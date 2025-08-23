“ป๋าต๊อบ-ปีใหม่” รีวิวรักแท้ 16 ปี หลังจดทะเบียนยิ่งรู้สึกมั่นคง เราเป็นของกันและกัน

“ป๋าต๊อบ-ปีใหม่” รักมั่นคงหลังจดทะเบียนสมรสเท่าเทียม 7 เดือน ย้ำความรู้สึกเป็นของกันและกันมากขึ้น ป๋าต๊อบเผยไม่เคยมองหญิงอื่น แม้มีคนมาให้ท่า ปีใหม่บอกแอบเผื่อใจเพราะป๋าต๊อบดีเกินไป ยึดหลักคำสอนพระพุทธเจ้า ไม่หวั่นวิกฤตศรัทธา
เป็นคู่ที่รักกันมายาวนานกว่า 16 ปีแล้ว สำหรับคู่ของ “ป๋าต๊อบ ปฏิญญา ควรตระกูล” กับสาว “ปีใหม่ สุมนต์รัตน์ วัฒนาเศลารัตน์” ที่ล่าสุดออกมาเปิดใจหลังจากที่ได้จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมกันไปได้ร่วม 7 เดือนแล้ว โดยทั้งคู่เผยว่าตอนนี้รู้สึกเป็นของกันและกันมากขึ้น เพราะก่อนหน้านี้อาจจะยังมีการเผื่อใจไว้บ้าง
ป๋าต๊อบ : “จะ 7 เดือนแล้วเหรอ ทำไมเวลาผ่านเร็วจังเลย”
ปีใหม่ : “จริงๆ สำหรับใหม่คิดว่ามันต่างนะจดกับไม่จด ความรู้สึกต่างเยอะเลย เมื่อก่อนใหม่ก็คิดว่าไม่ต่าง รู้สึกว่ามันไม่ได้สำคัญขนาดนั้น แต่พอจดทะเบียนไปแล้วรู้สึกเป็นของกันและกันมากขึ้น (หัวเราะเขิน)”
ป๋าต๊อบ : “มันมีอะไรสักอย่างเปลี่ยนกับการลงนามเซ็นสัญญา ลงนามเซ็นสัญญาเป็นสิ่งที่สำคัญ ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นโอนที่ ไปแบงก์ ทุกอย่างมีการลงนาม อันนี้ก็ลงนามว่าเป็นของฉัน มันไม่เหมือนกัน”
ปีใหม่ : “มันเป็นเรื่องของความรู้สึกค่ะ มันเป็นความรู้สึกที่เป็นของกันและกันอย่างแท้จริง มันเป็นเจ้าของกัน ประมาณว่าเธอเป็นของฉันแล้ว (หัวเราะ)”
ป๋าต๊อบ : “ช่วงที่ผ่านมาเรามีเข้าโรงพยาบาลไป 2 ครั้งนะ และปีใหม่ก็เซ็นแทน แล้วก็กรอกไปว่าในนามภรรยา มันดีกว่าที่คิดไว้อีก มันเป็นความมั่นคงอะไรสักอย่างอธิบายไม่ถูก”
ปีใหม่ : “มั่นคง มั่นใจ ปลอดภัย”
ป๋าต๊อบ : “ไม่เกี่ยวกับทรัพย์สินเงินทองเลย”
ปีใหม่ : “มันจะมีความรู้สึกว่าถ้าเราไม่จดก็จะรู้สึกเหมือนเผื่อๆ เผื่อเขาจะไปจีบคนอื่นหรือเปล่า (หัวเราะ) บางทีเวลาเรารักใครมากๆ เราจะมีการเผื่อใจ และวันที่เขาเซ็นทะเบียนสมรสเขาดูดีใจมากเลย เขามีความสุขมาก ใหม่ก็ยังมองว่าดีใจขนาดนี้เลยเหรอ แล้วในใจเราก็เหมือนว่าไม่ไปไหนหรอก (หัวเราะ)”
บอกไม่เคยมองใครอีกเลย ถึงจะมีผู้หญิงมาให้ท่าก็ไม่เคยสนใจ
