88(ไทยแลนด์) มอบทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมเปิดห้องเรียน CP ALL Academy ให้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2568 แบรนด์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ “ไลโอ (LYO)” ภายใต้การบริหารของ "นพรัตน์ มาลัยวงค์" ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ 88TH เจ้าของแบรนด์ ไลโอ (LYO) พร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางไปยังสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เพื่อมอบทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท แก่นักศึกษากองทุนเพื่อชีวิตแห่งการเรียนรู้
นอกจากการสนับสนุนทุนการศึกษาแล้ว บริษัทฯ ยังได้มอบและเปิดใช้งาน ห้องเรียน CP ALL Academy อย่างเป็นทางการ โดยมี คุณณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด รักษาการรองอธิการบดีอาวุโส สายบริหาร เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารทั้งสองฝ่าย
กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น ณ อาคาร CP ALL Academy ชั้น 5 สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถนนแจ้งวัฒนะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาอย่างยั่งยืน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัท 88(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคม