“จตุรงค์” แฉ “ดาวไถ” คนในวงการ “เก่ง ธชย” รับเคยเห็นชื่อ! ศรัทธามาก อยากฟังความจริงจาก “หลวงพ่ออลงกต” เพื่อความกระจ่าง

ล้วงปมศพ 29 ร่างในวัดพระบาทน้ำพุ! ตะลึงเถ้ากระดูกนับหมื่น “เก่ง ธชย” ลูกศิษย์หลวงพ่ออลงกต วอนขอความกระจ่าง ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชชี้หากไม่พิสูจน์เสี่ยงโรค แถมสวมสิทธิ์ได้ ล่าสุดเจอเอกสาร 20 ร่างแล้ว แต่ต้องตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ด้านเทศบาลยันวัดมีความผิดฐานฝ่าฝืน พรบ.สุสาน “จตุรงค์” แฉดาวไถหากินกับวัด เก่งลั่นเคยเห็นชื่อ!
รายการ โหนกระแส วันที่ 22 ส.ค. ดำเนินรายการโดย “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ผลิตในนามบริษัท ดีคืนดีวัน จำกัด ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.35 น. ทางช่อง 3 กดหมายเลข 33 เกาะติดเหตุการณ์ “หลวงพ่ออลงกต” วัดพระบาทน้ำพุ กรณีเจอศพในวัด 20 ศพ ต่อมาพบเพิ่มอีก 9 ศพ หลังจากที่กระทรวงสาธารณสุขเข้าตรวจสอบ ขณะที่ “เก่ง ธชย” ซึ่งนับถือหลวงพ่ออลงกต เรียกร้องให้หลวงพ่อออกมาพูด อยากให้ชี้แจงเพื่อความกระจ่าง
วันนี้สัมภาษณ์ เก่ง ธชย ที่มาพร้อมกับ รศ.นพ.วีระศักดิ์ จรัสชัยศรีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ มศว.,ดร.ประยุทธ ประเทศเสนา หรือ มหาหมี รองประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรม, จตุรงค์ จงอาษา นักวิชาการอิสระด้านพระพุทธศาสนา
เพิ่งโดนสรรพากรลง?
จตุรงค์ : อย่าขยี้สิ ไม่ได้นินทานะ สรรพากรก็น่ารักกับผม แค่ตกใจเฉยๆ 13 ปีไม่เคยมาตรวจเลยนะ มาออกรายการโหนกระแส สรรพากรเข้า ผมก็งง อ.ตฤณห์ก็เหมือนกัน แกไม่เคยโดนสรรพากรมาหาที่บ้าน อยู่ๆ ผมกับอ.ตฤณห์ๆ มีสรรพากรมาเยี่ยมที่บ้าน ก็แปลกใจเหมือนกัน มาวัดพระบาทน้ำพุอยู่ดีๆ ทำไมมีสรรพากรมา
ส่วนผมไม่ต้องห่วง ตรวจสอบกันทุกปีอยู่แล้ว เดี๋ยวคนนั้นร้อง คนนี้ร้อง ก็ผ่านฉลุย ผมบริสุทธิ์ ของผมอยากให้ตรวจเชิงลึกเลย ไม่มี มั่นใจ?
จตุรงค์ : ถ้าสรรพากรบุกมูลนิธิผมพี่จะช่วยดูให้มั้ย (หัวเราะ)
เก่งเอง เป็นลูกศิษย์วัดพระบาทน้ำพุ รู้จักวัดนี้ได้ยังไง?
เก่ง : ผมรู้จักผ่านรุ่นพี่ชื่อพี่แกละ โชว์หลุยส์ พี่แกละบอกว่าหลวงพ่อมีดำริอยากสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม อยากทำคอนเสิร์ตเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ก็มีโอกาสได้เข้าไปคุยที่วัด ประมาณช่วงโควิด ก่อนหรือหลังประมาณนั้น แล้วมีอฟเฟกส์เรื่องโควิดว่าทำได้ทำไม่ได้ก็เลยเงียบไป
ได้เจอหลวงพ่อมั้ย?
เก่ง : เจอครับ เป็นดำริหลวงพ่อที่ดี ได้ไปดูโลเกชั่นด้วย ตอนนั้นจำไม่ได้ว่าเป็นสิงห์บุรีหรือสระบุรี เป็นที่กว้างๆ เป็นของวัดแต่จังหวัดอื่น ผมจะโดนอะไรมั้ย (หัวเราะ) ที่ก็ใหญ่อยู่ครับ สิงห์บุรีติดถนนใหญ่ๆ ติดถนนเอเชีย เป็นที่ใหญ่มาก ผมก็สงสัย ทำไมไม่ทำที่จังหวัด ก็ไปดูโลเกชั่น วันไปดูเหมือนเขาจัดนิทรรศการอะไรบางอย่างอยู่ หลวงพ่ออยากให้ทำตรงนั้น แต่ด้วยโลเกชั่นที่มันกว้าง ไม่มีฮอลล์ คอนโทรลเรื่องแสงยาก ก็เป็นโจทย์ที่เราเอากลับมาคิดที่บ้านว่าจะทำยังไงต่อ
ใหญ่มากเลยนะ?
เก่ง : ใหญ่พี่ ก็เป็นโจทย์ที่กังวล เพราะมันใหญ่มาก
หลวงพ่อบอกว่าที่ของใคร?
เก่ง : น่าจะที่วัดครับ ถ้าจำไม่ผิด หลวงพ่อไม่ได้บอกว่าเป็นที่ของคนอื่น เหมือนใกล้อะไรที่เป็นอนุสาวรีย์หรืออะไรสักอย่าง โซนนั้น
ไม่ได้ยืนยันว่าเป็นที่ของวัด เพียงแต่เราเข้าใจได้ว่าอย่างนั้น?
เก่ง : ครับ เพราะวันนั้นจากวัดก็ตรงมาโลเกชั่นที่ต้องทำเลย
จากนั้นยังไงต่อ?
เก่ง : ด้วยสถานการณ์โควิดมั้งครับ ด้วยอะไรหลายๆ อย่าง ก็เงียบไป หลังจากนั้นมีโอกาสได้เจอหลวงพ่ออีก จริงๆ ผมต้องบอกว่ากับหลวงพ่อเราศรัทธา เพราะรู้สึกว่าท่านทำบุญโดยบริสุทธิ์ใจจากมุมที่เราเห็น ผมจำได้ว่าวันนั้นผมตัดผมอยู่แถวบ้าน ช่างตัดผมบอกว่าหลวงพ่ออลงกตมารับบริจาคอยู่แถวตลาด ผมก็เฮ้ย พี่ ทันมั้ย ให้เขาบึ่งมอเตอร์ไซค์พาผมไป เลิกตัดผมเลย ผมศรัทธาขนาดนั้น พี่คิดดูสิ (หัวเราะ) ผมนั่งซ้อนท้ายไป ให้ช่างตัดผมพาผมไปหาหลวงพ่อ ผมก็ร่วมทำบุญ จำไดอะล็อกได้ว่าท่านบอกว่าฝากบอกแกละให้โทร.หาด้วย แสดงว่าแกก็ยังอยากเราฟอลโลว์อัปโครงการศิลปวัฒนธรรมอยู่
ทำบุญใส่ซองหรือเงินสด?
เก่ง : เงินสด เป็นถังสังฆทานให้เอาเงินใส่ถังนั้นเลย เงินก็ประมาณนึง แต่เราศรัทธามาก ผมเต็มที่ วันนั้นผมมีเท่าไหร่ก็ใส่เต็มที่เลย ไม่มีใบอนุโมทนา
เราทำให้วัดหรือทำให้ท่าน?
เก่ง : ทำให้วัดครับ จากนั้นก็ไม่ได้มีอะไร หลวงพ่อมาอีกทีก็เห็นตามข่าวแล้ว
รู้สึกยังไง?
เก่ง : ตกใจ เสียใจ ผมฟังตลอดเวลา เพื่อจะฟอลโลว์ต่อว่าเกิดอะไรขึ้น มันเหมือนอกหักนะ
ณ วันนี้หลวงพ่อก็ยังไม่ได้ผิดอะไร เพียงแต่มีคนตั้งข้อสังเกต มีสิ่งที่สาธุชนบางส่วนไม่สบายใจ ท่านเองก็ควรออกมาชี้แจง เห็นเก่งให้สัมภาษณ์ว่าอยากให้ท่านออกมาชี้แจง?
เก่ง : ผมรู้สึกว่าตอนนี้เราได้ยินอะไรจากคนอื่นมาหลายทอด สิ่งที่ดีที่สุดคือเราอยากได้ยินจากหลวงพ่อ ไม่ว่าจะออกมาเพื่อปกป้องตัวเองหรือปกป้องวัด หรือออกมาชี้แจงต่างๆ ผมว่ามันสำคัญที่สุด ตัวเราเองเห็นมุมที่ท่านสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม แต่มุมเนกาทีฟเราได้ยินจากคนอื่น อยากได้ยินจากท่านเองว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพราะเราทำบุญด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่อยากคิดไปเอง
เท่าที่ดูข่าว รู้สึกยังไง?
เก่ง : เสียใจ เวลาเข้าวัดผมเต็มที่ ในกลุ่มจะมีเพื่อนที่แตกต่างกัน บางคนไม่เข้าวัดเลย ผมเป็นสายเข้าวัดและชอบเอาเรื่องบาปบุญไปดีเบตกับเพื่อนในกลุ่ม แต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้ เราสู้เพื่อนไม่ได้เลย ว่าทำไมต้องเข้าวัด เราก็เสียใจ หนึ่งในนั้นที่เราบอกว่ากราบได้โดยบริสุทธิ์ใจก็คือหลวงพ่อ วินาทีก่อนมีข่าว เพราะเราเห็นสิ่งที่ท่านทำ กับสิ่งต่างที่ท่านถ่ายทอดมาให้เราเห็น มุมที่ท่านท่านถ่ายทอดมาให้เราเห็น
เคยไปวัดมั้ย?
เก่ง : เคยครับ น่าจะสองครั้ง แต่ครั้งที่ใหญ่คือไปหาหลวงพ่อแล้วไปดูโลเกชั่นอีกจังหวัดนึง หลวงพ่อพาไปดูเลย มีคนขับให้เรียบร้อย
กรณีที่เกิดขึ้น เรื่องของร่าง หมอหมูได้ตามข่าวมั้ย?
