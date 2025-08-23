สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์ เปิดตัว โครงการสนับสนุนส่งเสริมและขยายโอกาสการจัดฉายภาพยนตร์ทางเลือกและภาพยนตร์อิสระ ในโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก (Micro Cinema)

สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์ ได้จัดงานแถลงข่าว โครงการสนับสนุนส่งเสริมและขยายโอกาสการจัดฉายภาพยนตร์ทางเลือกและภาพยนตร์อิสระในโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก (Micro Cinema) ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม Thailand Creative Culture Agency และมูลนิธิจำนง รังสิกุล โดยโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมฉายภาพยนตร์คุณภาพภายในไมโครซีเนม่าอย่างต่อเนื่อง และต่อยอดสู่การสร้างเครือข่ายผู้ชมและนักสร้างสรรค์ พร้อมขับเคลื่อนระบบนิเวศของโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กให้เติบโตอย่างยั่งยืน และยังเป็นการสนับสนุนการเกิดโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กให้เกิดการกระจายตัวในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อลดการกระจุกตัวของโรงภาพยนตร์ทางเลือกในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพิ่มโอกาสการเข้าถึงเนื้อหาภาพยนตร์ที่มีความหลากหลาย ที่ส่งผลต่อการพัฒนารสนิยมของผู้ชม และเพิ่มพื้นที่สำหรับการแสดงผลงานและการพัฒนาวิชาชีพ การสนับสนุนโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กในประเทศไทย
คุณกฤตวิทย์ หริมเทพาธิป นายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์ ได้กล่าวว่า “อุตสาหกรรมภาพยนตร์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางวัฒนธรรมให้กับประเทศ แต่ในขณะเดียวกันมูลค่าตลาดภาพยนตร์ส่วนใหญ่เป็นภาพยนตร์กระแสหลักและโรงภาพยนตร์ในเครือใหญ่ โครงการสนับสนุนส่งเสริมและขยายโอกาสการจัดฉายภาพยนตร์ทางเลือกและภาพยนตร์อิสระในโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก จึงมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงเนื้อหาภาพยนตร์ที่มีความหลากหลายที่ส่งผลต่อการพัฒนารสนิยมของผู้ชม และเพิ่มพื้นที่สำหรับการแสดงผลงานและการพัฒนาวิชาชีพ การสนับสนุนโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กในประเทศไทย โดยการนำร่องคัดเลือกโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก 5 แห่ง จาก 5 ภูมิภาค ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จันทบุรี เชียงราย ขอนแก่น และตรัง เพื่อเป็นต้นแบบโรงภาพยนตร์ขนาดเล็กในประเทศไทย อีกทั้งยังจัดฉายภาพยนตร์คุณภาพจากประเทศไทย และต่างประเทศครอบคลุมประเภทภาพยนตร์สั้น ภาพยนตร์ยาว สารคดี และภาพยนตร์ทดลองรวมกว่า 30 เรื่อง ตลอด 3 เดือน รวมถึงมีกิจกรรมเสวนาและ Q&A ร่วมกับผู้กำกับ หรือนักแสดง และการสร้าง Community คนชมภาพยนตร์รุ่นใหม่จากกิจกรรมการสร้างการรับรู้ที่จะจัดขึ้นในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ”
สำหรับผู้ที่ต้องการติดตามข่าวสาร หรือข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
Facebook: สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์ – Micro Cinema
Instagram: @film_culture_promotion_thai
และ X: @filmculturethai