ป๋าต๊อบ : “เราไม่เคยมองใครอีกเลยนะ ไม่เคยเหลือบมองด้วยซ้ำ เพราะเรารู้ว่าการที่เราเหลือบมองใครสักคนมันทำให้เขาไม่สบายใจ แล้วมันก็เป็นคาแรกเตอร์ของคนที่ดูไม่ดีเลยนะ ไอ้ล่อกแล่กๆ หรือมองคนโน้น มองคนนี้ แสร้งทำว่าเจ้าชู้ จริงๆ แล้วคาแรกเตอร์ดูไม่ดีเลย ไอ้นิ่งๆ ดีกว่า นี่ก็ตั้งแต่รู้จักเขาก็ 16 ปีกว่าแล้ว”
ปีใหม่ : “คือที่ใหม่ยังแอบเผื่อๆ ใจ คือใครได้เขาไปนี่สุดยอดนะ อาหารก็ทำให้ ใหม่ตื่นทีหลัง เขาตื่นก่อนก็ไปทำอาหาร แล้วก็มาเรียกให้ไปกิน อาหารทำเช้า กลางวัน เย็น ทุกอย่างบริการทำให้หมด ใครจะไปทำได้ เขาดี เขาครบ น่ารัก ร่าเริง แจ่มใส เขาทำให้เราหัวเราะ แล้วเขาก็แคร์เรา คอยสังเกตเรา คอยดูแลเราตลอด ก็เลยรู้สึกว่าทำไมเราได้ของดีขนาดนี้ (หัวเราะ) พอเรารักมากๆ ก็เลยกลัวเจ็บ ก็แอบกลัวเหมือนกัน”
ป๋าต๊อบ : “เราก็รู้สึกภาคภูมิใจค่ะ และในความที่เขารักเรา เลยทำให้เราไม่ทำอะไรให้เขาผิดหวัง ต่อหน้าลับหลังก็ไม่ทำ อย่างมีผู้หญิงสาวๆ มาที่ร้าน บางทีเขาก็มาให้ท่าเราบ้างอะไรบ้าง แต่เราไม่ได้มองถึงขนาดว่าเราไม่เห็นเลย ไม่รู้ว่าเขาทำ ไม่รู้ว่าเขาจีบ ในขณะที่ลูกน้องทุกคนในร้านเห็น แต่เราไม่เคยมองคนแบบนั้นอีกเลย เพราะเรามั่นใจในเขา (ชี้ไปที่ปีใหม่) คือเราไม่มีใคร ไม่ได้สนใจเลย”
ปีใหม่ : “จะบอกว่าเพราะไม่รู้ว่ามีแฟนก็เลยอ่อยหรือเปล่า แต่ใหม่ว่าทุกคนรู้ค่ะ (หัวเราะ) ไม่รู้ไม่ได้ แต่ใหม่ไม่กังวลเลย แต่ก็หวงนะ รู้สึกว่าตัวเองดีไม่พอ”
ป๋าต๊อบ : “เขาดีพอค่ะ เราดีพอกันตลอด”
ปีใหม่ : “พอดีกัน (หัวเราะ) ทุกวันนี้ก็ยังจับมือตลอด เป็นตั้งแต่วันแรกที่รู้จักกัน วันแรกที่รู้จักกันเขาก็แต๊ะอั๋งใหม่อย่างนี้แหละ (หัวเราะ)”
ป๋าต๊อบ : “แล้วพอชวนกันไปเที่ยวตอนกลางคืน ไปที่กลางคืนมันก็มืดๆ คนก็เยอะแยะเบียดกันเราก็ต้องคอยดูแล ปกป้องเดี๋ยวคนมาเบียด แล้วเปลืองเนื้อเปลืองตัว แล้วเขาก็หาว่าเราแต๊ะอั๋ง เข้าใจเราผิด ดูเหมือนจีบกันใหม่ๆ ตลอด ไม่รู้สิ เราเห็นเขาสวยตลอดเวลา แล้วเขาก็รู้นะว่าเมื่อไหร่ที่เขาเห็นว่าเรามองด้วยแววตาแบบนี้แล้วเขาจะหลบ (หัวเราะ)”
ปีใหม่ : “ขิน นี่ก็ช่างชม”
บอกถ้ามีงานในวงการก็ทำได้ แต่กำลังสนุกกับธุรกิจที่ทำอยู่
ปีใหม่ : ไที่ไม่ค่อยเห็นใหม่ทำงานในวงการ เพราะมันเป็นช่วงจังหวะเวลาชีวิตมากกว่าค่ะ มันก็มีอย่างอื่นเข้ามา อันนี้เลิกไป มีอะไรต่างๆ เข้ามา เรียนรู้ใหม่ เปลี่ยนแพตเทิร์นชีวิตใหม่ค่ะ แต่ถามว่าอยากกลับมาไหม ถ้าทำก็ทำได้ ถ้ามีโอกาสก็ได้ แต่ตอนนี้ก็มุ่งทำคลื่นเสียงบำบัด สนุกกับงานตรงนี้ สนุกกับการที่ได้เห็นพี่เขาถูขัน ขายบริการ”
