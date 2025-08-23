“ณวัฒน์” ปิดซองคนมงฯ MUT 2025 เรียบร้อยแล้ว ยกมือไหว้ด่าได้แต่อย่าเยอะ

โพสต์ไอจีสอตรี่ตั้งแต่รอบซ้อมว่าปิดซอง สำหรับ “ณวัฒน์ อิสรไกรศีล” ผู้ถือลิขสิทธิ์มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ สำหรับวันนี้ในรอบตัดสิน มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 ที่กูรูนางงามเคาะแล้วว่าคนมงปีนี้ เป็นใครไปไม่ได้แน่นอนนอกจาก “วีนา ปวีนา ซิงค์” มิสยูนิเวิร์สสระบุรี 2025 โดยณวัฒน์เผยว่า….
-พลิกโผไหมไม่รู้แแต่ปากกาเซียนอาจมีผิดบ้างเล็กๆ 5 คนสุดท้ายเลือกยาก สงสารน้อง โดยเฉพาะน้องแถว 2 ที่เข้ากอง ตอนนี้มาอออยู่แถว 1 เยอะมาก เข้าใจนะเบอร์ 2 ที่วิ่งมาติดๆๆ เขาไม่เคยตกเลย
-แม้ปีนี้จะไม่ได้มงฯ ใหญ่แต่ทุกคนสามารถกลับมาได้หมด รอง 1 ก็กลับมาได้ เพราะความพยายามไม่เคยทรยศใคร แต่ต้องใช้เวลาหน่อย
-ปิดซองแล้ว แต่ก็ต้องดูผลงานหน้างานอีกที แต่ต้องมาลุ้นใครล้มตุ๊บก็ถือว่าดวงไม่ดีก็เอาออกได้ ยอมรับว่าคลื่นลูกใหม่แรงจริงๆ ต้องยอมรับเลย ตอนนี้เราทำแต่โชว์ให้ออกมาดีที่สุด ให้ถูกใจทุกคน ส่วนผลการตัดสินผมว่าก็อาจจะถูกใจคนจำนวนหนึ่ง แต่อาจจะไม่ถูกใจคนอีกบางจำนวนเพราะมันคือการแข่งขัน ขออภัยไว้ล่วงหน้า (ยกมือไหว้) ด่าได้ แต่อย่าด่าเยอะ ต้องถูกด่าแน่ๆ ล้าน%
-ราศีคนจะมงปีนี้ต้องมีคาริสม่า มีรัศมี มีความชายน์ ดูน่าสนใจทางด้านการมอง ต่อมาคือโชคชะตาของตัว ถ้าหากวันนี้ผูกดวงแล้วโชคเขาดีจริงๆ ทำให้การเดินทางทุกย่างก้าวเป็นการเดินทางที่ไม่มีอะไรสะดุด ไม่เซ ไม่หกล้ม ตอบคำถามด้วยความลื่นไหล เก็บทุกโชว์ได้หมด ก็มงแน่นอน ไม่ต้องลุ้น ก็ต้องยอมรับว่ามันก็มึดวง มีเดสทินี่ผสมอยู่
-คนมอบมงปีนี้คือ ปุ๊ก อาภัสรา
-เวทีจัดเต็มแค่แสงก็ 20 ล้าน