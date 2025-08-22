แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ปล่อยหมัดเด็ด!!! เปิดตัวนักแสดงนำซีรีส์แซฟฟิกเรื่องแรก “Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีน” ครบทีม!!!

หลังจากปล่อย Offical Teaser ไปถึง 2 เวอร์ชั่น กระแสความแรงของซีรีส์แซฟฟิกไทย แนวโรแมนติกดราม่าเรื่อง “Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีน” ก็ติดฮอตฮิตติดลมบนในโลกโซเชียลทันที!!!
ล่าสุด ค่ายแสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ผู้ผลิตซีรีส์เรื่องนี้ก็ปล่อยหมัดเด็ด ส่งรายชื่อนักแสดงนำของเรื่องทุกช่องทางโซเชียลในนาม S.nur Entertainment ต่อทันที พร้อมตัวอย่างซีรีส์ ความยาว 5 นาทีเต็ม ให้แฟนๆ ชมไปเมื่อวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคมที่ผ่านมา ขอบอกว่า ปังมาก เพราะเพียงไม่กี่ชั่วโมงยอดวิวแตะหลักแสน!!!
“Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีน” บทประพันธ์ของ “คุณผู้หญิง” บทโทรทัศน์โดย เทวรินทร์ ศิริเลิศ / ทิพย์ทิวา วะเท กำกับการแสดงโดย กษมา นิสสัยพันธุ์ พร้อมเปิดตัว 2 นักแสดงคู่แซฟฟิกหน้าใหม่ของวงการ เหนือ ดิสรยา เตชะไพบูลย์ มีดีกรีเป็นลูกสาวคนสวยของผู้จัดฯ คนเก่ง กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์ เจ้าของค่ายปภัสราโปรดักชั่น กับผลงาน Girl Love เรื่องแรกของเธอ พร้อมรั้งตำแหน่ง “ผู้จัดซีรีส์” เป็นครั้งแรกในนาม บริษัท แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ส่วนนักแสดงที่จะต้องมารับบทนักแสดงนำคู่กับเธอ คือ “แตงกวา พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ” สาวน้อยนัยน์ตาคมกับผลงานซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตที่ “เหนือ ดิสรยา” คัดเลือกมาด้วยตัวเอง ที่เจ้าตัวบอกว่า “ใช่เลยค่ะ คนนี้แหละที่ต้องมารับบทเป็น ควีน” ส่วนตัวเธอนั้นขอร่วมแสดงโดยรับบทเป็น “โบนิตา” หรือ “เบ๊บ” คนโปรดของควีน!!!
“Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีน”
I do have favorite person one and only
I’ll never fall in love (ฉันจะไม่มีทางตกหลุมรัก)
Until I found her (กระทั่งได้พบเธอ)
I’ll never fall unless it’s you (ฉันจะไม่มีวันรู้สึกเช่นนั้น เว้นเสียแต่ว่าเป็นเธอ)
I fall Into (เธอที่ฉันจะรัก)
เรื่องราวของหญิงสาว “โบนิตา” วัย 20 ที่มีภาระความรับผิดชอบเกินตัว หาเงินส่งตัวเองเรียน และเลี้ยงดู “แม่บัว” แม่ผู้ติดเหล้าและการพนันอย่างแรง และมักจะขูดรีดเอาเงินกับเธอตลอดเวลา
“โบนิตา” มีชายหนุ่มข้างบ้านอย่าง “เข้ม” ที่แอบหลงรักเธอและตามจีบเธอแบบไม่ลดละ แต่เธอก็คิดกับ “เข้ม” แค่เพื่อน เมื่อชีวิตเธอต้องเข้าไปพัวพันกับ “ควีน หรือ คีราภัทร” สาวสวยไฮโซตระกูลดัง มีพี่ชาย “คิงส์” ที่รักและคอยซัพพอร์ตน้องสาวในทุกๆ ด้าน แม้กระทั่งเรื่องหัวใจ โดยมี “คุณหญิงคิรินทร์” ผู้เป็นแม่ที่ต้องการให้เธอเดินตามทางที่แม่ของเธอเลือกให้ และ “กองทัพ” หนุ่มหล่อรวยไฮโซ คู่แข่งตัวเป้งของ “ควีน” ชีวิตของ “โบนิตา” และ “ควีน” จะดำเนินไปอย่างไร และจะกลายเป็น “คนโปรด...” ของกันและกันตอนไหน? ต้องไปติดตามชมกันเร็วๆ นี้
งานนี้ผู้จัดฯ หน้าใหม่ไฟแรง เปิดโฉมหน้านักแสดงนำของเรื่องแบบครบทีม “แม่บัว” มอบหน้าที่ให้นักแสดงมากฝีมือ “เฟรช อริศรา วงษ์ชาลี” ส่วน “คิงส์” พี่ชายที่น่ารัก รับบทโดย “อั๋น อัครพรรฒ บุนนาค” ด้าน “เข้ม” เพื่อนข้างบ้านที่คิดไม่ซื่อยกให้ “เอี๊ยง สิทธา สภานุชาติ”
ส่วนไฮโซหนุ่มหล่อรวย “กองทัพ” รับบทโดย “แทน บุรันช์รัตน์ หอมบุตร” บอดี้การ์ดคนสนิทของ “ควีน” ในบท “สาม” รับบทโดย “ชาลี กรีชัย” และตัวละครสุดเซอร์ไพร้ส “คุณหญิงคิรินทร์” รับบทโดย “กบ ปภัสรา เตชะไพบูลย์” คุณแม่สุดรักของผู้จัดฯ นั่นเอง!!!
“Dangerous Queen The Series คนโปรดของควีน” ถือฤกษ์ดีจัดงานบวงสรวงเบิกฤกษ์เอาชัยก่อนออกอากาศ ในวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม 2568 ฤกษ์ดี 09.09 น. ณ ลานพระพิฆเนศวร ห้างสรรพสินค้ายูเนี่ยนมอลล์ เหล่าแฟนด้อมหรือ FC ตามไปให้กำลังใจ “เหนือ-แตงกวา” กันได้นะจ้ะ!!!
https://youtu.be/x6IqPR45ugo?si=E0m6chPatIP0I1e-