นพ.วีระศักดิ์ : ก็ตกใจนะ จริงๆ ไม่มีใครทำแบบนี้กันแล้ว ถ้ากล่าวอ้างว่ามีพระเกจิไปอยู่ตามวัดต่างๆ นั่นเขาก็ถูกซีลปิดศพไว้ชัดเจน อันนี้ดูเปิดมาก ถ้าจะใช้จริงๆ ส่วนใหญ่ก็ใช้ในการศึกษาทางการแพทย์ อันนั้นจะมีขั้นตอนวิธีปฏิบัติที่ปลอดภัย ซึ่งอันนี้ไม่แน่ใจเลย ยิ่งติดตามข่าวบอกว่าศพที่พบแค่ฉีดฟอร์มาลีนเข้าไป ต้องเรียนว่าที่เราใช้ในทางการแพทย์ เป็นการฉีดเข้าไปก่อน แล้วเอาศพไปแช่ในถังที่มีน้ำยา มีฟอร์มาลีนด้วย สองปีกว่าจะนำขึ้นมาใช้ในทางการแพทย์เพื่อปรึกษา ขณะเดียวกันฉีดแบบนี้ ฉีดอย่างเดียว ก็ฉีดเข้าเส้นเลือด กระจายเข้าเนื้อเยื้อ บางคนฉีดเส้นเลือดแตก หรือบางคนฉีดไม่เป็น ฉีดไม่ครบถ้วน เนื้อเยื่อบางส่วนก็มีเน่าได้นะครับ ถ้าฉีดแบบนี้แล้วปล่อยสภาพไป บางส่วนอาจไม่เน่า แต่บางส่วนก็เน่า
แน่นอนมีเชื้อไวรัส เชื้อรา นั่งปลงกันแล้วมีพัดลมเป่า จะมีผมมั้ย ผมว่าก็มี เป็นเชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรียที่เกิดขึ้นใหม่ ยังไม่รวมถึงตัวโรคจริงๆ ที่มีถามถึงวัณโรค จริงๆ คนเสียชีวิตอาจเป็นเอชไอวี ถ้าส่วนเอชไอวี ถ้าเลือดออกมาจากร่างกาย มันจะอยู่ได้ไม่นาน ไวรัสก็จะตาย การแพร่กระจายค่อนข้างยาก ถ้าเสียชีวิตไป เลือดอยู่ข้างในมันมีโอกาส อย่างผมผ่าชันสูตรศพก็ต้องป้องกัน ไม่งั้นมันมีโอกาสติด แต่ถ้าฉีดฟอร์มาลีนแล้ว ฟอร์มาลีนก็เป็นตัวช่วยอีกในการฆ่าเชื้อ ดังนั้นโอกาสเชื้อแพร่กระจายก็น้อยลงไปอีก ขณะเดียวกัน วัณโรค ผมมีเพื่อนเป็นหมอด้วยกัน ชิ้นเนื้อไปแช่ฟอร์มาลีนแล้ว ตัดชิ้นเนื้อ เผอิญตอนตัดชิ้นเนื้อปลายมีดกรีดเข้านิ้วตัวเอง กลายเป็นวัณโรค ทั้งที่เนื้อชิ้นนั้นแช่ฟอร์มาลีนแล้ว แต่เป็นเนื้อที่เป็นวัณโรค
ถ้าตามข้อมูลเชิงวิชาการ ตัววัณโรคทนกว่าเอชไอวี แต่แน่นอน ระยะเวลาค่อนข้างนานขนาดนี้ เป็น 10 ปี โอกาสคงน้อยไปแล้ว แต่ช่วงแรกๆ มีโอกาส ยิ่งบอกว่ามีการเป่าพัดลม ก็มีโอกาสฟุ้งกระจาย อีกตัวที่น่าห่วงคือไวรัสตับอักเสบ พวกนี้ติดผ่านสารคัดหลั่ง แต่กรณีฉีดฟอร์มาลีนเป็นสิบปี โอกาสก็น้อยไปแล้ว ณ ปัจจุบัน ศพนี้เอชไอวี ไวรัสตับอักเสบ หรือวัณโรค โอกาสแทบจะไม่มี แต่มันก็จะมีส่วนที่เรียน เนื้อเยื่อทั้งหมดการันตีไม่ได้หรอกว่าจะไม่มีการเน่าสลาย ดังนั้นการเน่าสลายก็จะเกิดเชื้ออื่นๆ แบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา พวกนี้มีโอกาสทำให้ติดเชื้อได้ ถ้าแบคทีเรีย ไวรัสโดยทั่วไป ก็อาจทำให้ติดเชื้อทางเดินอาหาร ถ้ามีการปนเปื้อน ยกตัวอย่างมีแมลงวัน มีสัตว์ฟันแทะ หนู อะไรที่ควบคุมไม่ได้ เพราะสถานที่เปิดโล่ง ก็เข้าไปกัดลงแหล่งน้ำ แหล่งอาหาร คนก็รับประทาน ก็มีความเสี่ยง เพราะไม่ได้ถูกสุขลักษณะเลย พื้นที่ที่ดูแลก็มีความเสี่ยง
เขาใส่เหมือนกรงรถกระบะ มีโอกาสที่แมลงสาบ แมลงวัน?
นพ.วีระศักดิ์ : มีได้อยู่แล้ว หลายคนบอกว่ามีกลิ่นฟอร์มาลีน แต่มันก็มีวันจางไป ต้องเรียนว่าฟอร์มาลีนฉีดเข้าเส้นเลือด ฉีดได้ครั้งเดียว ฉีดซ้ำไม่ได้แล้ว พอฉีดเข้าเส้นเลือด บางทีพอขึ้นเมรุก็เปิดหน้าศพให้ดี ฉีดไม่ดีมีปัญหาก็เน่าเหมือนกัน ฉีดแบบนี้มันไม่คอนเฟิร์มหรอกไม่ยืนยันว่าเนื้อเยื่อทั้งหมดจะมีฟอร์มาลีนซึมเข้าไปได้ทั้งหมด ทางการแพทย์ถึงเอาไปแช่ไปดอง 2 ปี เพราะแบบนี้มีโอกาสที่เนื้อเยื่อบางส่วนไม่ได้รับฟอร์มาลีน ก็มีโอกาสเน่า การเน่านั่นแหละทำให้เกิดเชื้อต่างๆ ตามมา เกิดผลเสียแน่นอน ใครที่เข้าไปอยู่ใกล้หรือสัมผัสตลอดเวลา
ขั้นตอนการที่มีคนเสียชีวิตอยู่ในรพ. เป็นยังไง แล้วที่นี่ไม่ใช่สถานพยาบาล มันต่างกันยังไง?
นพ.วีระศักดิ์ : ไม่ว่าจะรพ.หรือไม่รพ. ถ้าเสียชีวิตแบบผิดธรรมชาติ คือเกิดอุบัติเหตุ ถูกทำร้ายร่างกาย สัตว์ทำร้าย หรือสุดท้ายไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิต อันนี้ต้องตามแพทย์ไปชันสูตร ต่อให้เป็นรพ. ก็ต้องตามแพทย์ไปชันสูตร ณ ที่เกิดเหตุ และอาจต้องนำศพนั้นมาผ่าชันสูตรต่อ แต่กรณีนี้ไม่ใช่รพ.ด้วย ยิ่งต้องไป รพ.อาจมีข้อยกเว้นบางกรณีว่าแพทย์ที่ทำการรักษาสามารถระบุการเสียชีวิตได้ชัดเจน ก็ออกใบได้ทันที เห็นว่ามารักษาด้วยโรคนี้ เสียชีวิตด้วยโรคนี้ ก็ออกใบมรณบัตรได้ แต่ถ้าข้างนอก ไม่ใช่สถานพยาบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย ยังไงก็ต้องตาม เคสนี้ยังไงก็ต้องตามให้แพทย์นิติเวชมาตรวจ แจ้งพนักงานสอบสวนว่ามีการเสียชีวิตภายในพื้นที่ที่ตัวเองดูแลอยู่ พนักงานสอบสวนก็จะตามนิติเวชให้ไปชันสูตร การตรวจชันสูตรก็เป็นเรื่องการระบุด้วยว่าผู้ตายคือใคร ตายที่ไหน ตายอย่างไร พนักงานสอบสวนถึงจะระบุ พวกนี้ผ่าหรือไม่ผ่าก็อีกเรื่องนึงแต่ต้องมีเรื่องแบบนี้เพื่อเอาไปยื่นใบมรณบัตร
ขั้นตอนที่พูดคุยเมื่อวานถึงวันนี้ บุคคลใดเสียชีวิตต้องมีการชันสูตร และออกใบมรณบัตร แต่อันนี้แจ้งหรือเปล่า ปรากฏว่าประเด็นที่เป็นข่าวหนัก วันพรุ่งนี้เขาจะเผาศพเหล่านี้ 20 ศพ ล่าสุดเจออีก 9 คำถามคือเผาได้มั้ย เพราะเมื่อวานที่คุยกันเผายังไม่ได้ แต่วัดบอกว่าต้องเผาได้สิ เพราะเรามีเอกสารอยู่ในตู้ เปิดตู้แล้วแต่ยังไม่เจอเอกสาร?
นพ.วีระศักดิ์ : จริงๆ เปิดหาไม่เจอก็ไปที่กรมการปกครอง ไปหาได้ เอาจริงๆ คนที่ตาย ตกลงรู้หรือเปล่าว่าเขาชื่ออะไร แค่นั้นเอง
ฟังแล้วเป็นไง?
เก่ง : หนักเข้าไปใหญ่ ข้างใน
เก่งศรัทธามาก อยากให้ท่านออกมาพูด?
เก่ง : ผมว่าไทม์มิ่งมันนานเกินไป ท่านปล่อยให้เราคิดกันนานเกิน
อยากโทรหาท่านมั้ย ให้เก่งคุยบอกหลวงพ่อออกมาพูดเถอะ ร้องไห้ไปแล้วเนี่ย คนโน้นร้องไห้ไปหลายรูปแล้ว?
จตุรงค์ : (หัวเราะ) ตอนนี้เข้มแข็งแล้วครับ ขอบคุณโหนกระแสที่สร้างความเข้มแข็งให้ผม ตรงนี้จะไม่ร้องอีกแล้ว
มหาหมี ถ้าไม่มีการพิสูจน์แบบนี้ ผลดีผลเสียคืออะไร?
