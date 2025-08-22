“มาริโอ้” สงสาร “จันจิ” ต้องอยู่กับนาทีรถดับบ่อย แต่ทำไงได้ใจมันรัก ไม่เข็ดพร้อมสู้

“มาริโอ้” รีวิวชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร กับนาทีรถเสียบนทางด่วน แต่ไม่เข็ดพร้อมสู้เพราะใจมันรักรถคลาสสิก สงสาร “จันจิ” ไม่อยากให้มาเจออะไรแบบนี้ บางครั้งแฟนสาวก็ยังต้องช่วยเข็นรถด้วยซ้ำ ส่วนที่จันจิโพสต์ตัดพ้อในเฟซบุ๊ก เหมาะสมไม่เหมาะสมให้เวลาตัดสิน อาจไม่เกี่ยวกับตน เผยแฟนสาวเครียดกับคำวิจารณ์ที่รุนแรงมาโดยตลอด อยากให้เบาๆ กันหน่อย
เป็นไวรัลที่หลายคนเอ็นดู เมื่อ “มาริโอ้ เมาเร่อ”ขับรถคลาสสิกสุดรักไปงานแต่งงานผู้จัดการดารา “แม่แอน” พร้อมหวานใจ “จันจิ จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย” แล้วปรากฎว่ารถมางอแงดับบนทางด่วน มาริโอ้ต้องซ่อมรถ ส่วนแฟนสาวจันจิเดินลงมาจากทางด่วนเพื่อนั่งมอเตอร์ไซค์ไปหาซื้อกาแฟมาให้แฟนหนุ่ม ทำเอาแฟนๆ เอ็นดูจันจิ เพราะต้องเดินใส่ส้นสูงบนทางด่วน ฝ่าแดดร้อนๆ เมืองไทย นั่งมอเตอร์ไซค์หัวกระเซิงไปซื้อกาแฟให้แฟน ไว้เติมกำลังใจตอนซ่อมรถ งานนี้แม้จันจิจะหัวฟู เจ็บเท้าแต่ยังยิ้มได้ ส่วนรถคันดังกล่าว มาริโอ้ต้องทำหน้าที่ซ่อมให้สำเร็จทันเวลา เพราะรถคันนี้ต้องเข้าไปประกอบฉากเป็นส่วนหนึ่งในงานแต่งงานด้วย เมื่อให้มาริโอ้เล่าเหตุการณ์ในวันนั้นเจ้าตัวก็เผยว่า…
“ผมมีหน้าที่ต้องเอารถไปเข้าฉากกับออกงานแต่งแม่แอน แต่ว่ารถมันดื้อนิดนึง อยู่ๆ มันก็ดับกลางทางด่วน ก็พยายามสตาร์ทแล้ว สักพักเหมือนเขาตื่นแล้ว เขากลับมา ซึ่งตอนแรกเขาหลับไปเลย ผมก็เลยพยายามที่จะปลุกคุยกับเขา ก็อยากจะเอาไปให้แม่แอนด้วย แล้วก็แม่แอนก็ชอบคันนี้ด้วย ช่วงนั้นก็เทสทุกวัน ติดทุกวัน แต่มันมาหลับวันนั้นแต่มันก็กลับมา ก็โชคดีที่เขาหายงอน แล้วผมก็พาเขาไปได้ ตอนแรกตกใจมาก เพราะว่าอยู่กลางทางด่วน คนเต็มไปหมดเลย แล้วเป็นรถเปิดประทุนด้วย
