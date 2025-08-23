อบอุ่นหัวใจ! "เบลล่า - ใบเตย - กุ๊บกิ๊บ - ดีเจมะตูม" ร่วมไว้อาลัยคุณพ่อ "ดิว อริสรา"

นอกจากกลับเมืองไทยเพื่อทำงานหาเงินใช้หนี้ "ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์" ยังมาเพื่อจัดการเรื่องสำคัญ คือจัดพิธีศพครั้งสุดท้ายให้คุณพ่อผู้ล่วงลับอย่างสมเกียรติ ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมา มีคนบันเทิงมาร่วมแสดงความอาลัย ทั้ง กุ๊บกิ๊บ สุมณทิพย์ ชี, ดีเจมะตูม เตชินท์ พลอยเพชร ซึ่งเป็นเพื่อนรักของดิว อริสรา
รวมไปถึงนางเอกชื่อดัง "เบลล่า ราณี แคมเปน" นักร้องสาว "ใบเตย อาร์สยาม" สุธีวัน ทวีสิน และ "คริส หอวัง" ที่มาร่วมไว้อาลัยในครั้งนี้ด้วย
โดยดิวได้แชร์ภาพทุกคนลงสตอรี่ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งและตื้นตัน เรียกว่าอบอุ่นไปด้วยมิตรภาพ เพื่อให้ดิวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้