มหาหมี : มันก็ไม่สามารถทราบว่าศพที่นอนอยู่ 20 หรือ 40 ร่างนั้นคือใคร ตรงนี้คือสาระสำคัญ เนื่องจากมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพรบ.ทะเบียนราษฏร์ ของกระทรวงมหาดไทย กรณีที่บุคคลเสียชีวิตนอกสถานพยาบาล อันดับแรกฝ่ายปกครองกับตร.ต้องได้รับแจ้งเลยครับ อย่างน้อยที่สุดต้องนำร่างไปรพ. ถ้าตายก่อนก็ต้องนำร่างไปรพ. ถ้าปรากฏสองเหตุ หนึ่งตายผิดธรรมชาติ สองถ้าตายแล้วเนื่องจากมีโรคติดต่อ
เขาก็ต้องแจ้งกรมเกี่ยวกับการควบคุมโรคติดต่อก่อน พอหมอชันสูตรเสร็จ ต้องได้ใบรับรอง ถ้าไม่ได้ตัวนี้ จะออกใบมรณบัตรไม่ได้ พอได้ทร.4/1 ก็ต้องไปที่เทศบาล เขาก็ต้องออกใบมรณบัตรเขาสอบสวนก่อน แต่ถ้ามีใบรับรองแพทย์ก็จบ จากนั้นจึงนำร่างไปฌาปนกิจหรืออย่างไรก็แล้วแต่ กรณีนี้เอกสารนอกจากมีใบลงบันทึกประจำวันของตร. ต้องมีทร.4/1 ของรพ. และมีใบของกรมการปกครอง คือเทศบาล ในการออกใบมรณบัตร ในการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคล ถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้จะผิดกระบวนการทั้งหมด นำไปสู่การที่บุคคลเหล่านั้นถ้าเป็นคนไทยจริง ชื่อในทะเบียนราษฏร์เขายังอยู่ ยังไม่มีการตัดชื่อในทะเบียนราษฏร์ มันก็ผิดพรบ.ทะเบียนราษฎร์ ซึ่งต้องแจ้งภายใน 24 ชม. คนที่จะมีความผิดในเรื่องนี้คือเจ้าบ้านของวัดซึ่งก็คือเจ้าอาวาส ต้องทำให้ถูกกระบวนการ
ถ้าไม่มีการแจ้งตาย เท่ากับบุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่ ฉะนั้นอาจมีการสวมสิทธิ์คนตายได้ การสวมสิทธิ์จะสวมในลักษณะไหน อย่าง 20 ร่าง ยังไม่แจ้งตาย?
มหาหมี : ผมเคยเจอลักษณะคดีด้วย เป็นคดีของพระรูปนึง พระรูปนี้น้าของแกเสียชีวิต แกก็ไปสวมใส่ชื่อนามสกุลน้าจนปัจจุบัน เพราะตัวท่านมีปัญหาเรื่องการเงินหรืออะไรสักอย่างเพื่อหลบเลี่ยงการบังคับคดี สวมจนกระทั่งเป็นคดีขึ้นมาอีกครั้ง เพราะตรวจสอบอีกครั้ง เลข 13 หลักมันปลอมไม่ได้ไงครับ กลายเป็นว่าเป็นเลขของคนตาย ที่จำหน่าย เสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้ว เรื่องนี้เป็นสาระสำคัญที่ต้องพิสูจน์ให้ได้ก่อนฌาปนกิจ ถ้าเผาไปแล้วจะมีปัญหาเราไปทำลายร่าง ซ่อนเร้นศพ อะไรต่อมิอะไร ใครเป็นคนสั่งให้ทำลายร่างก็เป็นข้อกฎหมายทั้งหมดครับ จนกว่าฝ่ายบ้านเมืองพิสูจน์ ซึ่งมันพิสูจน์ไม่ยาก เอกสารไม่มีก็ไปดูที่เทศบาลของกรมการปกครอง สำนักทะเบียนราษฎร์ ดูที่ตร.บันทึกประจำวันเขาต้องมี ไปดูสำเนาใบทร.4/1ของรพ. เขาต้องออกให้อยู่แล้ว ฉะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างตรงนี้ต้องพิสูจน์ให้ได้
มันสวมง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ สมมติป๋อง กพลตาย ผมรู้ว่าป๋องตาย คนอื่นไม่รู้ ผมมีหนี้มีสิน ก็สามารถสร้างตัวตนเป็นป๋อง กพลได้ แต่ด้วยหน้าก็ไม่เหมือนกันนะ?
มหาหมี : จนกว่าจะเป็นคดีถึงพิสูจน์และดูหน้าดูเลข 13 หลัก ถ้าไม่เป็นคดีคนธรรมดาก็ใช้ได้เลย
นพ.วีระศักดิ์ : เอาง่ายๆ เลย เมื่อไม่นานมานี้ ข่าวการเบิกยาจิตเวชก็สวมสิทธิ์คนตาย หรือแม้แต่เขามีสิทธิ์อื่นๆ ที่จะรับ เงินบำนาญหรือคนสูงอายุก็ตาม อาจมีคนมารับแทน
ทนายรณณรงค์ : หมอหมูสงสัยว่าการจ่ายยาต้านเชื้อเอชไอวี มีตัวตนรับยาจริงหรือเปล่า
นพ.วีระศักดิ์ : ไม่ได้พูดเรื่องนี้เลย (หัวเราะ)
ทนายรณณรงค์ : ทำไมต้องเก็บร่างไว้ก่อน ร่างเหล่านี้อยู่ในทะเบียนเบิกรับส่วนใดส่วนหนึ่งของวัดพระบาทน้ำพุมั้ย
พี่รณณรงค์กำลังตั้งข้อสังเกต สมมติป๋อง กพลเป็นเอชไอวี ป๋องอยู่วัดพระบาทน้ำพุ วัดพระบาทน้ำพุ เอาชื่อป๋องกพลไปรับยา วันนึงป๋องตายไป วัดพระบาทน้ำพุอาจเอาชื่อป๋องไปขอรับยาทั้งที่เขาตายไปแล้วก็ได้?
รณณรงค์ : ครับ สงสัยครับ
เป็นการตั้งข้อสงสัย ถ้าไม่ใช่ข้อเท็จจริง วัดพระบาทนำพุออกมาชี้แจงได้เลย?
จตุรงค์ : ผมไม่มีความเชื่อเรื่องนี้เลย เพราะเดี๋ยวนี้การเข้าถึงยา มันเข้าถึงง่ายมาก องค์การเภสัชกรรมเราเอง ผลิตยาได้ถูกลงมาก เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้ยาอินเดียด้วยซ้ำ ของไทยเราก็ผลิตเองได้แล้ว มันถูกมาก
ทนายรณณรงค์ : เข้าใจ จะบอกว่ารพ.รัฐแจกฟรี แต่ผมกำลังจะบอกว่ามีงบประมาณวัดพระบาทน้ำพุที่ไปจัดซื้อยา
จตุรงค์ : เขาไม่ต้องซื้อพี่ ก็เขาเฉลยมาแล้ว วันก่อนก็หน้าแหกมาแล้ว ที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ซื้อ เขาให้ผู้ป่วยไปเบิกตามสถานพยาบาลต้นสังกัด
ทนายรณณรงค์ : แล้วต้องกลับมาดูกันว่าตอนทำบัญชี ใบอนุโมทนาบัตรทุกใบเขียนว่าให้เกี่ยวกับการรักษาเอชไอวี เพราะงั้นยังไงก็ต้องมีการจัดซื้อ แต่เขาซื้อแล้วให้ใคร เขามีซื้อ แต่ซื้อเท่าไหร่เขาไม่เปิดเผย
จตุรงค์ : ถ้าอย่างนั้นผมไม่ทราบ
ทนายรณณรงค์ : ฉะนั้นถ้าวันนี้ท่านดูอยู่ ท่านต้องอธิบายชี้แจง ปัจจุบันยังมีการจ่ายอยู่มั้ย จ่ายให้ใคร รายชื่อตัวนั้นท่านธนกฤตได้ไปตรวจสอบมั้ยว่ามันทับซ้อนกับร่างที่เจอหรือเปล่า ถ้าไม่เจอก็จบ แต่บังเอิญว่ามีประเด็นเกี่ยวกับร่าง วัดไม่ได้จะเอาไว้อสุภกรรมฐานใช่มั้ย แล้วพระเก็บร่างเอาไว้ทำไม
จตุรงค์ : เขาอาจอสุภฯ พี่ เขาก็ใช้มุกนี้ในการอ้าง
ทนายรณณรงค์ : ผมว่าบริจาคกรรมฐานมากกว่า ไม่ใช่อสุภฯ ไม่งั้นต้องมีเหตุผลว่าเก็บเอาไว้ทำไม
จตุรงค์ : ไปว่าเขาอีกแล้ว ในฐานะผมแจ้งตายคนมาเยอะมาก แจ้งตายมีสองแบบ แจ้งตายอยู่บ้านกับนอกบ้าน อยู่บ้านไม่ยากหรอก ถ้าไม่ได้เป็นเหตุฆาตกรรม ปัจจุบันทันด่วน ญาติโยมทั้งหลายพร้อมใจบอกว่าโอเคเขาป่วยตายเองตามธรรมชาติ ร้อยเวรชันสูตรพลิกศพ ออกหนังสือรับรอง ใบทะเบียนราษฏร์ได้ นั่นคือตายในบ้าน ยกเว้นตายแบบฆาตกรรม ยิงกัน จะเป็นอีกเรื่องไป สองตายนอกบ้าน แบ่งเป็นสองแบบ อย่างแรกตายนอกบ้านแบบอยู่รพ. อันนี้โคตรง่ายและสบาย เพราะรพ.จะออกหนังสือไปให้เขตเลยว่าตายเพราะอะไร ไม่ต้องผ่านตร.เลยด้วยซ้ำ เอาหนังสือจากรพ.ของคุณไปยื่นที่เขต เขตหรือที่ว่าการอำเภอ เขาจะลงให้เลย ตายรพ.สบาย
แต่ตายอีกที่ ตายนอกบ้าน แต่ไม่ได้อยู่รพ. อันนี้จะปวดหัวและเรื่องจะเยอะ เช่นไปตายที่เนิร์สซิ่งโฮม ตายที่บ้านญาติ อันนี้มีปัญหา ต้องรวบรวมญาติหรือเอาคนในสถานพยาบาลนั้นไปชี้แจง ว่าฉันเป็นเนิร์สซิ่งโฮม ฉันดูแลคนป่วยคนนี้มา 6 ปีและอันนี้ตายไป เพื่ออะไร เพื่อให้มีพยานช่วยกันยืนยันกับร้อยเวร ร้อยเวรจะได้ออกเอกสารให้ทะเบียนราษฎร์ได้ คำถามคือศพ 29 ศพ คุณจะตามหาญาติเขาได้มั้ยล่ะ อธิบายเขาได้มั้ยล่ะ หรือคุณแจ้งเอง รับเป็นเจ้าภาพชี้แจงเองหมด 29 ศพ ไหวมั้ยล่ะ ผมศพสองศพผมยังเหนื่อยเลย
นพ.วีระศักดิ์ : ตอนนี้อยู่ในความดูแล ถ้าตามข้อมูล ก็เสียชีวิต และมาดำเนินการฉีดฟอร์มาลีนแล้ววางไว้ แสดงว่าพื้นฐานเลยต้องรู้ชื่อนามสกุลของแต่ละร่าง ต้องระบุได้เลย เพราะเขาเป็นผู้ป่วยอยู่ที่นั่น ถ้ามีชื่อนามสกุลก็ไปเช็กทะเบียนราษฎร์ มันก็จะบอกได้ว่าเขาทำตามขั้นตอนนั้นหรือไม่ เรื่องถูกต้องไม่ถูกต้อง ตรวจสอบได้แล้ว ต้องเริ่มจากตรงนั้น แต่ถ้ากลายเป็นว่าหลักฐานไม่มี หนักกว่านั้นระบุชื่อไม่ได้ ก็จะกลายเป็นศพนิรนาม ไม่รู้เลยเป็นใคร ดังนั้นไปพิสูจน์ว่าศพดังกล่าวคือใคร มันยากนะ เพราะมันผ่านมาหลายปี ฉีดฟอร์มาลีน
มีบางร่างมีแต่กระดูกใช่มั้ย?
