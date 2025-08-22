“หมาก ปริญ” เริ่มปฏิบัติการปั๊มลูก! โต้กบฏถอดเยอะกว่าตอนโสด อบอุ่นเมียหวง ขอโทษ “ณิชา” ดรามาซับเหงื่อ

“หมาก ปริญ” ปัดกบฏ ถอดเยอะกว่าตอนโสด “คิมเบอร์ลี่” หวงรู้สึกอบอุ่น ขอโทษ “ณิชา” ดรามาซับเหงื่อ ต่อไปจะระวัง แพลนปั๊มลูกวิธีธรรมชาติ หลังงานแต่ง “ณเดชน์-ญาญ่า” ไหม เดี๋ยวรู้กัน
เตรียมตัวลุยปั๊มทายาทแล้ว สำหรับ “หมาก ปริญ สุภารัตน์” เรียกว่าหลังงานแต่ง “ณเดชน์ คูกิมิยะ”กับ “ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์”ได้รู้กัน ลั่นอยากลองวิธีธรรมชาติก่อนพึ่งแพทย์ พร้อมเคลียร์ดรามา “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” ซับเหงื่อให้ในงานอีเวนต์ โดยหมากเปิดใจในงานเปิดตัวแว่นตา ic!berlin 2 คอลเลกชันใหม่ ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ณ GAYSORN URBAN RESORT ชั้น 19 อาคารเกษร ทาวเวอร์
“คิม (คิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส) หายป่วยแล้ว ตอนนี้ก็พยามคุมทุกอย่างไม่ให้มีภูมิแพ้ คิมนอนสองทุ่ม เราก็นอนเร็วเหมือนกัน จริงๆ ตอนสองทุ่มต้องเอาลูก(น้องหมา) ไปนอนแล้วก็ขึ้นห้องนอนเราพยายามนอนให้เร็วเพื่อที่ว่าจะได้ตื่นเช้าไปทำอย่างอื่นไปออกกำลังกายมากขึ้น ค่อนข้างเปลี่ยนไปเยอะเลย แต่ว่าทำงานถึง 4 ทุ่มได้ เที่ยงคืนได้ ไม่มีปัญหา”
แพลนเรื่องลูกแล้ว หลังแต่ง “ณเดชน์ - ญาญ่า” ไหมเดี๋ยวรู้!
“เรื่องลูก เราแพลนกัน คุยกันแล้ว ตัดสินใจแล้วว่าจะมีเมื่อไหร่ (หัวเราะ) มีเชื่อหมอดูอยู่บ้างในใจ ก็อีกไม่นาน เราพยายามเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยจะไม่เดินทาง จะไม่ทำงานหนัก เราก็ค่อนข้างวางแผนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนหลังงานแต่งณเดชน์-ญาญ่าไหม เดี๋ยวรู้ๆ เดี๋ยวก็รู้ เราเริ่มวางแผนรับงานได้เรื่อยๆ แต่ว่าต้องวางแผนดีๆ ผมได้ข่าวว่าน้องจะมีงานปีหน้าก็ต้องทำให้มันเสร็จเรียบร้อยก่อน ทำงานให้เสร็จส่วนก่อนงานแต่งณเดชน์หรือเปล่า งานแต่งณเดชน์มันก็ใกล้มากแล้วนะ ไหนจะต้องบินไปแต่งงานที่โน่นอีก (มาพร้อมกับคู่ณเดชน์-ญาญ่า?) อุ้ย อันนั้นไม่รู้เหมือนกัน ก็มีพร้อมกันก็ไม่เป็นไร จะได้โตพร้อมกัน ส่วนเรื่องจับลูกดองกัน ก็อย่าเลย (หัวเราะ) ห่างๆ กันบ้างลูก ไม่หรอกๆ แล้วแต่เด็กถ้าจะยังไงก็แล้วแต่ครับ”
