อบอุ่นหัวใจ! "เบลล่า - ใบเตย - กุ๊บกิ๊บ - ดีเจมะตูม" ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อ "ดิว อริสรา"

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นอกจากกลับเมืองไทยเพื่อทำงานหาเงินใช้หนี้ "ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์" ยังมาเพื่อจัดการเรื่องสำคัญ คือจัดพิธีศพครั้งสุดท้ายให้คุณพ่อผู้ล่วงลับอย่างสมเกียรติ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา มีคนบันเทิงมาร่วมแสดงความอาลัย ทั้ง กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี, ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ซึ่งเป็นเพื่อนรักของดิว อริสรา

รวมไปถึงนางเอกชื่อดัง "เบลล่า ราณี แคมเปน" นักร้องสาว "ใบเตย อาร์สยาม" สุธีวัน ทวีสิน และ "คริส หอวัง" ที่มาร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วย

โดยดิวได้แชร์ภาพทุกคนลงสตอรี่ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งและตื้นตัน เรียกว่าอบอุ่นไปด้วยมิตรภาพ เพื่อให้ดิวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้
























