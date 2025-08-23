คนขายปูออกโรงรับแทน ขอโทษขายปูแพง ยัน “เจ๊ไฝ” มีพระคุณกับชาวประมง ไม่ง่ายคนไทยยกสตรีทฟู้ดระดับโลก

เรียกว่ายังไม่จบ สำหรับดรามา “เจ๊ไฝ” เจ้าของเมนูไข่เจียวปูเจ้าดัง หลังโดนทัวร์ถล่ม เหตุป้ายบอกราคา 1,500 บาท แต่กลับขายในราคา 4,000 บาท โดยไม่แจ้งลูกค้า ซึ่งเจ๊ไฝโดนปรับไปแล้วตามกฎหมาย
ล่าสุด เฟซบุ๊ก Stang Hst Srisuk ได้โพสต์ภาพคู่กับเจ๊ไฝ เล่าที่มาของราคาปูม้า ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของเมนูไข่เจียวปู วอนอย่าด่าเจ๊ไฝเลย ถ้าจะด่าให้ด่าตนเองที่ขายปูเจ๊ไฝแพงเอง
“ขอโทษที่ขายปูให้เจ๊ไฝแพงครับ🙏
ตอนแรกผมว่าจะไม่โพสต์เรื่องนี้ แต่เห็นคนออกมาโจมตีกันเยอะ เลยอยากออกมาปกป้องผู้มีพระคุณของเรา
จะบอกว่าผมหิวแสงก็ได้ แต่ถ้าจะด่าเจ๊ไฝ ด่าผมเถอะ
เจ๊ไฝเป็นผู้มีพระคุณกับผม ทีมงาน และชาวประมงจังหวัดสุราษฎร์และนครศรีธรรมราช
ตั้งแต่คนเรือ คนแกะเนื้อปู คนคัดคุณภาพ และจัดส่ง ทุกคนมีรายได้ที่ดีและเป็นธรรมกันหมด
ปูคุณภาพสูง ต้องทำจากปูเป็น ที่รับซื้อจากประมงพื้นบ้าน หรือประมงเรือเล็กอวนลอย จับวันต่อวัน ไม่ใส่สารกันเสีย ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ปริมาณต่อลำที่จับได้น้อยมาก หากเทียบกับประมงเรือใหญ่
กว่าจะได้ปูก้อน 1 กก. ต้องใช้ปูตัวเกือบ 10 กิโลกรัม
ราคาปูมีขึ้นลงตามฤดูกาลและสถานการณ์ต่าง ๆ เหตุผลเพราะบางวันประมงออกเรือไป
จับปูตัวมาได้ไม่ถึง 1 กก. ได้ปูก้อนยังไม่ถึง 10 ชิ้นเลย ทำให้ต้นทุนสูงมาก
ถ้าไม่มีคนยอมซื้อราคาสูงกว่าทุน ชาวประมงจะขาดทุนทันที
และคนที่ยอมซื้อราคาสูงกว่าเพื่อน คือ เจ๊ไฝ
ที่ไม่เคยต่อราคา ราคาเท่าไหนเท่านั้น เพราะแกรู้ว่ากว่าจะได้มาเป็นปูก้อนแต่ละชิ้น มันมีเบื้องหลังอะไรบ้าง
ทำให้ Bird Market และทีมงานสามารถช่วยเหลือชาวประมง ให้มีรายได้และไม่ขาดทุน แม้ในวันที่จะได้ปูมาน้อยก็ตาม
สำหรับผม เรื่องดรามาไม่ติดป้ายราคา แกรู้ตัวว่าทำผิดพลาด และพร้อมแก้ไข
แต่ถ้าจะเหยียบกันให้จมดินเลย ผมว่าก็ไม่ควร
กว่าจะมีคนไทยที่เป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศ ยกระดับ Street Food ไทย ให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก ไม่ใช่เรื่องง่าย
เพราะงั้น…ถ้าจะด่าเจ๊ไฝ ด่าผมเถอะครับ ผมส่งปูให้เจ๊ไฝแพงเอง”
งานนี้ชาวเน็ตเข้ามาเมนต์บอกเจ้าของโพสต์ อย่าหลงประเด็น ที่ดรามาคือราคาไม่ตรงป้ายต่างหาก , สตรีทฟู้ดที่ราคาไม่ตรงป้าย สร้างชื่อเสียมากกว่าชื่อเสียง ดรามาเกิดขึ้นดีแล้วจะได้ปรับปรุง จะได้ยกระดับ, ถ้าเขียนป้าย 4,000 ตั้งแต่แรกก็จบแล้ว จะเม็ดเยอะทำไม ฯลฯ