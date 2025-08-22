'นครพนม เทรดแฟร์' ครั้งแรกในกรุงเทพฯ ยกทัพสินค้าคุณภาพกว่า 200 ร้านค้า โชว์ศักยภาพเมืองเศรษฐกิจพิเศษ

จังหวัดนครพนมจับมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงาน "นครพนม เทรดแฟร์" งานแสดงและจำหน่ายสินค้าท้องถิ่นสุดยิ่งใหญ่ ระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ขยายช่องทางการตลาด และยกระดับสินค้าชุมชนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้บริโภคชาวกรุงเทพฯ
นางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน (22 สิงหาคม 2568) และกล่าวว่า “จังหวัดนครพนมเป็นที่รู้จัก ด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันโดดเด่น และในด้านเศรษฐกิจ นครพนมยังเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญของ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชื่อมโยงการค้าและการลงทุนสู่ประเทศลุ่มแม่น้ำโขง ด้วยมูลค่าการค้าชายแดน กว่า 20,000 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย ทั้งสนามบิน เส้นทาง R12 และสะพาน มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 รวมถึงโครงการรถไฟรางคู่ในอนาคตที่จะทำให้การคมนาคมสะดวกยิ่งขึ้น”
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า “การจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นเวที ในการแสดงศักยภาพของจังหวัดแล้ว ยังเป็นการเปิดตลาดใหม่ในเขตเมืองหลวง เพื่อให้ผู้บริโภคกรุงเทพฯ ได้รู้จัก และเข้าถึงสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพของนครพนมมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายมูลค่าการค้าภายในงานไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท”
ภายในงานมีสินค้าท้องถิ่นคุณภาพมากมายจากผู้ประกอบการและเกษตรกรกว่า 200 ร้านค้า อาทิ กาละแมธาตุพนม, ปลาส้มศรีสงคราม, สับปะรดท่าอุเทน GI, ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป, เครื่องจักสาน และผ้าทอพื้นเมือง
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมพิเศษที่จัดเต็มตลอด 5 วันเพื่อดึงดูดนักช้อป ไม่ว่าจะเป็น Flash Sale สินค้านาทีทองที่ลดสูงสุดถึง 80%, กิจกรรม Check in & Share รับฟรี "มะพร้าว GI", กิจกรรม Non Stop Shopping รับคูปองส่วนลดเมื่อช็อปครบทุก 500 บาท และกิจกรรม Clearance Sale ลดราคาสินค้ากระหน่ำในวันสุดท้าย
งาน "นครพนม เทรดแฟร์" จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 24 สิงหาคม 2568 ณ ศูนย์แสดงสินค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ถนนรัชดาภิเษก ขอเชิญชวนประชาชนร่วมสนับสนุนสินค้าคุณภาพดีจากจังหวัดนครพนม และสัมผัสกับเสน่ห์แห่งเมืองเศรษฐกิจแห่งลุ่มน้ำโขงด้วยตัวคุณเอง