ตอนแรกผมอยู่คนเดียว จันจิไม่อยู่ ก็ทำอะไรไม่ได้ ก็พยายามคุยกับเขานั่นแหละ ดูเช็กว่ามีอะไรรั่วไหมอะไรอย่างนี้ สุดท้ายก็พาไปเข้าซีนทันเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ขับตามที่แพลนไว้ สำหรับโอ้มันเป็นเรื่องปกติของโอ้อยู่แล้ว การที่รถเก่าเขางอนหรือว่าเขาเสีย ก็หาวิธีแก้ ถ้าไม่ได้จริงๆ ผมก็เตรียมรถสไลด์ไว้แล้วสไลด์ไปที่งาน (ทำไมเราถึงตัดสินใจขับไป ทำไมไม่เอาใส่หลังรถแล้วสไลด์ไปเลย) เอ้า เราตัวจริง ก็ต้องขับสิ สไลด์ไม่ได้ แต่ก็เกือบสไลด์”
รถเสียบนทางด่วนชีวิตจริงยิ่งกว่าละคร แต่ไม่เข็ดพร้อมสู้เพราะใจยังรักรถคลาสสิก
“ในชีวิตจริงมันเยอะกว่าในละครอีกครับ มันเป็นอยู่ทุกมุมเมืองเลย แล้วจันจิก็เดินทางหาซื้อกาแฟมาให้ แล้วก็นั่งให้กำลังใจบอกว่าใจร่มๆ นะ แต่แดดร้อน บางทีก็มีให้จันจิมาช่วยเข็น แต่ว่าครั้งนี้เขาไม่ได้เข็น เดี๋ยวเสียชื่อ คือสตาร์ทติด บางทีก็สงสารจันจิครับ แต่ผมก็สงสารตัวเองด้วยแล้วก็สงสารคนรอบข้างด้วย แต่คือใจเรารักไงคือบางทีก็ไม่อยากให้เขามาเจออะไรอย่างนี้แต่ว่าบางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้
วันนั้นก็ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสตาร์ทติด ตอนนั้นมีคนแถวๆ ทางด่วนน่ารักมากก็เดินมาแบบเข็นกระตุกเลยพี่ ผมก็เลยบอกกระตุกไม่ได้ เขาก็เลยเอากล่องมาเขียนว่ารถเสียมาวางไว้บนหลังรถให้ น่ารักมากก็ขอบคุณพี่ๆ ที่อยู่ใต้ทางด่วนตรงนั้นด้วยนะครับ ถ้าไม่ได้พี่ก็เสร็จเลย
ยืนยันว่าผมก็ยังสู้ ไม่เข็ดครับ แม้เสียงรอบข้างจะบอกว่าพอเหอะแต่เราไม่พอ มันเป็นเสน่ห์ ตอนมันพังเราก็จะรู้ว่าพังตรงนี้นะ ผมก็พยายามซ่อม ตอนนั้นก็โทร.หาช่างก็ดึงสายดึงมั่วไปหมด แล้วใส่กลับไม่ถูก”
ไม่ถืออาถรรพ์ห้ามรับดอกไม้งานแต่ง 3 ครั้ง
“น้องเขาก็ได้ดอกไม้ แต่น้องไม่ได้โดยตรงแต่อีกคนนึงได้เขามายัดใส่ในมือ กลัวน้องจะเสียตำแหน่ง ตำแหน่งต้องคงอยู่ ตอนนั้นผมกำลังดูรถอยู่ รถจะกลับบ้านได้ไหมน้องเขาก็ไปรับดอกไม้ ผมก็ไปดูรถ รอว่าเดี๋ยวจบงานเราต้องกลับบ้านให้ได้นะ ผมกำลังซ่อมรถอยู่ มารู้ตอนหลังว่าเขาได้ เขายังรับได้อีก เขาโอเค เขาแฮปปี้ มันก็เป็นกิมมิกสนุกๆ อย่างงานนี้น้องก็ไม่ได้หรอก แต่ว่าคนก็อยากเล่น แกล้งน้อง
ไม่ได้ซีเรียสหรอก คือเราก็แฮปปี้ เราก็รู้สึกว่าก็สนุก น้องก็เป็นคนที่ไปงานเขาก็อยากให้งานสนุก เขาก็เต็มที่ บางทีการที่มารับดอกไม้ บางคนเขาอายเขาเขิน ไม่ค่อยออกมา แต่น้องก็จะแบบอยากให้งานสนุก อยากให้คนเฮฮา สนุกกัน ได้ดอกไม้มาเขาก็เอากลับบ้าน คงรอมันแห้ง แล้วก็คงต้องทิ้ง“
