xs
xsm
sm
md
lg

'นครพนม เทรดแฟร์' ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ยกทัพสินค้าคุณภาพกว่า 200 ร้านค้า โชว์ศักยภาพเมืองเศรษฐกิจพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



จังหวัดนครพนมจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน "นครพนม เทรดแฟร์" งานแสดงและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นสุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ขยายช่องทางการตลาด และยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคชาวกรุงเทพฯ

นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน (22 สิงหาคม 2568) และกล่าวว่า “จังหวัดนครพนมเป็นที่รู้จัก ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันโดดเด่น และในด้านเศรษฐกิจ นครพนมยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยมูลค่าการค้าชายแดน กว่า 20,000 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ทั้งสนามบิน เส้นทาง R12 และสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 รวมถึงโครงการรถไฟรางคู่ในอนาคตที่จะทำให้การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวที ในการแสดงศักยภาพของจังหวัดแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ในเขตเมืองหลวง เพื่อให้ผู้บริโภคกรุงเทพฯ ได้รู้จัก และเข้าถึงสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพของนครพนมมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าภายในงานไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท”

ภายในงานมีสินค้าท้องถิ่นคุณภาพมากมายจากผู้ประกอบการและเกษตรกรกว่า 200 ร้านค้า อาทิ กาละแมธาตุพนม, ปลาส้มศรีสงคราม, สับปะรดท่าอุเทน GI, ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป, เครื่องจักสาน และผ้าทอพื้นเมือง

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดเต็มตลอด 5 วันเพื่อดึงดูดนักช้อป ไม่ว่าจะเป็น Flash Sale สินค้านาทีทองที่ลดสูงสุดถึง 80%, กิจกรรม Check in & Share รับฟรี "มะพร้าว GI", กิจกรรม Non Stop Shopping รับคูปองส่วนลดเมื่อช็อปครบทุก 500 บาท และกิจกรรม Clearance Sale ลดราคาสินค้ากระหน่ำในวันสุดท้าย

งาน "นครพนม เทรดแฟร์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าคุณภาพดีจากจังหวัดนครพนม และสัมผัสกับเสน่ห์แห่งเมืองเศรษฐกิจแห่งลุ่มน้ำโขงด้วยตัวคุณเอง
















'นครพนม เทรดแฟร์' ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ยกทัพสินค้าคุณภาพกว่า 200 ร้านค้า โชว์ศักยภาพเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
'นครพนม เทรดแฟร์' ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ยกทัพสินค้าคุณภาพกว่า 200 ร้านค้า โชว์ศักยภาพเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
'นครพนม เทรดแฟร์' ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ยกทัพสินค้าคุณภาพกว่า 200 ร้านค้า โชว์ศักยภาพเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
'นครพนม เทรดแฟร์' ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ยกทัพสินค้าคุณภาพกว่า 200 ร้านค้า โชว์ศักยภาพเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
'นครพนม เทรดแฟร์' ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ยกทัพสินค้าคุณภาพกว่า 200 ร้านค้า โชว์ศักยภาพเมืองเศรษฐกิจพิเศษ
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น