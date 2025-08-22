“ติ๊นา ศุภนาฎ” ปรับตัวงานซบเซา เลิกฟุ่มเฟือย กินข้าวข้างทาง โสดสนิท 3 ปี เข็ดความรัก

“ติ๊นา ศุภนาฎ” คัมแบ็กงานแสดงซีรีส์รัก OVERDOSE เผยห่างหายงานแสดงเป็นตัวหลักนานเป็นปีเพราะวิกฤตละคร แย้มอยากกลับไปเล่นหนัง ธุรกิจยังไม่พร้อม เคยทำหลายอย่างแต่ไม่รอด โสด 3 ปี มีคนคุยแต่ยังไม่คิดจริงจัง ขอคนที่คลิกและให้เกียรติกัน
เรียกว่าห่างหายจากงานแสดงไปพักใหญ่ทีเดียว สำหรับสาวหล่อ “ติ๊นา ศุภนาฎ จิตตลีลา” ที่ล่าสุดแฟนๆ จะได้เห็นการกลับมาอีกครั้งในซีรีส์เรื่อง รัก OVERDOSE ที่ทำการแถลงข่าวไปเรียบร้อย ณ บริเวณล็อบบี้ อาคารจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ โดยเจ้าตัวเผยว่าก่อนหน้านี้มีเป็นแขกรับเชิญมากกว่า แต่เรื่องนี้กลับมาเป็นตัวหลักอีกครั้งในรอบปีเลย
“ผลงานการแสดงอาจจะไม่ได้มีเป็นหลักค่ะ จะมีเป็นพวกรายการทีวีซะส่วนใหญ่ค่ะ แต่เรียกว่าไม่ได้ทิ้งช่วงหรอกค่ะ ก่อนหน้านี้ก็จะมีรับเชิญบ้าง กับแกรมมี่ก็จะมีอยู่บ้างค่ะ มีเรื่อยๆ แต่เป็นรับเชิญซะส่วนใหญ่ แต่เรื่องนี้เรียกว่าเป็นตัวดำเนินเรื่องที่เป็นหลักเลยค่ะ แต่ที่หายจากตัวหลักเลยก็น่าจะเป็นปี ก็ต้องมีเคาะสนิมบ้าง ทำการบ้านบ้าง เราก็มีการคุยกับนักแสดงร่วม ซึ่งทุกคนตั้งใจมาก เรียกว่าทำงานเป็นทีมเวิร์ก
ก็รับงานได้หมดนะคะ แต่ช่วงที่ผ่านมาศิลปินดาราก็ซบเซาบ้าง วิกฤตละครก็กระทบอยู่ค่ะ คือเราเป็นคนพูดไม่เก่ง พอเราไม่ได้เจอพี่ๆ สื่อบ่อยๆ สกิลการพูดก็อาจจะไม่ค่อยดี แต่ก็คิดถึงงานแสดงค่ะ คือเราเกิดมาจากงานภาพยนตร์เนอะ ใจจริงก็แอบอยากกลับไปเล่นภาพยนตร์ค่ะ แต่ที่ติดต่อมาก็มีบ้าง แต่ยังไม่ได้เกิดขึ้นค่ะ”
เผยยังไม่คิดลงทุนทำธุรกิจในปีนี้ เพราะที่ผ่านมาทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จ
“ช่วงที่งานซาๆ ก็อยากทำธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่ตอนนี้ก็ยังไม่อยากลงทุนภายในช่วงปีนี้ เพราะเศรษฐกิจมันยังไม่ดี ก่อนหน้านี้ทำโรงเรียนดนตรีมาแล้ว ก็ขาดทุน เราก็พักก่อน มันมีความเสี่ยงด้วย เราทำหลายอย่าง ทำโรงเรียนดนตรี ทำร้านอาหารที่เซี่ยงไฮก็เจอโควิด หลังจากโควิดเราก็พักเลย แต่มีงานแสดงก็รับอยู่ค่ะ