เผยอยากลองวิธีธรรมชาติ
“คิมอยากมีลูกสาวครับ ผม อยากได้ลูกชาย ต้องเป่ายิ้งฉุบกัน(หัวเราะ) ผมก็บอกว่าอยากได้ลูกชายแต่ก็ตามใจน้องคิมไง เราอยากทำธรรมชาติก่อน แต่ว่าเรื่องที่เคยบอกไปฝากไข่เรียบร้อยแล้ว แต่ว่าเริ่มด้วยวิธีธรรมชาติก่อน ถ้าสมมติว่าทำจริงๆ คงไม่ได้รู้ก่อน อยากให้คุณหมอจัดสรรให้ ไม่ได้สตริกขนาดนั้น”
สงสารและขอโทษ “ณิชา ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์” ดรามาซับเหงื่อ
“เห็นข่าวแล้ว จริงๆ ส่วนตัวไม่ได้ซีเรียสอะไรเลย สงสารแล้วก็ขอโทษณิชาด้วย จริงๆ ไม่ได้ดีเอ็มส่งไปบอก ก็ขอโทษณิชาด้วยที่เป็นแบบนั้นเพราะว่าทุกคนก็เห็นว่าผมบู๊เสร็จ ผมต้องนั่งสัมภาษณ์ต่อแล้วเหงื่อมันไหลจริงๆ ผมรู้สึกว่าตรงนี้(หน้าผาก) มันไม่โอเค แฟนคลับบอกว่าผมพี่หมาก ผมก็ไม่เห็นไง ผมก็เลยหันไปให้น้องดูแล้วมันก็เป็นจังหวะนั้นพอดีที่ช่วยทำให้หน่อยเท่านั้นเอง
ตอนนั้นบนเวทีมันเริ่มพูดไปแล้วแล้วเหงื่อกำลังไหล เราใส่เสื้อหนังอยู่ ก็บอกช่วยหน่อยๆ ก็ต้องขอโทษด้วยที่น้องต้องมาตอบคำถามอะไรแบบนี้ ตอนเห็นข่าวไม่ได้ตกใจเลยเพราะว่าตอนนั้นเรารู้ทุกอย่างว่ามันเกิดอะไรขึ้น แล้วผมเชื่อว่าคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นรู้ว่าจังหวะนั้นมันไม่มีใครสามารถเข้าไปช่วยได้เพราะกล้องรันไปแล้วพิธีกรสัมภาษณ์ไปแล้ว จังหวะที่ผู้กำกับพูด ผมก็หันมาหันน้องช่วยด้วย เรามองไม่เห็น รอบหน้าต้องระวัง เรียกขอทิชชู่ครับทิชชู่อย่างนี้เลย”
ไม่ได้กบฏ แต่ใครจะใส่เสื้อลงน้ำ ลั่นไม่ได้ถอดเยอะกว่าตอนโสด คิมหวงก็รู้สึกดี อบอุ่น
“แค่นี้เอง ไม่ได้ถอดอะไรเลย ไปทะเลใครเขาใส่เสื้อว่ายน้ำ ไม่ได้กบฏ เราก็ตามนั้นใช้ชีวิต แอ็กทิวิตี้เราลงน้ำเสร็จก็ขึ้นมาตรงไหนมันดูดีตรงไหนมันสวยเราก็ถ่ายรูปแค่นั้นเอง”
ไม่ได้ถอดเยอะกว่าตอนโสด ไม่ได้ถอดอะไรเยอะเลย ไม่รู้สึกเลย แต่ทะเลก็ต้องถอดเสื้อ ก็รู้สึกว่าหวงมากขึ้น แต่ดีแล้วไง ดีนะรู้สึกอบอุ่นเขาก็เป็นห่วงเรา เขาโชว์แหวนว่านี่สามีฉันนะ นี่ไงเราก็มีภรรยาแล้ว(ยกมือโชว์แหวน) ไม่ต้องกังวลก็อยู่ด้วยกัน ก็ถ่ายให้นั่นแหละ ไม่งั้นใครจะถ่าย”