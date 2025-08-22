xs
“ดิว ปิ่นกมล” ชี้แจงดรามา “ออม กรณ์นภัส” โดนผู้จัดเท ฟาก “แม่ก้อย” สารภาพ เป็นความผิดตนเอง ไม่เกี่ยวกับช่อง!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากเกิดประเด็นดรามาที่นางเอกสาวสุดฮอต ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” กับ แม่ก้อย นฤมล” ร่ำไห้หนักขณะไปร่วมงานแฟนไซน์ที่ประเทศจีน โดยสาเหตุก็เพราะโดนผู้จัดงานเทกะทันหัน นอกจากจะทำให้ออมต้องทำงานเกินกว่าที่ตกลงแล้ว เจ้าตัวยังเสียใจที่ทำให้แฟนคลับต้องรอนาน เพราะปัญหาดังกล่าว ทำให้ทั้งเจ้าตัวและแม่ก้อยถึงกับร้องไห้ออกมา ทำเอาแฟนๆ ทั้งไทยและต่างประเทศที่เห็นคลิปก็พากันเรียกร้องไปถึงต้นสังกัดช่อง 3 ให้มีการดูแลศิลปินให้ดีกว่านี้

ล่าสุดทางด้าน ดิว ปิ่นกมล มาลีนนท์” ในฐานะผู้บริหารของช่อง และเป็นผู้จัดละครที่สาวออมแสดงอยู่นั้นก็ได้ออกมาโพสต์ชี้แจงแล้วว่า

จากเหตุการณ์งาน ORM FULL MOON Changsha ขออนุญาตอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมผ่านช่องทางนี้นะคะ ทางผู้จัดงานได้เข้ามาเสนองาน ผ่านการพิจารณาตามระบบขั้นตอนของทางช่อง เหมือนกับผู้จัดทุกบริษัท ทั้งนี้ ทางทีมได้ตรวจสอบรายชื่อบริษัทออร์แกไนซ์ที่เข้าร่วมงานกับทางผู้จัด ซึ่งได้รับการยืนยันเป็นเอกสาร และได้ผ่านการยืนยันจากผู้จัดที่ให้ความมั่นใจกับเรา ว่าเป็นทีมที่ทำงานไว้วางใจได้ และจะไม่ทำให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมาแน่นอน

และจากการตรวจสอบรายชื่อก็ไม่ใช่บริษัทที่ทางช่องเคยร่วมงานด้วย และเคยมีปัญหาในอดีต มีการตรวจครบทุกขั้นตอน จึงได้ตกลงทำเอกสารสัญญา เพื่อร่วมงานกันต่อไป ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันแรกที่เดินทางไปถึง ได้มีการรายงานและปรึกษาแนวทางของทุกปัญหากันมาโดยตลอด เพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยทันที ท้ายนี้ทีมงานทุกคนผู้รับผิดชอบรู้สึกเสียใจและขอโทษต่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น ไว้ ณ ที่นี้ด้วย”

ต่อมาทางด้าน ก้อย นฤมล” คุณแม่ของ ออม” เองก็ได้ออกมาโพสต์ว่า จากที่คุณแม่ได้เห็นข้อความของคุณดิว ที่ต้องออกมาอธิบายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับกระแสวิจารณ์ต้นสังกัด คุณแม่รู้สึกไม่สบายใจ จึงอยากใช้พื้นที่นี้ เพื่ออธิบายถึงที่มาของการรับงานครั้งนี้

คุณแม่ขอเรียนว่า จุดเริ่มต้นของการรับงานครั้งนี้มาจากคุณแม่เอง ซึ่งไม่เคยมีอยู่ในแพลนของช่อง ซึ่งงานนี้คุณแม่และน้องต้องไปทำงานกับมหา'ลัยอยู่แล้ว เลยเป็นคนเสนอช่องว่าอยากจะรับงานนี้เอง โดยเป็นผู้ประสาน และได้แนะนำเอเจนซี่ที่เคยมีโอกาสร่วมงานด้วยหลายครั้ง โดยที่ผ่านมาไม่เคยเกิดปัญหาใด ๆ กับทางช่องและศิลปิน

ด้วยความเชื่อใจในเอเจนซี่ และเมื่อทำการตรวจสอบรายชื่อผู้จัดงานแล้ว ไม่ปรากฏว่าเป็นรายชื่อที่เคยมีปัญหามาก่อน จึงมีการตัดสินใจเลือกรับงาน ทางช่องได้ดูแลศิลปินอย่างเต็มที่และด้วยความรักมาโดยตลอด คุณแม่อยากจะขอโทษทุกท่านที่เกี่ยวข้อง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะยังได้รับความเมตตาและการสนับสนุนจากทุกท่านเช่นเดิมค่ะ”