จตุรงค์ : กองกระดูกต้องให้ความเป็นธรรมกับวัด กระดูกที่มีอยู่เป็นพันๆ ห่อ ญาติไม่มารับกลับ สะสมไม่ต่ำกว่า 20-30 ปี อันนี้ยกประโยชน์ให้จำเลยไปเถอะ พูดง่ายๆ เผาปุ๊บไม่มารับก็ทิ้งๆ วัดเก็บเอาไว้
อันนี้เข้าใจ แต่จะถามว่าเขามีการแจ้งตายหรือเปล่า?
จตุรงค์ : อันนี้ไม่ทราบแล้ว
แต่ถ้าจะเผาแล้วรอญาติมารับกลับผมเข้าใจจริงๆ แต่ถ้าพูดตามข้อเท็จจริงก็ต้องพิสูจน์เหมือนกันว่า อันนี้มีการแจ้งตายมั้ย หรือตายปุ๊บให้ญาติมาแล้วเผากันเอง?
จตุรงค์ : เราก็ต้องเห็นใจวัดอีกเช่นกัน วัดเขาก็พูดตรงๆ เกมเปลี่ยน อย่างที่บอกคุณธนชัยตาย หลายอย่างอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของคุณลุงธนชัย
ตอนนี้ทุกอย่างจบที่อดีตไวยาวัจกร?
จตุรงค์ : พอตายปุ๊บเอกสารอยู่ไหนก็ไม่รู้ หากันเลิ่กลั่กๆ แล้วผมเชื่อว่าเขาก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครมาตรวจ ดังนั้นการเก็บเอกสารอาจหละหลวมตั้งแต่สมัยพี่ธนชัยแล้วก็ได้ พอมารุ่นสองรุ่นสามเลยไปกันใหญ่ หากันตาเหลือก อันนี้ไม่ได้ว่าวัด มันต้องหายากจริงๆ แหละ
ไม่แน่เราอาจทราบก็ได้ว่าผู้เสียชีวิตมีใครบ้าง ใกล้นิดเดียวเลย ให้ทูตสื่อวิญญาณสื่อ?
จตุรงค์ : คนเราก็เป็นซะอย่างนี้
ทนายรณณรงค์ : มาสื่อเลย 29 ร่างชื่ออะไร ขนาดเบอร์โทรยังบอกได้ อันนี้จิ๊บๆ แค่ชื่อ ทำได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
จตุรงค์ : ไปกันใหญ่
สื่อไม่สื่อ ไม่รู้ แต่วิทยาศาสตร์พิสูจน์ได้โดยไม่ต้องใช้ทูตสื่อวิญญาณ?
นพ.วีระศักดิ์ : พอดีเปิดประเด็นเรื่องถุงผ้า ผมก็ตั้งประเด็นนิดนึง เห็นแว้บๆ ตรงถุงผ้ามีชื่อ ฉะนั้นศพในตู้ก็น่าจะต้องมีชื่อระบุนะครับ เช็กทะเบียนราษฏร์ก็จบแล้ว ถุงถ้ามีชื่อก็จบ แต่ถ้าอยากพิสูจน์เถ้าอัฐิ ที่เผาไปแล้วเถ้ากระดูกพิสูจน์ไม่ได้ตรวจดีเอ็นเอไม่ได้ แต่ถ้าตัวศพที่เป็นร่าง ถ้าไม่มีชื่อ เราจะไปหาว่าเขาเป็นใครยาก กรณีแบบนี้ต้องเริ่มต้นว่าตกลงเขามีญาติมั้ย มีใครเลยแจ้งไว้มั้ย แล้วก็ตรวจเปรียบเทียบพ่อแม่ลูก แต่ถ้าคนสงสัยว่าร่างนี้เป็นลูกของเขา ซึ่งมันก็ยากมาก เพราะผ่านมาหลายสิบปีจะมีเนื้อเยื่อเหมือนตอนสึนามิ เอาผมมาตรวจ เอาชิ้นเนื้อในรพ.มาตรวจยังพอเป็นไปได้ แต่อันนี้ร่างมาเป็นสิบปี ทำได้อย่างเดียว ถ้าไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ตายเป็นใครก็ต้องรอหาแจ้งออกไปให้ญาติที่สงสัยมาแจ้งความ ถึงจะเริ่มตรวจดีเอ็นเอ เนื้อเนื้อคิดว่าตรวจไม่น่าได้ เพราะผ่านมาหลายปีและฉีดฟอร์มาลีน แต่ตัวกระดูก ไขกระดูก อาจยังได้อยู่ ต้องใช้เทคนิคทางวิทยาศาสตร์แบบพิเศษ
ทนายรณณรงค์ : แล้วบอกได้มั้ยว่าตายเพราะอะไร ตายจากป่วยฆาตกรรมหรืออะไร บอกได้มั้ย
นพ.วีระศักดิ์ : ตามข่าวบอกว่าจะส่งไปสถาบันนิติเวชรพ.ตำรวจ แน่นอนถ้าศพคงสภาพ พอดูจากภายนอกได้ ยกตัวอย่างถ้ามีบาดแผลกระสุนปืนก็จะมีสภาพที่กระดูกได้ บาดแผลถูกมีดถูกฟันลงถึงเนื้อเยื่อ พวกนี้ตรวจได้ แต่อื่นๆ ค่อนข้างยาก สารพิษด้วย ต้องดูว่าแต่ละตัวจะคงสภาพได้นานแค่ไหน แล้วมาตรวจดู แต่ก็พอได้ แต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์
ถ้าดูแล้วไม่พบการจดแจ้งเสียชีวิต ไม่แจ้งตร. ฐานความผิดเกิดมั้ย?
มหาหมี : หลักของวัด วัดสามารถมีเมรุมีป่าช้าได้ แต่ต้องเป็นไปตามพรบ.สุสาน และฌานปสถาน ควบคุมดูแลโดยท้องถิ่น วัดพระบาทน้ำพุปัญหาคือว่าถ้าศพผู้เสียชีวิต ถ้าท่านจะเก็บไว้ ท่านต้องขอเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพรบ.สาธารณสุขให้เก็บให้ดองให้อะไรต่างๆ การดองแยกออกไปก่อน การเก็บศพจริงๆ ต้องอยู่ที่โรงเรียนแพทย์ เพื่อเป็นอาจารย์ใหญ่ หรือเพื่อประโยชน์ใดก็แล้วแต่ กรณีของวัดจะอ้างว่าเป็นอาจารย์ใหญ่ ในลักษณะปฏิบัติกรรมฐาน ถามว่าอดีตก็เคยมีนะครับ แต่ยุคปัจจุบัน พอมีพรบ.สุสาน ฌาปนกิจ เขาต้องทำตามพรบ.ทั้งหมด
ตรงนั้นชอบหรือไม่ชอบก็ต้องไปว่ากัน ลักษณะการเก็บศพไว้ต้องมีทะเบียนคุมทุกอย่าง ว่าตายเพราะอะไร มีเอกสารจำหน่ายการตาย มรณบัตรทุกอย่างควบคุมอยู่ตลอดเวลา เพราะถ้าหากไม่มีการจำหน่ายตามทะเบียน ศพเหล่านั้นแสดงว่ายังมีชีวิตอยู่ตลอดเลา ความผิดถ้าจะเกิดก็คือหนึ่งเก็บไว้ได้อย่างไร สาธารณสุขรู้หรือไม่ เทศบาลรู้หรือเปล่า อนุญาตมั้ย ถ้าไม่อนุญาตก็มีความผิด ส่วนมากเป็นโทษปรับ เป็นความผิดทางอาญาศพเหล่านั้นไม่ผ่านการชันสูตร ถ้ามีข้อสันนิษฐานว่าถูกฆาตกรรม หรือตายผิดธรรมชาติ ผ่านการชันสูตรพลิกศพหรือยัง แล้วศพมีการปรับเปลี่ยนรูปร่างลักษณะก็เข้าตามประมวลกฎหมายอาญาเกี่ยวกับการทำลาย ทำให้เสื่อมเสียต่างๆ ก็มีความผิดอาญาเข้ามาอีก เกี่ยวกับหลายพรบ. เฉพาะการเก็บศพ
นพ.วีระศักดิ์ : กรณีถ้ายังระบุไม่ได้ว่าผู้ตายคือใคร ผมแนะนำวาอย่าเผา ถามว่าจะทำยังไงต่อ ต้องเก็บ อย่างผมกรณีมีศพไร้ญาติ ไม่รู้ชื่อมา พอเราผ่าชันสูตรเสร็จถ้าไม่รู้ว่าเป็นใคร เราส่งไปยังสุสานที่ปราจีนฯ ฝากฝังไว้ก่อน ศพนิรนาม จนญาติเขามาติดต่อ ไม่นานมีเคสผ่านไปประมาณ 3 ปี มีญาติมาติดต่อ เราก็ติดต่อกลับไปที่สุสาน ที่ปราจีนฯ เพื่อให้เขาขุดขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบดีเอ็นเอ ฉะนั้น ณ วันนี้ถ้าจะเผาเลย จะทำอะไรไม่ได้ ถ้าไม่รู้ว่าผู้ตายคือใคร ผมแนะนำว่าไม่ควร
มหาหมี : ตอนผมบวช ศพตายโหงเขาจะฝังไว้ 3 ปี แล้วระบุชื่อ วันเดือนปีที่ฝังไปกับศพ เพื่อที่ว่า 3 ปี 5 ปี ขุดขึ้นมาชันสูตร กรณีที่คดียังไม่ยุติมีญาติมาหา แต่ก่อนเขาบอกศพคนตายโหง เผาเลยวิญญาณจะเฮี้ยน แต่หลักวิทยาศาสตร์คือเพื่อรอผลการชันสูตร ฉะนั้นร่าง 29 ร่าง ในทางกฎหมายบ้านเมืองและจารีตบ้านเรา จะเผาใครก็แล้วแต่กฎหมายต้องเคลียร์ ต้องชัดทุกอย่าง ตราบใดที่ยังพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลไม่ได้ ไม่ควรเผา คนสั่งเผาอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ในลักษณะทำลายศพได้ เรื่องนี้ต้องให้ฝ่ายบ้านเมืองรับรองก่อน
กรณีแบบนี้ ถ้ามีคนเอาไปเทียบกับป่อเต๊กตึ๊ง เหมือนกันมั้ย?
