เปิดหน้าม้า! กัด “ป๋อ ณัฐวุฒิ” ในวันหยุดสุดปวดหัวกับ “อิงฟ้า”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ตีท้ายครัว” อาทิตย์นี้ ขอตามติดหนึ่งวันหยุดสุดพิเศษของ “อิงฟ้า วราหะ” ที่ควง 4 พิธีกร พี่โอ๋ – พี่อาร์ต – พี่ป๋อ – พี่วิลลี่ ไปทำกิจกรรมสุดชิลแบบครบรส ทั้ง ยิงธนูสุดแม่น, ทำพิซซ่าหน้าแน่น, และแวะไปทักทายน้องม้าในคอก 🐎 ที่ดันเกิด เหตุการณ์ไม่คาดคิด เมื่อม้าตัวแสบเผลอแง๊บแขน “พี่ป๋อ” พิธีกรของเราจนเป็นรอยช้ำ ทำเอา “อิงฟ้า-พี่โอ๋”สองสาวกรี๊ดลั่น!! วิ่งหนีออกจากคอกด้วยความตกใจ 😂💥 แต่ถึงจะแขนเขียวเป็นรอยช้ำ แต่ “พี่ป๋อ” ก็โชว์สปิริตสุดๆ เดินหน้าถ่ายทำต่อจนจบ! แถมยังยิงธนูโชว์ความเก๋าได้สุดๆ

นอกจากนี้ยังเสิร์ฟโมเมนต์สนุกและเสียงหัวเราะต่อไม่หยุด โดยช่วงท้ายยังได้เจอ “ปลายฟ้า” พี่สาวคนสวของอิงฟ้า ที่มาเปิดเผยเรื่องราว ความลับในชีวิต ตั้งแต่วัยเด็ก การต่อสู้บนเส้นทางนางงามหลายเวที ความกดดัน และจุดที่เรียกว่า หนักสุด หน่วงสุดในชีวิต ก่อนที่อิงฟ้าจะก้าวข้ามผ่านมันมาได้อย่างเข้มแข็ง เรียกว่าครบรสทั้งความสนุก ความซึ้ง และแรงบันดาลใจ ห้ามพลาด! 💖✨ ติดตามชมได้ในรายการ “ตีท้ายครัว” วันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 14.15 น. ทางช่อง 3 กด 33

📲 ติดตามทุกเบื้องหลังและโมเมนต์สุดขำของสามสาวได้ที่
▶️ Facebook ตีท้ายครัว
▶️ Instagram @teetaikrua
▶️ TikTok @teetaikrua











