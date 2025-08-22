“ออม กรณ์นภัส” ร้องไห้สะเทือนใจ สงสารแฟนคลับ มีตติ้งชุลมุนที่จีน

“ออม กรณ์นภัส” ร้องไห้สงสารแฟนคลับ โดยผู้จัดเทงานจนสรวนทำงานลากยาวเกินเวลา ที่งานเกิดเหตุการณ์ชุลมุน มีตำรวจเข้ามาจัดระเบียบ เผยแก้ไขสถานการณ์ด้วยการขึ้นไปขอโทษแฟนคลับที่ให้รอนาน ส่วนตัวรู้สึกสะเทือนใจและสงสารแฟนคลับ
เป็นประเด็นดรามาหนักทำแฟนคลับในโลกออนไลน์เดือดพากันติดแฮชแท็ก #CH3TreatORMBetter จากกรณีมีคลิปไวรัล “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์“ นั่งร้องไห้กลางงานแฟนมีตฯ ที่ประเทศจีน เพราะถูกผู้จัดงานเทงาน และไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง
ออม กรณ์นภัส นัดสื่อเพื่อโปรโมต “เพียงเธอ only you the series” ที่ช่อง 3 ตึกมาลีนนท์ พร้อมให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าว โดยออมเล่าว่ารายละเอียดทั้งหมดตนไม่ทราบแน่ชัดว่าเกิดเรื่องแบบนี้ได้อย่างไร ให้เป็นเรื่องที่ทางผู้ใหญ่จัดการ ที่ร้องไห้ออกมาวันนั้นก็เพราะว่าสงสารแฟนคลับ
“ออมรู้ว่ามีการขายบัตรเพิ่มหน้างาน แล้วพอออมทำงานของเราครบจบแล้ว จริงๆ ณ ตอนนั้นเหลือไฮบายก็ลงไปก่อนเพราะเหมือนเขานับคนแล้วมันครบแล้ว ก็เอ๊ะทำไมคนเหลือเยอะ ก็เลยไปนั่งพักก่อนแล้วเขาก็เคลียร์กัน สักพักนึงเราก็ขึ้นมาบนเวทีพวกเขาก็เชียร์อัปเรา ทีนี้ก็แบบรู้สึกสงสารคนที่ซื้อบัตรอย่างถูกต้อง บางคนยังไม่ได้ขึ้นเวที โอ๋ทีก็น้ำตาแหมะ
สงสารแฟนคลับ บางคนก็รีบเดิน บางคนก็เสียสละไม่เข้ามาตรงนั้น คือตอนไฮบาย ไฮบายคือก่อนที่งานจะจบ คนก็รีบเดินให้ออมเพราะเห็นออมอยู่ในฮอลล์แบบ 8-9 ชั่วโมง คือออมตื่นตั้งแต่ 9 โมง 10 โมง แล้วตอนนั้นจะสองทุ่มแล้วทุกคนก็รีบเดินให้เรา
วันนั้นเป็นการทำงานตั้งแต่ 9 โมง มีแต่งหน้า เริ่มบ่ายไปจบประมาณ 2 ทุ่ม ไม่แน่ใจว่างานเราต้องจบเมื่อไหร่ มันแล้วแต่จำนวนคนของงานด้วย แล้วแต่เบเนฟิตว่ามีกี่คน จริงๆ 700 แต่เพิ่มมาอีกเท่าไหร่ไม่รู้ เพิ่มมาอีกค่อนข้างเยอะเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่านะ ก็คือจะมีคนของช่อง 3 กดอยู่ว่าครบหรือยัง พอครบแต่แถวยังยาวอยู่ก็เลยแบบว่าไม่ใช่แล้ว ก็ตกใจ (หน้างานมีความชุลมุนด้วย?) ส่วนตัวไม่เห็น ได้ยินมาว่าชุลมุนจริง มีตำรวจมาหน้างาน ก็ตกใจ ตอนนั้นก็รู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นคะเท่านั้นเอง”
แก้สถานการณ์เฉพาะหน้าด้วยการขึ้นไปขอโทษแฟนคลับที่ให้รอนาน ส่วนตัวรู้สึกสะเทือนใจและสงสารแฟนคลับ