นพ.วีระศักดิ์ : ล้างป่าช้าคือขุดขึ้นมาเฉยๆ ล้างกระดูกแล้วไปประกอบพิธีกรรมต่อ ไม่เหมือนกัน
ถ้าคนบอกว่าทำไมป่อเต๊กตึ๊ง ศพไม่ญาติยังเอาขึ้นมาเผาได้เลย?
มหาหมี : มูลนิธิหรือสมาคมที่เขามีเจตจำนงในการทำงานเพื่อคนตายเป็นสาธารณสงเคราะห์ เขาจะดำเนินการตามพรบ.สุสาน ฌาปนกิจปี 28 โดยขออนุญาตในการเก็บฝัง แล้วเผาศพ เป็นการชั่วคราวหรือถาวร แต่เขาต้องขออนุญาต แต่กรณีของวัดเบื้องต้นไม่มีการขอ อยู่ๆ จะมาเก็บมาเผาโดยพลการแบบนี้ก็ผิดกฎหมาย ซึ่งต่างจากป่อเต๊กตึ๊ง ร่วมกตัญญู เพราะเขาขอตามพรบ.ปี 28 ต่างกันตรงนี้
ล่าสุดอาจารย์ถูกเรียกตัว?
จตุรงค์ : อังคาร เขาเรียกไปคุยด้วย สสจ.ลพบุรี เกี่ยวกับเรื่องทิศทางโรคเอดส์จะเอายังไงต่อในจังหวัดลพบุรี เขาค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้เหมือนกัน ผมก็ให้เขาเชิญมูลนิธิธรรมรักษ์ มูลนิธิอาทรประชานาถมาด้วย แต่ไม่รู้เขาตอบรับหรือเปล่า
เก่งจะร้องไห้อย่างเดียวไม่ได้นะ เสียใจมากใช่มั้ย?
เก่ง : นิดนึงครับ
ฐานความผิดถ้าจะเกิดขึ้นจริงๆ คนรับผิดชอบเป็นเจ้าอาวาสหรือเปล่า?
มหาหมี : เจ้าอาวาสครับเพราะอยู่ในพื้นที่วัด เป็นตัวแทนนิติบุคคล ท่านต้องดูแลรับผิดชอบกิจการของวัดทั้งหมดครับ
วันนี้ท่านลาออกไปแล้ว ต้องทำยังไงต่อ?
มหาหมี : ต้องมีรักษาการเจ้าอาวาส ท่านลาออกไปตั้งแต่ 19 กระบวนการคณะสงฆ์ต้องดำเนินการตามมาตรา 39 ของพรบ.สงฆ์ เมื่อไม่มีเจ้าอาวาส ต้องแต่งตั้งผู้รักษาการเจ้าอาวาส การแต่งตั้งให้ทำตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่ 19 คือเป็นอำนาจเจ้าคณะตำบล เนื่องจากวัดนี้ไม่ใช่พระอารามหลวง เจ้าคณะตำบลมีอำนาจในการแต่งตั้ง การแต่งตั้งต้องแต่งตั้งพระในวัดก่อน ถ้ามีรองเจ้าอาวาสก็ให้แต่งตั้งรองเจ้าอาวาส ถ้ามีผู้ช่วยเจ้าอาวาสก็ให้แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส ถ้าไม่มีทั้งสองรูป ให้หารูปที่เหมาะสมที่สุด แต่ถ้าในวัดหลวงพ่ออลงกต ไม่มีรองเจ้าอาวาส และผู้ช่วยเจ้าอาวาส ให้หาพระรูปใดรูปนึงนอกวัดก็ได้ แต่ต้องมีคุณสมบัติควบคุมวัดได้ในขณะนั้น
แต่รักษาการเจ้าอาวาสจะไม่มาจากเจ้าคณะตำบลเด็ดขาด เพราะตามกฎหมายสงฆ์เขาห้าม เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ถ้าอนาคตมีการเปิดช่องให้เจ้าคณะปกครองรักษาการวัดหรือปกครองตนได้ เขาทำยังไงก็ได้เพื่อปลดเจ้าอาวาสแล้วตนก็ไปรักษาการ ฉะนั้นวัดพระบาทน้ำพุจากวันที่ 19 จนปัจจุบัน ยังไม่แต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาส ซึ่งมันจะมีปัญหาในทางกฎหมายเพราะวัดเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลของวัดต้องมีผู้แทนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นเรื่องข้อกฏหมาย การทำเอกสาร เรื่องเบิกจ่ายเงินอะไรต่อมิอะไร ฉะนั้นจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการตั้งรักษาการ แต่เราเห็นปรากฏตามสื่อว่าท่านเจ้าคณะตำบลท่านจะมาดูแล และควบคุมดูแลไปก่อน ตรงนี้พรบ.สงฆ์ไม่ได้ให้ทำนะครับ จะต้องตั้งรักษาการเจ้าอาวาสเลย ไม่งั้นจะคุลมเครือแบบนี้ทุกอย่าง
ทนายรณณรงค์ : รักษาการเจ้าอาวาสต้องมารับผิดชอบทางอาญาด้วยมั้ย เรื่องศพที่เจอ
มหาหมี : มันแยกส่วนกัน เนื่องจากความผิดสำเร็จตั้งแต่เจ้าอาวาสรูปก่อน ถ้าเป็นความผิดก็คือความผิดของเจ้าอาวาสรูปก่อน ถ้าไม่เป็นความผิด ก็ไม่เป็นไร เจ้าอาวาสรูปใหม่ นับตั้งแต่วันได้รับการแต่งตั้ง จริงๆ 20 21 ต้องได้รับการแต่งตั้งเลย ท่านจะรับผิดรับชอบเหมือนเจ้าอาวาสเฉพาะในความผิดที่ท่านทำหลังวันที่ 19 แล้วจะเกิดความคลุมเครือ อย่าลืมว่าวัดพระบาทน้ำพุมีอยู่ 6 มูลนิธิ แล้วทุกอย่างถูกข้อกล่าวหาจากสาธารณชน ว่าใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์ นำไปสู่ฝ่ายบ้านเมือง ฝ่ายปกครองก็ดี เขาพยายามเพ่งโทษอยู่ ว่าใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ พอเกิดุสุญญากาศ ไม่มีรักษาการแทนเจ้าอาวาส บัญชีเหล่านั้นใครเป็นคนเก็บรักษา บัญชีเหล่านั้นยังอยู่กับใคร เพราะไวยาวัจกรเป็นเพียงผู้รักษาการไวยาวัจกร ตามกฎหมายสงฆ์ ต้องส่งมอบภายใน 30 วัน ซึ่งตรงนี้อิหลักอิเหลื่อทั้งหมด ผ่านมาแล้ว 1 อาทิตย์ยังไม่มีการตั้ง ตรงนี้คณะสงฆ์ต้องดำเนินการ เรื่องนี้อยู่ในความสนใจประชาชนและเกี่ยวข้องกับเงินมหาศาล อาจใช้อำนาจเจ้าคณะภาคในการตั้งพระรูปใดรูปนึงที่เป็นพระผู้ใหญ่นอกเขตมาดูแลก่อน ก็ทำได้
จะตีกันเหมือนวัดบางคลานมั้ย?
มหาหมี : เรื่องตีไม่ตีอีกประเด็นนึง แต่ถ้าไม่ตั้งซะเลย
ทนายรณณรงค์ : ผมว่าตี เพราะขนาดคนในยังตีกันเลย คนในยังต่อยแย่งของบางอย่างกันเลยครับ
จตุรงค์ : มันเป็นคราวซวยคณะสงฆ์จ.ลพบุรีจริงๆ นะ จำ 11 พระที่มีปัญหาเมื่อเดือนก่อนได้มั้ย ถ้าถามว่าปัญหานี้เกิด ผมเดาว่าเจ้าคณะภาคน่าจะส่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมา แต่ผู้ช่วยเจ้าอาวาสถูกจับไปแล้ว คือวัดกัลยาณมิตร ซึ่งเจ้าคณะภาคดูอยู่ ถ้าผมเป็นท่าน ก็คงส่งคนในวัดของท่านมา แต่คนเป็นไม้เป็นมือไปแล้ว (หัวเราะ) แต่ไม่แน่ ท่านอาจมีไม้มีมืออันใหม่ขับเคลื่อนได้ดีกว่าก็ได้
เจ้าคณะตำบลจะดูเอง?
จตุรงค์ : ผมก็งงๆ อยู่ว่าทำไมสนใจมาดูเอง ได้เหรอ ก็ยังเป็นห่วงอยู่
มหาหมี : ไม่ได้ครับ กำหนดชัดเจนให้เจ้าคณะตำบลแต่งตั้งพระที่อยู่ในวัดก่อน ถ้าไม่เหมาะสมให้แต่งตั้งพระนอกวัดก็ได้ แต่ไม่ได้ให้แต่งตั้งตัวเอง หรือโดยพฤติการณ์ตัวเองเข้าไปควบคุมเพราะขัดมติมหาเถรสมาคม ฉบับ 10 ปี 2508 ถ้ามีคนร้องท่านละเมิดถือว่าผิดกฎหมายอาญาพระนะครับ อาจถูกละเว้นปฏิบัติตามมาตรา 157 ได้ เพราะเจ้าคณะตำบลต้องดูแลเรื่องทรัพย์สินซึ่งไม่ใช่หน้าที่ท่าน ท่านมีหน้าที่แค่ดูแลกำกับข้างนอกแค่นั้นเอง แต่เป็นกรณีพิเศษแบบนี้ดีมั้ย ให้เจ้าคณะภาคสาม แต่งตั้งพระที่เป็นเจ้าคณะจังหวัด เข้าไปควบคุมดูแลวัดก่อน เหมือนพระอารามหลวง วัดนี้ผมเห็นว่ามีความจำเป็นให้พระเถระผู้ใหญ่ ที่อยู่นอกเขต หรือในเขตปกครอง แต่เป็นระดับเจ้าคณะภาค มาควบคุมดูแลก่อน เนื่องจากอยู่ในข่ายจะถูกดำเนินคดี และเงินบริจาคจำนวนมากเกินไป
อยากรู้เป็นการส่วนตัว กรณีที่ดินต่างๆ นานา แม้กระทั่งสนามฟุตบอล วันนี้ยังไม่รู้ใครถือครองอยู่ สุดท้ายจะเป็นของใคร?
