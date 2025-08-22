“ดาฟนี คีน-วูล์ฟเวอรีนหญิง” โตเป็นสาวแล้ว โชว์หุ่นสุดเซ็กซี่

ไชน่าไทมส์รายงานว่า ดาฟนี คีน นักแสดงสาววัย 19 ปี ผู้แจ้งเกิดจากบท “วูล์ฟเวอรีนหญิง” หรือ ลอร่า/X-23 ในภาพยนตร์ Logan (2017) กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์อีกครั้ง หลังเจ้าตัวโพสต์ภาพสวมบิกินี่สีน้ำตาลโชว์รูปร่างเฟิร์มบนอินสตาแกรมส่วนตัว
ดาฟนี คีนเคยสร้างชื่อระดับโลกในปี 2017 จาก Logan โดยแสดงคู่กับ ฮิวจ์ แจ็คแมน จนคว้ารางวัล MTV Movie & TV Awards สาขา Best Duo และ Empire Award นักแสดงหญิงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม
ล่าสุดเธอกลับมาปรากฏตัวในฐานะแขกรับเชิญใน Deadpool & Wolverine ซึ่งออกฉายปีนี้ และได้มีโอกาสร่วมงานกับฮิวจ์ แจ็คแมนอีกครั้ง
ในช่วงพักผ่อนที่เปอร์โตริโก ดาฟนี คีนโพสต์ภาพในชุดบิกินี่สีน้ำตาล สามจุด โชว์สัดส่วนสุดเฟิร์ม ทั้งเอวเล็ก แขนขาเรียวยาว และรูปร่างที่แฟน ๆ พากันชื่นชม
เธอยังไปเที่ยวและปาร์ตี้กับ อิซาเบลา เมอร์เซด นักแสดงสาวรุ่นเดียวกัน ยิ่งเพิ่มความฮือฮาในโซเชียล
สื่อบันเทิงถามถึงโอกาสที่เธอจะกลับมารับบท “วูล์ฟเวอรีนหญิง” ในอนาคต แต่คีนเลือกที่จะตอบอย่างระมัดระวัง แหล่งข่าวเผยติดตลกว่า เธอ “เรียนรู้เทคนิคการเลี่ยงตอบจากรุ่นพี่อย่าง แอนดรูว์ การ์ฟิลด์” ที่เคยปฏิเสธบทสไปเดอร์แมนก่อนปรากฏตัวจริงใน Spider-Man: No Way Home