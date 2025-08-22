ตัวตึงมาแล้ว! “เจี๊ยบ พิจิตตรา” กับลุคสะดุดตา แต่แคปชั่นช็อตฟิล

ถูกยกให้เป็นเจ้าแม่แห่งการช็อตฟิล ความรุนแรงระดับการไฟฟ้านครหลวง สำหรับนักแสดงสาวสวยมากความสามารถอย่าง “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ภรรยาของนักร้องหนุ่ม “บอย พีซเมคเกอร์” ที่เธอจะมีภาพโมเมนต์น่ารักๆ พร้อมแคปชั่นเด็ดโดนใจมาให้แฟนๆ ได้ยิ้มตามกันอยู่เสมอ
อย่างล่าสุด “เจี๊ยบ พิจิตตรา” ได้ลงภาพถ่ายของตัวเองที่มาในลุคหวานเสื้อยืด กระโปรงยาว และรองเท้าผ้าใบคู่ใจ แต่งานนี้แฟนๆ กลับสะดุดที่แคปชั่น!! ที่บอกว่า.. “รองเท้าควรใส่เป็นคู่ เพราะถ้าใส่เดี่ยวเค้าเรียก ทะเลาะวิวาท..แฮร่”
งานนี้ทำเอาแฟนๆ เข้ามาคอมเมนต์แซวถึงความน่ารักและช็อตฟิลของสาวเจี๊ยบกันอย่างมากมาย อาทิ น่ารักมาก รองเท้าก็สวยค่ะ, น่ารักจัง, รองเท้าสวยเท่ พี่เจี๊ยบก็แต่งตัวโซคิ๊วสุดๆ, แคปชั่นได้อีกแล้ว, ไม่ใส่เดี่ยวแน่นอนค่ะพี่เจี๊ยบ น่ารักมาก ฯลฯ