มหาหมี : ถ้าให้ผมยันตามพรบ.คณะสงฆ์ ถ้าที่ซื้อในนามมูลนิธิ หรือที่ไหนก็แล้วแต่ 2-3 พันไร่ พิสูจน์ได้ว่าซื้อมาจากเงินบริจาคทั้งหมด ที่ตรงนั้นแม้ถูกยักย้ายถ่ายเทไปเป็นที่มูลนิธิ แม้ถือครองโดยบุคคลภายนอกก็ถือว่าเป็นที่ธรณีสงฆ์ จะสืบทอดกี่ชั่วอายุคนก็สามารถฟ้องเอากลับคืนมาได้ครับ แต่จะสร้างภาระให้เกิดขึ้นกับวัดในอนาคต ทำไมในการซื้อที่ต้องใส่ชื่อมูลนิธิ หรือใส่ชื่อคนอื่นที่ไม่ใช่วัด แต่ทั้งหมดทั้งมวลตามกฎหมาย ไม่อยู่ภาคใต้ในบังคับคดี ไม่อยู่ภายใต้อายุความ สามารถเพิกถอนได้ทั้งหมดครับ
นพ.วีระศักดิ์ : แสดงว่าจุดเริ่มต้นคดีต้องพิสูจน์ก่อนว่าที่ดินดังกล่าวซื้อด้วยเงินบุญหรือเปล่า
ทนายรณณรงค์ : จุดเริ่มต้นต้องมาอย่างนี้ เจ้าอาวาสรักษาการ หรือไวยาวัจกรวัดมาร้องทุกข์กล่าวโทษโรงพักในพื้นที่ก่อน ว่ามีคนยักยอกทรัพย์สินของวัดไป ทุกวันนี้ยังไม่ได้ทำ ถ้าวัดยังไม่ได้แจ้งความ เราจะไปบอกว่าตรงนั้นตรงนี้เป็นของวัดไม่ได้ ส่วนคนที่รู้ว่าทรัพย์สินตรงนั้นใช่ไม่ใช่ คนในวัดก็ต้องคุยกัน เราอยู่ในศาสนาพุทธ อย่าพูดให้มันมุสา อันไหนใช่ก็ใช่ อันไหนไม่ใช่ก็ไม่ใช่ อย่าให้ถึงต้องอายัด บุกค้น ยกลังเอกสารออกมา มหาหมีพูดก็เข้าใจในข้อกฎหมาย ขาดแค่ผู้เสียหายทางนิตินัยคือวัดประสงค์เอาคืนมั้ย
จตุรงค์ : แต่ทีนี้ใครจะเป็นคนแจ้ง การลาออกของเขาก็มีผลกระทบอยู่นะ ไวยาวัจกรก็หลุด ตัวเขาก็หลุด หรือใช้เวลา 30 วัน
มหาหมี : เป็นข้อกฎหมายล้วนเลยครับ เรื่องเอาคืนไม่เอาคืน
พี่ไปสมัครเป็นผอ.สำนักพุทธได้มั้ย ผมว่าน่าจะดีนะ?
มหาหมี : (หัวเราะ) เราเป็นพลเรือน เป็นชาวบ้านธรรมดา
มีช่องทางไหน ผมจะหนุนพี่เต็มที่ หนุนทุกทาง พูดโปรโมตให้ทำวัน ขอให้พี่เป็นผอ.สำนักพุทธสักทีเถอะ?
มหาหมี : ในการดูแลรักษาที่สาธารณสมบัติของวัด ไม่ว่าที่ตั้งวัด ที่ธรณีสงฆ์ ยกเว้นที่ชาวบ้านที่เขาอุทิศรายได้ที่เกิดจากที่นั่นให้วัด ส่วนที่ดินเป็นของชาวบ้าน ดังนั้นที่ตั้งสงฆ์กับที่วัดคนดูแลคือเจ้าอาวาส ในฐานะผู้แทนนิติบุคคล ตามมาตรา 30 วรรค 3 ทีนี้ผู้แทนนิติบุคคลเป็นเจ้าพนักงานตามมาตรา 45 คือภิกษุได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งในปกครองคณะสงฆ์ เป็นเจ้าพนักงาน พอเป็นเจ้าพนักงานต้องรับดีและรับชอบ มีคำที่ว่าละเว้นปฏิบัติด้วย
กรณีที่ดินที่ปรากฏว่าน่าจะเป็นที่วัด แต่วัดก็ดี ผู้แทนนิติบุคคลก็ดี ละเว้นปฏิบัติ ไม่ดำเนินการเอาคืนมา สามารถถูกกล่าวโทษได้โดยประชาชน เพราะคดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับเจ้าพนักงาน คนที่บริจาคเอง เขามองว่าต้องไปซื้อที่ตรงนี้แน่ เขาสามารถกล่าวโทษได้ครับ หนึ่งกล่าวโทษไวยาวัจกร สองกล่าวโทษเจ้าอาวาส ละเว้นปฏิบัติ ให้พิสูจน์ว่าที่ตรงนี้เอาเงินที่ไหนไปซื้อ ก็นำไปสู่มีหมายเรียกมูลนิธิ สมาคมต่างๆ ว่าคุณมีรายรับรายจ่ายมีรายได้จากไหน คุณยื่นบัญชีทรัพย์สิน แล้วยื่นวัตถุประสงค์ต่างๆ ภายในสิ้นเดือนมี.ค.ของทุกปีกับสรรพากรอย่างไร เอามาทั้งหมด กรมการปกครองจะเรียกมาทั้งหมด นำไปสู่การเอาผิดไวยาวัจกรและเจ้าอาวาส และคณะกรรมการวัดที่ได้รับมอบหมายทั้งหมด
ตอนนี้เหมือนพายเรืออยู่ในอ่าง?
ทนายรณณรงค์ : ไม่พายๆ มีประชาชนร้องทุกข์กล่าวโทษกรณีเงินผิดวัตถุประสงค์ แต่เขาไม่ได้แจ้งเรื่อง 157 แค่นั้นเอง แต่ถ้าเกรงใจกันก็จะช้าอยู่อย่างนี้ อันไหนใช่ไม่ใช่ก็รีบฟันมา
มหาหมี : จริงๆ สำนักพุทธต้องทำงานเชิงรุก เขาทำได้ ไม่ต้องตกถึงประชาชน เขาทำได้เลย
จตุรงค์ : เขาฝากมาบอกว่าเขาไม่กล้า เวลาไปขอไม่ค่อยได้รับความร่วมมือ ต้องเห็นใจเขานะ หน่วยงานที่เชิญผมไปวันอังคารเขาก็บ่นว่าเวลาขอความร่วมมือจากวัด ไม่ค่อยได้
มหาหมี : วิธีการต้องใช้กฎหมายทั้งหมดครับ สำนักพุทธมีอำนาจตามกฎกระทรวง มันมีกระบวนการ เขาต้องใช้ครับ
เก่งอยากถามอะไร?
เก่ง : ช่วงเบรกที่วัดบอกว่าศิลปินดารา
เรียนบุคคลองค์กรหน่วยงานรัฐ/เอกชน วัด ฯลฯ ช่วงวันเวลาที่ผ่านมาในรอบปี ระบบเศรษฐกิจ รายได้ของประชาชนที่บริจาคทำบุญ ให้กับหลวงพ่อพระราชวิสุทธิประชานาถ วัดพระบาทน้ำพุ มีจำนวนลดลงเป็นอย่างมาก ขณะเดียวกัน รายจ่ายในการบริหารองค์กรทุกภาคส่วนมีรายจ่ายสม่ำเสมอ และเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง จึงขออภัยทุกท่าน องค์กร หน่วยงาน ให้ผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปสักระยะนึงก่อน หมายความว่าไง?
จตุรงค์ : คนส่งให้ผมก็มีคนบ่นๆ ว่ามีศิลปินบางด้าน ตกอับบ้างอะไรบ้าง อยู่ๆ ก็ออกมาสวนกระแส หรือมีนักร้อง ไม่ใช่นักร้องแบบเก่งนะ นักร้อง ดาราตลก หรือนักไถ ดาวไถ อยู่ๆ ก็สวนกระแสเต็มเหนี่ยว
สวนยังไง?
จตุรงค์ : เข้าข้างวัดเต็มที่ ไม่สนสี่สนแปด ฉันรักวัดของฉัน ฉันจะเอาให้ได้ ไปไถเขาไง ผมพูดตรงๆ อยากปกป้องวัดก็ทำฟรีสิ ปกป้องวัดแบบไหน แบบเก่งนี่ทำฟรี จะไปไถวัดอีกทอดมันไหวเหรอ วัดขึ้นเอกสารมาปิดประตูรับ เขาไม่ได้ขึ้นว่าสื่อนะ นี่เขาสุภาพมากแล้วนะให้รู้ตัวด้วย ดาวไถทั้งหลาย
ขณะเดียวกันรายจ่ายในการบริหารองค์กรทุกภาคส่วน มีรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอและเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงขออภัยทุกท่าน ให้ผ่านสถานการณ์ช่วงนี้ไปก่อน หมายถึงมีคนไปไถวัด?
จตุรงค์ : เขาเคยมีประวัติ ตลกบางคน หรือดาวไถบางท่านมีประวัติอยู่
เปิดแบบนี้ตลกจะว่าอาจารย์เอานะ?
จตุรงค์ : ตลกทิ้งลูกทิ้งเมีย ไปเกาะวัดกินบ้าง อย่าให้พูดเลย มีหลายคน ตลกดาวไถเยอะไปหมดประเทศนี้
ไม่รู้เรื่องตลก รู้แต่เรื่องวงดนตรี?
จตุรงค์ : วงดนตรีก็มี อยู่ๆ ไปร้องสวน เยอะ ไม่ได้พูดถึงคนใดคนหนึ่ง พูดถึงรวมๆ มีคนประเภทนี้จริงๆ นะ อยู่ๆ ก็อวยสวน อยู่ๆ ก็ไปหลอกผู้ช่วยรัฐมนตรี เอาพวงมาลัยไปกราบสวน อย่าให้เอ่ยชื่อเลย เดี๋ยวเป็นความ เราต้องขึ้นศาลกันอีก ไอ้พวกนี้เป็นโรคอะไร ชอบสวนสังคม บ้านมึงมีสวนมะพร้าวกันเยอะเหรอ สวนเก่งกันจัง แต่สวนฟรีสวนไป แต่ถ้าสวนแล้วไถไม่ต้องมาสวน มีหลายคน อ้างเบ่ง ด่า แอ็กอาร์ต ตามโซเชียล สุดท้ายจุดจบเป็นดาวไถ
เบื่อมั้ยเก่ง?
เก่ง : ไม่เบื่อ ผมชอบประเด็นที่อาจารย์พูด อย่างคนในวงการ ใช้แสงของการเป็นบุคคลบันเทิงไปหากินกับวัด ซึ่งมันก็เจอนะ
รู้ด้วยใช่มั้ยว่าเป็นใคร?