“ก็ลงไปก่อนแล้วก็มีการเคลียร์กันก่อนว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าถ้ารายละเอียดดีเทลเล็กๆ พวกนี้เราจะไม่รู้เพราะว่าผู้ใหญ่คุย สิ่งที่ออมเลือกสื่อสารกับแฟนคลับในตอนนั้นก็คือขึ้นมาแล้วก็ขอโทษนะที่ทำให้รอนาน หวังว่าคุณจะเข้าใจ แค่นั้นเลยเพราะว่า ณ ตอนนั้นยังไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ก็เลยขอโทษไว้ก่อนเพราะว่าแฟนๆ เขาต้องรอนานข้าวก็ยังไม่ได้กิน เราเดินลงไปหลังเวทีเรายังได้กินข้าวนะ แล้วเวลาไฮบายเราจะถามกันตลอดว่ากินข้าวหรือยัง ออมก็สะเทือนใจ สงสาร เขาอุตส่าห์มาหากันตั้งแต่เช้า
ออมเป็นคนเลือกขึ้นไปที่จะกลับไปทำให้มันจบ ก็คือตัดสินใจร่วมกันหมดเลย มันต้องทำให้จบเพราะว่ามีคนรอเราอยู่เยอะมาก ขึ้นไปแล้วก็ร้องไห้ รูปที่ออกมาก็คือรูปตอนที่ไฮบายครึ่งหลังแล้ว ทุกคนคือรีบวิ่ง ปกติไฮบายทุกคนจะค่อยๆ แล้วรอบนี้ทุกคนวิ่งเพื่อให้เรารีบกลับบ้าน ออมไม่มองหน้าแม่เลย ไม่กล้ามองหน้าใครเลย แต่ก็เห็นว่าเขาก็ร้องไห้เหมือนกัน เพราะว่าอีโมชั่นนอลกันหมดทั้งบ้าน แม่เห็นแม่ก็สงสาร”
ขอบคุณแฟนๆ ชื่นชมในสปิริต
“ขอบคุณค่ะ แต่ไม่เป็นไรมันไม่ใช่สปิริตแต่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้วค่ะ เราไม่เคยคิด หมายถึงว่าไม่คิดว่าจริงๆ มันก็มีผลกระทบมันไม่ควรจะเกิดขึ้นตั้งแต่แรก เรื่องนี้เราไม่รู้จริงๆ ว่ายังไง เขาก็ปลอบใจเรา บอกสู้ๆ นะ ไม่ใช่ความผิดคุณนะ รักพวกนาง แฟนๆ ทุกคนก็ได้เจอออม แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เจอด้วย เพราะว่ามีบัตรผีเข้ามา แล้วบางคนที่เขาซื้ออย่างถูกต้องเขาไม่ได้ขึ้น”
เป็นการตัดสินใจร่วมกับในเหตุการณ์ที่โทรให้ มศว.มารับกลับ แม้จะมูฟออนกับเหตุการณ์นั้นแล้วสภาพจิตใจยังเศร้าซึม
“อันนี้เป็นการตัดสินใจร่วมกัน ออมขอชี้แจงตรงนี้เลยว่าช่องกับคุณแม่ออม คือเร็วที่สุด ณ ตอนนั้นเขาต้องเอาความปลอดภัยเราก่อน แม่และช่องก็บอกว่าระหว่างทางเลือกที่หนึ่งกับทางเลือกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเร็วกว่านะเพราะเขาอยู่ใกล้นิดเดียวเอง งั้นมาก่อนแล้วกันแค่นั้นเอง แต่รถของช่องก็มีอยู่ อะไรเร็วสุดที่ออกจากตรงนั้นได้ก็คือเอาอันนั้น ทุกฝ่ายช่วยกันแล้วก็คุยกันตลอดเวลาไม่มีการดูแลไม่ดีหรือว่าอะไร ไม่มีให้เรายืนอยู่คนเดียว
หลังจากนั้นพอกลับไปโรงแรมแล้วได้คุยกับคุณแม่ สงสารแฟนคลับ (ร้องไห้) มันเป็นเรื่องที่ค้างคาใจ วันนี้ยอมรับเลยว่ามันเศร้าซึมทั้งวันจริง เป็นห่วงความรู้สึกคน เป็นคนเซนซิทีฟกับความรู้สึกคน ห่วงเขามาก เขาก็ขอบคุณตลอดที่เราสู้เพื่อเขา ก็อยากให้เขาได้รับเต็มๆ (สภาพจิตใจตอนนี้?) เศร้าซึม ก็มูฟออนได้นะแต่ก็แอบเศร้าซึมนิดนึงที่มีคนไม่ได้รับสิทธิ์ แต่ก็โอเคขอให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความยุติธรรม ขอให้เขาได้เงินคืน สู้ค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะ”