กลับมาจัดงานให้ป๊าแล้วนะ! “ดิว อริสรา” สวยสง่า ร่วมพิธีศพคุณพ่อ “ป้อม วินิจ” เนรมิตลุคสวยส่งพ่อครั้งสุดท้าย

แม้ชีวิตกำลังเผชิญช่วงมรสุม เป็นช่วงขาลงสุดๆ เป็นหนี้ ครอบครัวแตกแยก สูญเสียคุณพ่อที่รักมาก แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่รักและให้กำลังใจ "ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์" ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมามีเพื่อนดาราในวงการมาร่วมแสดงความอาลัยในพิธีศพ "คุณพ่อวิชิต ทองบริสุทธิ์" โดยงานนี้ดิวมารับแขกเหรื่อในลุคสวยสง่า ได้ช่างแต่งหน้าคิวทองของเมืองไทยอย่าง "ป้อม วินิจ บุญชัยศรี" เนรมิตความสวยให้เจ้าตัวร่วมพิธีศพคุณพ่ออย่างสมเกียรติ
นอกจากนี้ดิวได้โพสต์คลิปความทรงจำในวัยเด็กกับคุณพ่อ พร้อมข้อความสุดซึ้ง ระบุว่า "ดิวได้กลับมาจัดงานให้ป๊าและส่งป๊าแล้วนะ...หน้าที่ของลูกสาวของป๊าวันนี้ดิวได้ทำให้ป๊าแล้วนะ #สำหรับแขกที่ได้รับเชิญเจอกันวันนี้หรือพรุ่งนี้นะคะ ขอบคุณที่ยังรักกันนะ(อีโมจิยกมือไหว้)" ท่ามกลางกำลังใจที่ส่งให้เจ้าตัวอย่างล้นหลาม