เก่ง : (หัวเราะ)
เช่นไปจัดคอนเสิร์ตวัดพระบาทน้ำพุ แล้วเอาบัตรไปขาย หาเงินเข้าวัด พอจัดเสร็จเอาบัตรไปให้พระเลย?
เก่ง : เป็นเคสที่เขาโชว์ให้เราดูตัวอย่าง (หัวเราะ) แต่ของเราเป็นศิลปวัฒนธรรม ไม่เกี่ยวกัน
พี่สนธิญา พี่ลงเกี่ยวกับวัดพระบาทน้ำพุ พี่ไม่สบายใจยังไง?
สนธิญา : ช่วงนั้นผมทำรายงานเกี่ยวกับเรื่องโรคเอดส์และไปเกี่ยวพันกับวัดพระบาทน้ำพุ ไปดูผู้ป่วยทำรายงานสองสามรอบเสนออาจารย์เป็นรายบุคคล ผมกราบเรียนพี่หนุ่ม พี่น้องประชาชนว่า ผมยังเชื่อมั่นและศรัทธาหลวงพ่ออลงกต แต่ถ้าท่านผิดยังไงก็คือผิด มีสีกา มีลูกหรืออะไรก็ตาม ต้องเป็นไปตามกฎหมายคณะสงฆ์ ที่ต้องชำระความ หรือตั้งมูลนิธิ 4-5 มูลนิธิ ก็ให้เป็นไปตามกฎหมายครับ ทำอะไรไม่ได้อยู่แล้ว แต่เรื่องความเชื่อถือศรัทธาเรามีให้ เพราะเราไปเห็นตอนสัก 29-30 ปีที่ผ่านมา ผมเห็นกับตา
พี่ไปทำอะไร?
สนธิญา : ผมไปทำในเชิงศึกษา ทำเป็นรายงาน
ไม่ได้ไม่สบายแล้วไปรักษา?
สนธิญา : ไม่ใช่ครับ ผมไม่ได้เป็นเอดส์ ผมเอดส์ยxอย่างเดียวครับ
ตายแล้ว ใจเย็นๆ พี่ นี่ออกอากาศ?
สนธิญา : กราบขอประทานโทษ ผมไม่เป็นหรอกครับ สมัยก่อนคนเป็นโรคเอดส์ พ่อแม่ปู่ย่าตายายเขาไล่ให้ไปอยู่เถียงนานะ หรือแม้กระทั่งลูกๆ เป็น หรือใครเป็นก็ตาม ในหมู่บ้าน ในสังคมเขาไล่ให้ไปอยู่สถานที่ห่างไกล เขาไม่ยอมรับ แต่ที่ผมศึกษาตอนนั้นคือผมอยากรู้ว่าวัดพระบาทน้ำพุช่วยคนป่วยโรคเอดส์ ณ ขณะนั้นจริงเท็จอย่างไร ทำเป็นรายงาน ผมไปประมาณ 3-4 ครั้ง ว่าเขาดำเนินการยังไง รักษายังไง ตอนนั้นเราไม่มียาต้านเอดส์ ก็เพิ่งเกิดขึ้น แต่ละคนเหมือนตายทั้งเป็น สังคมก็ไม่ยอมรับ รังเกียจมาก ผมเป็นนิสิตอยู่ก็ทำรายงานแค่นั้นเอง แต่ผมไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวกับหลวงพ่อเลย ไปในฐานะนิสิตไปทำรายงานระดับปริญญาตรี ส่วนกรณีหลวงพ่อจะผิด ไม่ว่าเรื่องสีกา ไม่มีสีกา หรือตั้งมูลนิธิอะไรก็ตาม ก็มีฝ่ายกฎหมาย สาธารณสุขเขาก็ดำเนินการตามกฎหมาย ผมก็ยินดี ให้กำลังใจทั้งหลวงพ่อและคุณหนุ่มด้วยที่ทำเรื่องนี้ จะได้ชำระสะสาง หลวงพ่อเองก็จะได้สะอาด แต่ถ้าสิ่งไหนที่หลวงพ่อทำมาก็ให้กำลังใจกัน เท่านั้นเอง ไม่ได้คิดอะไร
เก่งไม่สบายใจยังไง วัดที่เก่งรักและศรัทธา?
ทนายรณณรงค์ : พี่คุยกับคนจ่ายเงินให้ศิลปิน พี่รู้ว่าแต่ละคนรับไปเท่าไหร่ เพราะงั้นเก่งก็อธิบายมาว่ากระบวนการเป็นยังไง เก่งรอฟังอยู่
เก่ง : ยังไงนะครับ (หัวเราะ) วิธีการทำงานกับวัดมีหลายรูปแบบ บางทีเจ้าภาพติดต่อเข้ามา ศิลปินรับงานไป ส่วนตัวผมทำงานกับวัดจะเลือกฟังก์ชั่นที่เข้าไปทำงานร่วมด้วย เพราะส่วนตัวชอบทำบุญอยู่แล้ว เหมือนเคสที่ไปกับวัดพระบาทน้ำพุ เขาไม่ได้เหมือนว่าจ้างไปเล่นคอนเสิร์ตเหมือนที่พี่ยกตัวอย่าง คนละแบบกัน ผมเป็นงานศิลปะร่วมสมัย งานเราบางอย่างใจเจ้าภาพก็ต้องได้ ใจเราก็ต้องได้ ต้องอยู่ตรงกลาง
วิธีการเขาติดต่อมาแล้วบอกมั้ย จะให้ค่าจ้างเท่าไหร่ หรือเราต้องเรียกไป?
เก่ง : เราไม่ได้ไปถึงขั้นบิสิเนสอะไร ของเราคุยกันแค่ว่าจะทำอะไร หลวงพ่อจะทำเซ็นเตอร์ให้เด็กและเยาวชนทำศิลปะและวัฒนธรรม ไม่ได้ไปถึงเรื่องขายบัตรแล้วเอาเงินมา เคสผมไม่ใช่ไปปุ๊บแล้วขอเงินมาทำคอนเสิร์ต แต่เรารู้ว่ามีเคสแบบนี้ และมีบ่อยด้วย วิธีการเขาค่อนข้างจะถี่
วิธีการสมมติผมมีวงดนตรี หลวงพ่อผมจะจัดงาน จะมีศิลปินมาอย่างนี้ๆ วงดนตรีผมเอามา หลวงพ่อไม่ต้องห่วง เดี๋ยวมีคนมาดูแน่นอน เซ็ตค่าใช้จ่ายส่งให้หลวงพ่อ สมมติทำบัตรใบละ 2 พัน ทำสัก 500 ใบ ไม่ทันขาย เอา 500 ให้หลวงพ่อไปก่อน ให้เอาไปขายเอง แล้วทำแบบนี้บ่อยๆ?
เก่ง : ที่ได้ยินคือมีคอนเสิร์ตประมาณนี้
หรือมีนักแสดงบางคนไปเสนอว่าจะเอาคนนั้นคนนี้มา จัดงานจะได้มีรายได้เข้ามาที่วัด หลวงพ่อท่านก็ไม่รู้ สมมติไปเอาคนโน้น 2 แสน คนนี้ 3 แสน แต่ปรากฏว่าค่าตัว 3 หมื่นก็มี?
ทนายรณณรงค์ : บางครั้งใส่ซองให้เขาอาจไม่รู้ เหลือไปถึง 2 พัน อาจเบิกหลวงพ่อมายอดเท่าไหร่ไม่รู้ แต่บางคนได้มา 2 พัน บางคนไม่กล้าทวง
อันนี้เลยเป็นที่มาป้ายเมื่อกี้ พูดง่ายๆ มีการกินกันอะไรแบบนี้?
จตุรงค์ : ป้ายนี้ปลดเข้าปลดออกมาหลายรอบ ตอนนี้เอามาใช้ใหม่ อย่างว่าเขาอยากปกป้องหลวงพ่อ แต่ไม่ได้ปกป้องฟรี
ทนายรณณรงค์ : เขารับของหลวงพ่อไปเป็นสิบๆ ล้าน เขาก็ต้องออกมาเชียร์ใช่มั้ย ธรรมดา
จตุรงค์ : สิบๆ ล้านเลยเหรอ ผมเชียร์หลวงพ่อตอนนี้ยังทันมั้ย (หัวเราะ)
ทนายรณณรงค์ : อันนั้นเขาไม่ได้มาไถ เขามาขอโปรเจกต์ไปทำ บริจาคก็ว่าไปแต่เป็นเงินสดไง
กังวลใจมั้ย?
เก่ง : ไม่ครับ วันนี้มามีทั้งหลักการ ก็คิดว่าตลกได้มั้ยวะ ผมกำลังปรับตัวอยู่ (หัวเราะ) เวลาผมเข้าวัดทำบุญ ผมเต็มที่ ยิ่งเราทำงานด้านร้องเพลงศิลปะ เราอินกับความศรัทธาต่างๆ งานผมเกี่ยวกับความเชื่อ พอเราทำอะไรเราเชื่อจัดๆ พอความเชื่อถูกทำลาย ก็เหมือนอกหักอย่างที่เราพูด มันคือเรื่องจริง แล้วไม่ใช่แค่เคสนี้ มันเป็นเซ็ตคอมโบ้มาสักพักแล้ว ก็ค่อนข้างเสียใจ
นพ.วีระศักดิ์ : ท่านธนกฤตโทรเข้ามาให้ช่วยชี้แจงเพิ่มเติม เรื่องรับยาเอชไอวี ปกติผู้ป่วยต้องไปรับเอง เพราะต้องใช้บัตรประชาชน กรณีเป็นคนที่ไม่สามารถเคลื่อนไหว เคลื่อนย้ายตัวเองได้ ก็อาจให้อสม.ในพื้นที่ไปดำเนินการ การไปยื่นแทนหรือรับแทนโอกาสไม่มี ถ้าใครทำคือผิดกฎหมายหมด ไม่ได้ สองท่านฝากว่าเนื่องจากวัดพระบาทน้ำพุมีผู้ป่วยไม่ใช่สถานพยาบาล ไม่มีเวชระเบียน การเข้าไปตรวจสอบมันตรวจสอบไม่ได้ ท่านฝากมาสองประเด็น
เมื่อวานดูข่าววัดไปรับมานะ?
นพ.วีระศักดิ์ : อันนั้นต้องไปตรวจสอบ โดยหลักการต้องเป็นตัวผู้ติดเชื้อไปรับยาเอง
เมื่อวานมีเป็นข้อๆ ว่าไปรับยาให้ผู้ป่วย?
