอบต่างๆ ที่จะทำให้ผ่านเข้ารอบ 18 คนสุดท้ายอัตโนมัติ ได้แก่ รางวัล Best Seller Award คือ MUTสระบุรี, รางวัล “Inspire U to the Universe” คือ MUTสุราษฏร์ธานี และรางวัล Miss Popular Vote คือ MUTกรุงเทพมหานคร จากนั้นประกาศผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 18 คนสุดท้าย ที่เหลือได้แก่ MUTนครนายก, เชียงใหม่, นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, สงขลา, สมุทรสงคราม, สุพรรณบุรี, สมุทรปราการ, นครปฐม, ขอนแก่น, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ปทุมธานี และ ลพบุรี
ซี๊ดปากกันต่อ เมื่อ 77 สาวงาม กลับออกมาปรากฏตัวในชุดว่ายน้ำทูพีชสุดแซบ อวดหุ่นสับร่างทอง ทำเอาเวทีร้อนเป็นไฟ บีบหัวใจไม่พัก พิธีกรประกาศ TOP 10 ซึ่งตัวเต็งตบเท้าเข้ารอบครบทุกคน ได้แก่ MUTปทุมธานี, ภูเก็ต, สุพรรณบุรี, ลพบุรี, นครนายก, สระบุรี, นครศรีธรรมราช, พังงา, กรุงเทพมหานคร และ สงขลา จากนั้นสาวๆ แปลงโฉมใหม่มาในชุดราตรีสวยสง่าเปล่งประกายทุกคน
เสียงกรี๊ดฮอลล์แตก คู่จิ้นชื่อดัง “เจมีไนน์” นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ และ “โฟร์ท” ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล ขึ้นโชว์เพลงพิเศษบนเวทีร่วมกับ TOP 10 ที่คืนนี้สวยแบบนางพญาจนละสายตาจากเวทีไม่ได้ หัวใจจะวายเมื่อพิธีกรประกาศ TOP 5 ซึ่งรายชื่อที่ออกมา ต้องบอกว่าไม่พลิกโผ ได้แก่ MUTสระบุรี, ปทุมธานี, กรุงเทพมหานคร, ภูเก็ต และ นครศรีธรรมราช
จากนั้นเป็นรอบตอบคำถาม ซึ่งเป็นรอบสำคัญที่จะเคาะมงได้เลยว่าใครคู่ควรที่สุดที่จะผ่านเข้ารอบ 3 คนสุดท้ายไปรอชิงตำแหน่ง MUT2025 โดยผลการตัดสินส่งให้ MUTภูเก็ต, กรุงเทพมหานคร และ สระบุรี ผ่านเข้ารอบไปอย่างสง่างาม ต่อด้วยรอบตอบคำถามอีกครั้งเพื่อหาคนที่สมมงที่สุด
ในที่สุดก็มาถึงนาทีหยุดโลก พิธีกรประกาศคนที่คว้ามงกุฎ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025” คนแรกในยุคณวัฒน์ ได้แก่ MUTสระบุรี “วีนา ปวีนา ซิงค์” ปิดตำนานนางรองลงได้ในที่สุด หลังประกวด 4 ครั้ง รับมงกุฎ และเงินรางวัล 2 ล้าน โดย “นาตาลี เกลโบว่า” มิสยูนิเวิร์ส 2005 เป็นผู้มอบมงกุฎให้กับผู้ได้ตำแหน่ง ซึ่งเดิมทีจะเป็น “ปุ๊ก อาภัสรา หงสกุล” นางงามจักรวาลคนแรกของไทยจะเป็นผู้มอบ แต่มีเหตุจำเป็นเรื่องสุขภาพที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้
รองอันดับ 1 ตกเป็นของ MUTกรุงเทพมหานคร “แพรว แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง”
สำหรับรองอันดับ 2 ได้แก่ MUTภูเก็ต “เดล นฤมล พิมพ์ภักดี”
ส่วนที่หลายคนจับตามองพิธีอำลาตำแหน่งของ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2024 “โอปอล สุชาตา ช่วงศรี” ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของการประกวดทุกเวทีที่เจ้าของตำแหน่งคนเก่าต้องขึ้นเวทีอำลาในกรณีหมดวาระ แต่อย่างที่ทราบเหตุผลกันดีว่าพอเจ้าของลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์มีการเปลี่ยนมือ ทำให้ปีนี้ไม่มีซีนอำลาตำแหน่งแต่อย่างใด ซึ่งหลายคนก็เข้าใจเหตุผลเป็นอย่างดี