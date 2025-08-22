สยอง! “เมธี ลาบานูน” เผยคลิปเอาไขมันในเลือดออก!

ทำแฟนๆ ตะลึง แถมยังสยอง หลังจากที่ “เมธี อรุณ” หรือที่รู้จักกันในนาม “เมธี LABANOON (ลาบานูน)” เผยคลิปที่อ้างว่า “เอาไขมันในเลือดออก” โดยเห็นเลือดสดๆ มีวุ้นๆ เหมือนไขมันหลุดออกมา ซึ่งเจ้าตัวเผยว่า “โคตรดีเลย” งานนี้ทำเอาโซเชียลวิจารณ์ต่างๆ นานา ชาวเน็ตเห็นคลิปแล้วพูดทำนองเดียวกันว่าดูน่ากลัว สยอง เห็นแล้วจะเป็นลม ขณะที่ชาวเน็ตได้เตือนเมธีให้ระวังเสี่ยงติดเชื้อ
ด้าน “สรปุ๊ก” คนดังในโลกออนไลน์ ได้โพสต์ถึงคลิปดังกล่าว ระบุว่า “นักร้องดังอัดคลิปประคบถ้วยร้อนขับไขมัน เลือดท่วมแก้ว ไขมันคั่ก ฟินแบบบือแก โคตรจีย์ ฉีกตำราการแพทย์ทั่วโลก หมอยืนยันเอาไขมันออกจากเลือดผ่านถ้วยมันทำไม่ได้โว้ยยย เสี่ยงอักเสบ คนใช้ต่อได้อารมณ์ถ้วยร่วมสาบาน วอน ศบส แพทยสภาเข้าตรวจสอบ”
อย่างไรก็ตาม ภายหลังเป็นข่าว เมธี ได้ลบคลิปดังกล่าวออกจากเฟซบุ๊กไปเรียบร้อยแล้ว