เฉลย ต่างชาติที่เอาดอกไม้มาให้ “จันจิ” ตอนไปเที่ยวมิวนิคเป็นผู้หญิง แถมเป็นคนไทยด้วยไม่ใช่ต่างชาติ
“เขาเป็นคนไทยที่อยู่ที่มิวนิค แล้วเขาขายดอกไม้ก็เลยเอามาให้ เขาจำจันจิได้ เขารู้จัก เขาเป็นแฟนคลับน้อง ไม่หวงครับ เขาเป็นผู้หญิงนะที่เอามาให้ ก็แฮปปี้เขาน่ารักมาก ทริปก็แฮปปี้มาก ผมก็ได้มีโอกาสเดินทางไปกับแม่กับครอบครัวแล้วก็จันจิไปด้วย เป็นความฝันของผมอยู่แล้ว ผมอยากไปเที่ยว อยากไปทัวร์ในที่ๆ พ่อผมอยู่ ก็เลยมีโอกาส คราวนี้ก็ว่างก็เลยได้ไป จันจิก็ไม่ได้มีสร้างตำนานอะไรก็แฮปปี้ เที่ยวกันด้วยดี”
“จันจิ” โพสต์ตัดพ้อในเฟซบุ๊ก เหมาะสมไม่เหมาะสมให้เวลาตัดสิน อาจจะไม่เกี่ยวกับตน เผยแฟนสาวเครียดกับคำวิจารณ์ที่รุนแรงมาโดยตลอด อยากให้เบาๆ กันหน่อย แม้หลังๆ จะเริ่มมีคนเปิดใจให้จันจิ แล้วก็ตาม แต่ก็ยังเจอวิจารณ์แรงตลอด
“ผมก็ไม่แน่ใจครับอันนี้ แต่ก็เป็นกำลังใจให้น้องอยู่แล้วถ้าน้องเครียด ก็พยายามบอกเขาว่าอย่าไปคิดมาก แต่บางทีคอมเมนต์ก็แรงเหลือเกิน ก็อยากจะบอกคอมเมนต์ด้วยว่าบางทีก็เบาๆ หน่อย มันควรจะมีลิมิตนิดนึงกับการที่เราคอมเมนต์ใคร เราก็ไม่อยากให้คนอื่นมาคอมเมนต์เราแรงๆ เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคอมเมนต์ คนอื่นน่ารักๆ
เขาเจอประจำ เขาก็คงมีการตัดพ้ออะไรอย่างนี้บ้าง เขาทำงานเยอะมากตอนนี้ เขาก็มีแบรนด์ของเขาด้วย แบรนด์เสื้อของเขา แบรนด์กระเป๋า เขาก็คงอาจจะงานเยอะแล้วก็อาจจะเครียดด้วย กำลังใจก็คือไปซื้อกระเป๋าเขาแล้วก็ไปอุดหนุนเสื้อเขาอันนี้จะดีมาก ส่วนผมน้องเป็นคนสบายๆ ง่ายๆเราก็ไปเที่ยวกัน หรือไปดูหนัง เราก็แฮปปี้แล้วครับ ผมว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องผมก็ได้ อาจจะเป็นเรื่องของคนอื่นก็ได้
ก็อย่างที่โอ้บอกน้องเป็นคนที่น่ารักแล้วงานเขาก็เยอะช่วงนี้ เขาก็ทำหลายๆ อย่างการที่มันมีคอมเมนต์แรงๆ บางทีเขาก็อาจจะเก็บไปคิดมากได้ ในฐานะที่โอ้เป็นห่วงน้องเขาก็อยากจะบอก ถ้าใครที่คอมเมนต์ก็อยากให้มีลิมิตนิดนึง คิดถึงใจเขาใจเราบ้าง เขาเครียดนะครับ ก็มีเศร้าจริงๆ”