ก็มีแอบเครียดบ้าง หมายถึงมันไม่ได้โฟลวเหมือนสมัยก่อน ก็พยายามเก็บเงิน หาลงทุนอยู่ว่าอยากทำอะไรดี แต่ตอนนี้ยังไม่มีแนวทางเลยค่ะ ก็แอบเข็ดกับการทำธุรกิจนิดนึง เพราะเราก็ทำหลายอย่างเหมือนกัน ทำโปรดักส์ตัวเอง ทำร้านอาหาร ทำโรงเรียนดนตรี จริงๆ มันก็แอบยาก ไม่ได้ยากแค่เรานะคะ แต่มันยากสำหรับทุกคนในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ มันยากจริงๆ เราก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิต ไม่ได้ฟุ่มเฟือยอย่างแต่ก่อน คนอาจจะเห็นว่าเราเป็นดารา แต่จริงๆ อาหารข้างทางเราก็กินได้ปกติธรรมดามากเลย ก็ยังมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยขอให้มันดีเหมือนอย่างสมัยก่อนหน้านี้ค่ะ”
ยอมรับโสดมากกว่า 3 ปี ไม่มีสเปกแล้ว ขอแค่คนที่เข้าใจและให้เกียรติกัน
“ตอนนี้โสดค่ะ โสดนานแล้ว ก็ใช้เวลาเอ็นจอยกับชีวิต สนุกสนาน คือเราไม่ได้รีบ แต่ก่อนเด็กๆ อาจจะเหงาก็คว้าๆ มา หมายถึงตอนเด็กมันเหงาก็อาจจะไม่ได้เลือกมากเหมือนตอนแก่ คือเลือกเยอะขึ้น ก็มีเข้ามาคุยๆ บ้าง คือพอเราอายุมากขึ้นก็ไม่ได้มีสเปกแล้วว่าจะต้องหน้าตาแบบไหนยังไง ตอนนี้เอาคุยกันความสบายใจเป็นหลัก เข้าใจกัน จริงใจต่อกันดีกว่า นี่ก็โสดมาเกิน 2 ปีแล้ว เอาจริงๆ เราไม่เคยเอ็นจอยกับชีวิตเท่ากับช่วงนี้มาก่อน เพราะเรารู้สึกว่าพอโสดแล้วก็ได้ไปแฮงก์เอาต์กับเพื่อน ไปทำอะไรที่ตัวเองอยากทำ แต่ถ้าเรามีแฟนเราก็ต้องมานั่งกังวลว่าเขาจะรอเราไหม เขาจะอะไรไหม แต่นี่เราก็ได้ออกมาใช้ชีวิตเต็มที่
ตอนนี้เสพติดกับแก๊งเพื่อน เสพติดกับกิจกรรมรอบข้างค่ะ ไม่มีสเปกเลย แค่คุยกัน คลิกกัน แล้วก็เข้าใจกัน ให้เกียรติกันและกัน ไม่ได้บริหารเสน่ห์ขนาดนั้นค่ะ แค่ใช้ชีวิตของเราให้เต็มที่ ดูแลตัวเอง ก็มีคนมาคุยบ้าง แต่เรายังไม่ได้อยากแลนดิ้งกับใคร ยังสนุกกับชีวิตอยู่ค่ะ คือคุยๆ กันไปก่อนดีกว่า เพราะว่าเราก็แอบเข็ดกับที่ผ่านๆ มา หมายถึงสมัยก่อนเราไม่ได้คิดซับซ้อนในการใช้ชีวิต เหมือนไม่ได้ตกตะกอนในความคิดเรา เราเป็นคนเฟรนด์ลี่ เวลาเราคุยกับใครแล้วรู้สึกดีเราก็จะเปิดใจให้เขาเลย โดยที่เราไม่ได้คิดถึงผลที่ตามมาว่าเขาจะรู้สึกยังไง เรารู้สึกยังไง เอฟเฟกต์ในชีวิตน่ะค่ะ และพอตอนนี้เราก็คิดมากขึ้น
รักครั้งใหม่ คือคนสองคนคบกัน แต่ละคนก็มีมุมสวยงามในของตัวเองไม่ว่าเขาจะหน้าตาแบบไหนยังไง มันอยู่ที่ว่าเราคุยกันสองคนแล้วเข้าใจกัน คลิกกันหรือเปล่า การคบกันมันคือการให้เกียรติกัน คุณให้เกียรติกันมากพอหรือเปล่าแค่นั้นเลย แล้วจะเดินต่อกันไปยังไง แค่ความเข้าใจและให้เกียรติกันแค่นั้นเลย เราก็อยากหาบ้านของหัวใจเหมือนกัน เชื่อในเรื่องรักแท้นะคะ เพราะโลกเราหมุนด้วยความรัก อาจจะได้จดทะเบียนสมรสเท่าเทียมอาจจะตอนอายุ 50 (หัวเราะ) คือตอนนี้ไม่คาดหวังก็เท่ากับไม่ผิดหวังไงคะ เราไม่รู้ว่าเราจะไปลงหลักปักฐานยังไง เพราะตอนนี้เราก็ยังหาไม่ได้เลย (หัวเราะ)”