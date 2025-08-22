สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เชิญชวนเข้าร่วมงาน THAI CONTEMPORARY CANVAS: SHOWCASE & MARKET 2025

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม THAI CONTEMPORARY CANVAS: SHOWCASE & MARKET 2025
เสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 | ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ ถนนคนเดิน พานิชเจริญ จังหวัดเพชรบุรี
พิเศษ 18.00–19.00 น. พบกับ มินิคอนเสิร์ตจาก โรส ศิรินทิพย์ เสาร์ที่ 30 สิงหาคม 2568 | 09.00 –17.00 น. ณ Earth & Fire Ceramics จังหวัดลำปาง (มีรถสองแถวจากสถานีรถไฟลำปางบริการเข้างานฟรีทุก 30 นาที) มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ สนับสนุนสินค้าชุมชน เพลิดเพลินกับบรรยากาศสุดสร้างสรรค์กลางเมืองเก่าเพชรบุรี และลำปางไปด้วยกัน