ป๋าต๊อบ : “ตอนนี้ขายบริการนะคะ รับจ้างถูหม้อ”
ปีใหม่ : “มันเป็นเหมือนคริสตัล โบล์ว ช่วยในการบำบัด คลายเครียด”
ป๋าต๊อบ : “เราไม่เคยห้ามอะไรปีใหม่เลยค่ะ ถ้าจะเป็นคู่กันดีๆ อย่าห้ามกันนะคะ พอสั่งห้ามมันเหมือนลิดรอนสิทธิในการตัดสินใจของเขา ถ้าเขาทำไปสักแป๊บแล้วเขาบอกไม่ชอบ ก็เป็นสิทธิของเขา หรือถ้าเขาชอบ เขาอยากทำเพิ่มก็เป็นเรื่องของเขา แต่ถ้าเราห้ามก็อยู่คนเดียวเถอะถ้าอย่างนั้น (หัวเราะ)”
เผยไม่เคยยึดติดกับตัวพระสงฆ์ แต่ยึดหลักคำสอนพระพุทธเจ้ามากกว่า
ป๋าต๊อบ : “เราทำบุญทุกที่ค่ะ และเราทำบุญกับศาสนาพุทธ ข่าวทุกวันนี้ไม่กระทบกับวิกฤตศรัทธาเรา คำสอนของพระพุทธเจ้าคือคำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านก็ยังสอนประโยคเดิม ให้เรารู้จักว่าขันธ์ 5 คืออะไร กิเลสคืออะไร โลภโกรธหลงคืออะไร เราละได้ไหม มีสติ มีสมาธิ มีปัญญาเป็นยังไง วิริยะคืออะไร ใช้ชีวิตศีล 5 คืออะไรในการดำเนินชีวิต หลักคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจ แต่เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับพระมันเป็นเรื่องราวของมนุษย์ค่ะ”
ปีใหม่ : “ใหม่ว่ามันธรรมดานะ ใหม่คิดว่าพระในผ้าเหลืองก็เหมือนคนธรรมดาที่อยู่ในยูนิฟอร์ม เป็นเครื่องแบบนึง ตอนเราไหว้ เราไหว้ผ้าเหลือง เราไหว้ในคำสอน เราให้เพราะเราอยากให้ เราจบตรงนั้น และเราก็ยังปฏิบัติตัวดี อยู่ในศีล 5 จริงๆ แล้วทุกอย่างที่ได้จากการปฏิบัติก็คือความดีที่เราทำ ผลดีที่เรานั่นแหละ”
ป๋าต๊อบ : “สมมติเราเอาเงินให้เพื่อน แล้วไปมีคำตำหนิติเตียนกับวิธีการที่เขาใช้เงิน เรามีสุขไหม และตั้งแต่แรกเราต้องการให้ใช่ไหม ก็ให้แล้วจบสิ ตอนที่เราให้เราวางจิตเราให้สะอาดๆ ว่าง ให้ แล้วก็จบเลย มันไม่ได้มีผลต่อการทำบุญของเราหรอก ถ้าเราเลือกจะทำบุญเพราะว่าวันนั้นเรารู้สึกว่าอยากจะช่วยเหลือใคร และเราก็ไม่รู้ด้วยว่าเงินที่ให้ไปจะไปช่วยใคร พอออกจากมือเราก็ไม่เกี่ยวแล้วค่ะ”
ปีใหม่ : “ก็มองว่ากรรมใครกรรมมันค่ะ ไม่เกี่ยวกับเรา”
ป๋าต๊อบ : “ศรัทธาที่จะมีเราก็เป็นคนวางเองนะ พอถึงเวลาผิดหวังเราจะไปโทษเขาได้ยังไง เราก็ต้องกลับมาคิดว่าเราวางเกินไปหรือเปล่า ให้มากเกินไปไหม เรามองความเป็นจริง”
ปีใหม่ : “เวลาเราจะหลงไปยึดติดกับอะไร มันก็ทำให้เราได้เห็นว่าเรายึดติดกับตัวบุคคลหรือเปล่า เราหลงไปเชื่ออะไรที่มันผิดหรือเปล่า และสิ่งที่เราเชื่ออยู่มันผิดไหม ถ้าเราผิดหวังมากแสดงว่าเรายึดผิดที่ วางใจผิดจุด ก็กลับมาใหม่ กลับมารีเซ็ตใหม่ค่ะ”