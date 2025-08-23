ยุนซานฮา ASTRO พร้อมละลายหัวใจ AROHA ชาวไทย! กับแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยวในเมืองไทย กับงาน “2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A] in Bangkok”

อะโรฮ่าชาวไทยเตรียมตัวให้พร้อม! เพราะ "ยุนซานฮา" น้องเล็กของวง ASTRO กำลังจะบินลัดฟ้ามามัดหัวใจอะโรฮ่าให้กลายเป็นสีม่วงทั้งฮอลล์ โดยการกลับมาเยือนไทยครั้งนี้ ยุนซานฮาพร้อมมอบความสนุก ความสดใสให้แฟน ๆ ด้วยโชว์สุดพิเศษ จัดเต็มแสง สี เสียงเต็มรูปแบบ ในแฟนคอนเสิร์ตเดี่ยว “2025 YOON SAN-HA FANCON [PRISM : from Y to A] in Bangkok” ในวันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568 เวลา 6 โมงเย็น ที่ PHENIX GRAND BALLROOM
งานนี้ได้ผู้จัด สเปซ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ (SPACE ENTERTAINMENT) จับมือกับ ริงเกิล (ประเทศไทย) RHINGLE (THAILAND) ประกาศข่าวดีที่ชาว AROHA อะโรฮ่ารอคอย ซึ่งนอกจากจะได้ฟินกับคอนเสิร์ตแล้ว รับประกันความสนุกและบรรยากาศอันแสนอบอุ่นเป็นกันเองที่ทำให้อะโรฮ่าได้ใกล้ชิดยุนซานฮามากขึ้นกว่าเดิม
ยุนซานฮา เดบิวต์ในปี 2016 ในฐานะสมาชิกวง ASTRO และมัดใจแฟน ๆ ได้ด้วยเสียงร้องใสทรงพลัง อีกทั้งยังได้โชว์ฝีมือการแสดงอันยอดเยี่ยมผ่านผลงานซีรีส์เรื่อง "Romance in the House" และ "My Girlfriend is the Man" และเมื่อปีที่ผ่านมา เขาก็ได้เปิดตัวอัลบั้ม "DUSK" อัลบั้มเดี่ยวชุดแรก และ "CHAMELEON" มินิอัลบั้มที่สองในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตอกย้ำถึงความสามารถในฐานะศิลปินเดี่ยวได้เป็นอย่างดี
ในการแสดงที่กรุงโซลซึ่งเป็นการแสดงเปิดทัวร์ของแฟนคอนเสิร์ตครั้งนี้ ยุนซานฮาได้โชว์เพลงไตเติ้ลจากอัลบั้มเดี่ยว "DUSK" และเพลงอื่นในอัลบั้ม ไม่ว่าจะเป็น "Dive" และ "BLEEDING" รวมถึงเพลงยูนิตอย่าง "Your Day", "Distance" และยังมีเพลงจากอัลบั้มล่าสุดอย่าง "AURA" และ "6PM" ทำให้แฟนคอนเสิร์ตทัวร์ครั้งนี้เป็นที่คาดหวังและน่าจับตามองเป็นอย่างมาก
นอกจากจะได้ฟังเพลงสุดฮิตจากยุนซานฮาแล้ว เขายังเตรียมมอบประสบการณ์แบบใกล้ชิดที่แฟน ๆ จะได้เห็นทุกมุมของยุนซานฮา ตั้งแต่เสน่ห์แบบขี้เล่นอบอุ่นไปจนถึงลุคเข้มเท่ เต็มไปด้วยโชว์พิเศษและเซอร์ไพรส์ที่เตรียมมาเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะ ผู้ถือบัตรจะมีโอกาสได้รับสิทธิพิเศษที่แฟนคลับทั่วโลกใฝ่ฝัน อาทิ การทักทายก่อนเข้างาน (Welcoming Event) ถ่ายรูปกลุ่มใหญ่ (Group Photo) โปสเตอร์ลายเซ็นจริง และโพลารอยด์ลายเซ็น ที่สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เข้าร่วมงานเท่านั้น
ราคาบัตรมี 4 แบบ 6,500 / 5,500 / 3,900 / 2,900 บาท พร้อมสิทธิ์พิเศษแบบจัดเต็ม เปิดขายบัตร 24 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ทาง www.eventpass.co หรือแอป Eventpass เท่านั้น
ใครเป็นแฟนยุนซานฮา หรืออยากสัมผัสบรรยากาศฟังเพลงละมุน ๆ พร้อมความสนุกสุดประทับใจ งานนี้พลาดไม่ได้! แฟนๆ อะโรฮ่า รีบกดบัตรแล้วมาเจอกัน!
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : @spaceentertainment
X : @spaceent_2024
Instagram: @spaceentertainment
Tiktok: @spaceent_2024
#윤산하 #YOONSANHA #PRISMfromYtoA_Bangkok #PRISMfromYtoA #아스트로 #ASTRO #아로하 #AROHA #FANTAGIO #SPACEENTERTAINMENT #AllAboutContents #RHINGLETHAILAND