ทนายรณณรงค์ : มันย้อนแย้งมากเลยนะ เขารับบริจาคเพื่อผู้ป่วยเอชไอวี แต่พอตรวจสอบบอกไม่ใช่สถานพยาบาล ยาก็ไม่มีจ่าย เวชระเบียนก็ไม่มี เปิดมา 30 กว่าปี พอวันนึงโป๊ะขึ้นมาอะไรๆ ก็ผิด
จตุรงค์ : มีผอ. เลขาธิการเลยนะ เขานั่งไลฟ์สดด่าคุณหนุ่ม ผอ.ก็เอาพี่รณณรงค์ไปด่าบ้างนะ จะได้โดนหมายกันถ้วนหน้า โดนทุกคน จตุรงค์ก็โดน คุณพุทธโดนหนักเป็นพิเศษ
มีคนนึงออกมาด่าเรื่องนี้ แต่มันเป็นข่าว เป็นฝุ่นที่อยู่ใต้พรม พอรู้เรื่องเราก็อยากตาม ถ้าไม่จริงก็โปร่งใส ถ้าไม่ถูกต้อง แก้ได้ก็ควรแก้ แก้ไม่ได้ก็รับผิดชอบไปตามกระบวนการ?
ทนายรณณรงค์ : แล้วใบอนุโมทนาบัตร บอกเพื่อผู้ป่วยเอชไอวีทั้งหมด แล้วอยู่ดีๆ มาบอกไม่มีการรักษา ไม่มีการซื้อยา จะตอบคนที่เขาบริจาคที่เขาถือใบอนุโมทนาบัตรไม่รู้อีกกี่คนยังไง นี่เป็นประเด็นทางคดีอาญาด้วยนะ เป็นประเด็นเรื่ององค์ประกอบความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนด้วยนะ ที่ต้องพิจารณา แต่เราไม่ได้พูดกันตรงๆ เพราะพูดแล้วเขินอาย มันเจ็บ
ขั้นตอนต่อจากนี้?
มหาหมี : ที่กระบวนการยังไม่นับหนึ่ง เพราะฝ่ายบ้านเมือง ฝ่ายปกครอง แม้แต่ตร.เอง เขาให้ความเป็นธรรมกับท่าน ให้โอกาสเตรียมข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ เหตุที่สาธุชนสงสัย โดยเฉพาะผู้บริจาค โดยเฉพาะในรายการต่างๆ ที่เขาถกเรื่องนี้ ก็เป็นปกติในเรื่องของการตรวจสอบในทางอ้อม ตรวจสอบไม่เป็นทางการของสื่อมวลชนกับชาวพุทธ รัฐธรรมนูญเปิดช่องให้เราทำอย่างนั้น เราในฐานะชาวพุทธสามารถเสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหา ถ้ามีนะครับ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องปรักปรำอะไรหลวงพ่อเลย เพียงแต่ว่ามีข่าวออกมาแบบนี้ เราก็มาถกสองด้าน ทั้งด้านกฎหมาย เป็นแบบนี้ผิด แบบนี้ไม่ผิด เราก็ให้ความเป็นธรรมกับหลวงพ่อ ถ้าไม่ผิดท่านก็ต้องชี้แจง ส่วนไหนผิดแล้วขาดเจตนาในเรื่องอะไรต่างๆ ที่รุนแรงก็เป็นได้ทั้งนั้น เนื่องจากท่านทำสิ่งที่คนธรรมดาทำได้ยาก เนื่องจากท่านสร้างองค์กรมาขนาดนี้ มันก็มีปัญหาเรื่องการควบคุมบุคลากรหรือเปล่า มีปัญหาในการควบคุมรายได้ที่เข้ามาหรือเปล่า ถ้าท่านเกี่ยวข้องท่านก็มีความผิด ถ้าท่านไม่เกี่ยวข้องท่านก็ชี้แจงได้โดยหลักฐานเชิงประจักษ์ ตรงนี้ชาวพุทธ ตร. ฝ่ายปกครองก็ให้โอกาสท่าน แต่ท่านไม่ชี้แจงเลย
อยู่ในสายกับคุณอาร์ม นฤชา ผู้สื่อข่าว อยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุ ตอนนี้เจอเอกสาร 20 ร่างหรือยัง?
อาร์ม : เจอแล้วครับ เป็นเอกสารการมอบร่าง การเซ็นยินยอมจากญาติมอบร่างให้วัดพระบาทน้ำพุครับ เป็นแค่เอกสารจากทางญาติ ขั้นตอนต่อไปจะเอา 20 ใบไปชนข้อมูลกับทางเทศบาง เพราะเทศบาลเพิ่งมีข้อมูลมาล่าสุดว่ามีการแจ้งการตายจริง แต่ต้องเอาไปชนกัน เช่น ชื่อนายเอ เอกสารมอบร่าง และนายเอนอนอยู่ที่ธรรมสังเวชมั้ย นายเอแจ้งตายที่เทศบาลมั้ย ถ้ากระบวนการตรงนี้ถูกต้อง วันเสาร์ก็สามารถเผาร่างได้ครับ แต่จะเผาได้เฉพาะที่กระบวนการนี้ถูกต้องนะครับ ถ้าร่างไหนยังไม่เจอเอกสารก็ยังเผาไม่ได้ครับ
ตอนนี้เจอทั้งหมด 20 มั้ย?
อาร์ม : เจอ 20 ครับ แต่อยู่ในขั้นตอนที่ต้องยืนยันว่า 20 นี้ถูกฝาถูกตัวกันมั้ย ได้ออกใบมรณบัตรหรือเปล่า แล้วเอามาแมตซ์กันอีกที
ยากมั้ย?
นพ.วีระศักดิ์ : เรื่องการแมตซ์เป็นการตรวจดูอัตลักษณ์บุคคลเบื้องต้นเท่านั้นเอง เรื่องเอกสาร ถ้าถามญาติมายืนยันได้ สภาพศพมันเปลี่ยนแปลงแหละ แต่ก็ยังพอบอกได้ แต่การยืนยันใช้วิทยาศาสตร์ตรวจเพิ่มเติม คิดว่าเป็นประเด็นรองลงไป ตอนนี้ให้เอกสารชนตรง มีญาติรับรองว่าใช่บุคคลดังกล่าวก็น่าจะเป็นจุดที่ใช้ได้เบื้องต้น
เราเจอแล้ว 20 ร่าง เหลืออีก 9?
อาร์ม : อีก 9 กำลังค้นหา 20 ร่างเจอสดๆ ร้อนๆ ครับ
อยู่ในสายกับ “สามารถ ศรีทรง” รองปลัดเทศบาลเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี ตอนนี้เจอเอกสาร 20 ร่าง อีก 9 ร่างกำลังตามหาว่ามีหรือเปล่า เอกสารเป็นใบอนุญาตของญาติมอบให้วัด แต่ต้องเอาไปกระทบยอดก่อนว่าเป็นร่างเดียวกันมั้ย มีการแจ้งตาย ออกใบมรณบัตรหรือเปล่า?
สามารถ : ในส่วนของเทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลในส่วนของนายกเทศมนตรี มีหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามพรบ.สุสานและฌาปนสถาน ปี 2528 มาตรา 10 จะเขียนไว้ว่าห้ามผู้ใดเก็บ หรือเผผาหรือฝังศพที่อื่น นอกจากฌาปนสถาน หรือสุสานของสาธารณะหรือเอกชน ยกเว้นว่าจะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น คือนายกเทศมนตรี ส่วนของวัดเป็นการเก็บ ณ ที่อื่นที่ไม่ใช่ฌาปนสถาน ถือว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรานี้ส่วนนึง เมื่อมีเหตุเกิดขึ้น โทษพรบ.นี้กำหนดไว้ในมาตรา 25 ปรับไม่เกิน 2 พันบาท ถ้ามีเหตุตามมาตรา 10 เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถแจ้งให้ผู้ฝ่าฝืนเก็บหรือฝังให้ถูกต้อง ถ้าไม่ทำเจ้าพนักงานถึงไปทำในส่วนนี้ครับ
ตอนนี้ความผิดเกิดขึ้นแล้ว?
สามารถ : ใช่ครับ ผมได้มีหนังสือท่านนายกลงนามไปเมื่อวานนี้ แจ้งทางวัดหรือมูลนิธิสองส่วน แจ้งเจ้าคณะตำบลไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย หลังจากนั้นจะเรียกผู้เกี่ยวข้องมาเปรียบเทียบปรับครับ
อาร์ม ตกลงเจ้าหน้าที่ว่ายังไง?
อาร์ม : เจ้าหน้าที่จะแถลงข่าว และส่งมอบเอกสารทั้ง 20 ใบให้เทศบาลครับ
ทนายรณณรงค์ : วัดเขาเคยขอเก็บร่างมั้ย
อาร์ม : ไม่เคยขอเก็บร่างครับ เลยมีความผิดตามพรบ.สุสานครับ
มหาหมี : ร่างละ 2 พัน แล้วให้ปิดตรงจุดนั้น
เถ้ากระดูกต่างๆ นานา?
อาร์ม : ทางวัดกำลังหาเอกสารเพิ่มเติมในส่วนของเถ้ากระดูก เพราะได้รับฟังมาว่าตัวเลขหลักหมื่นครับ
หมื่นศพเนี่ยนะ?
อาร์ม : จะมีภาพนึงที่เห็นเป็นตู้กระจก ถุงใหญ่ๆ หนึ่งถุงหนึ่งศพ แล้วมีช่องเล็กๆ เหมือนคอนโด เจ้าหน้าที่ที่ดูแลให้ข้อมูลว่าเป็นหมื่น เป็นศพตั้งแต่แรกเริ่ม ที่สร้างวัดขึ้นมาเพื่อดูแลผู้ป่วยเอดส์
จตุรงค์ : ถ้า 2 หมื่นศพ คูณ 2 พันเข้าไป ก็ 40 ล้านบาท เวรกรรม
แต่ละศพมีการขอเก็บเอาไว้มั้ย?
อาร์ม : จากข้อมูลของเทศบาลไม่เคยมีการขออนุญาตเก็บร่างผู้เสียชีวิตเลยครับ
นพ.วีระศักดิ์ : เก็บเป็นเถ้ากระดูกกับร่างต่างกันนะ
มหาหมี : เถ้ากระดูกคือเผาแล้ว ฌาปนกิจเรียบร้อยแล้วครับ แต่ที่เป็นกระดูกเขาไม่ได้เผา ที่ดูน่าจะเป็นเถ้ากระดูก เขาเผาหมด ดูแค่บัญชีคุมว่าเผาใครบ้าง ไม่ได้ผิดเรื่องพรบ.สุสาน เพราะวัดเขาเผาได้อยู่แล้ว
ตอนเสียชีวิตมีการแจ้งกรมการปกครองหรือเปล่า หรือเสียแล้วเผาเลย?
อาร์ม : วัดยืนยันว่ามีการแจ้งครับ