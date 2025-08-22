“แอนโทเนีย” โพสต์ครบรอบ 2 ปี คว้ามงฯ MUT 2023 แจงดรามาแฟนคลับทวงบุญคุณ อาจจะหิวแสง

“แอนโทเนีย” โพสต์ครบรอบ 2 ปี คว้ามงฯ “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023” บอกชีวิตเปลี่ยนไปเยอะมาก ทั้งเติบโตและมีประสบการณ์เยอะขึ้น รู้มีดรามาแฟนคลับทวงบุญคุณ แต่ไม่เคยไม่ขอบคุณใครที่ช่วยสนับสนุน ไม่ซีเรียสเพราะรู้ว่าความจริงอะไร บอกคนที่พูดสิ่งที่ไม่ดีออกมา เขาอาจจะอยากได้แสง
เผลอแป๊บเดียวผ่านไป 2 ปีแล้ว สำหรับการคว้ามงฯ บนเวที “มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2023” ของสาว “แอนโทเนีย โพซิ้ว” ซึ่งเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์รูปและข้อความย้อนโมเมนต์ ลงในไอจีของตัวเองด้วย แต่งานนี้ก็ไม่วายแอบมีดรามาเบาๆ เมื่อมีแฟนคลับรายหนึ่ง ออกมาโพสต์ทำนองเหมือนทวงบุญคุณ บอกว่าสนับสนุนให้หลายอย่าง แต่หลังจบการประกวดกลับขาดการติดต่อ ผ่านมา 2 ปีไม่เคยได้รับคำขอบคุณ ล่าสุดได้เจอแอนโทเนีย ที่มาร่วมงานปาร์ตี้ ‘Earth Is Not My Home’ คอลเลกชันพิเศษของ MAEWKHOO (แมวขู่) ร่วมกับ The Face Thailand เจ้าตัวก็ได้เผยถึงประเด็นนี้ ยืนยันว่าไม่เคยมีวันที่ไม่ขอบคุณใครที่สนับสนุนและซัปพอร์ตตน
“ดีใจที่อยู่มาถึงวันนี้ได้ ต้องขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่สนับสนุน และซัปพอร์ตแอนจนถึงวันนี้ ถ้าไม่มีทุกคนโพสต์ถึงแอน พูดถึงแอน หรือว่าด่าถึงแอน แอนก็จะไม่มีวันนี้ค่ะ 2 ปีผ่านไปเร็วมาก เหมือนเพิ่งประกวดเสร็จเมื่อวาน จำได้เลยทั้งบรรยากาศ ความรู้สึก เสียงกรี๊ด ความตื่นเต้นที่อยู่บนเวที ชีวิตมันเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะ แอนได้รับงานที่ไม่เคยคิดว่าจะได้รับ ได้ประสบการณ์เยอะมากๆ ทำให้แอนได้เติบโตมากขึ้น ได้รู้จักคนที่จะสนับสนุนในอนาคตของแอนด้วย”
รู้มีดรามาแฟนคลับโพสต์ทวงบุญคุณ แต่ไม่ได้คิดเยอะ เพราะรู้ว่าความจริงคืออะไร
“เห็นบ้างค่ะ จริงๆ แอนไม่ได้เข้าไปดูพวกโซเชียลอยู่แล้ว แต่ก็ได้ยินว่ามีใครพูดถึงแอน ก็ไม่เป็นไรค่ะ จริงๆ ทุกคนที่ช่วยแอน แอนก็ขอบคุณตลอด แอนให้เขามีความสำคัญในชีวิตแอนตลอด ไม่เคยมีวันที่ไม่แอนไม่ขอบคุณใครที่สนับสนุนแอน แล้วก็ถ้าเขาอยากพูดอะไร ที่ทำให้เขารู้สึกว่าผ่อนคลายหรือโล่งใจ ก็ให้เขาพูดไป เพราะบางครั้งสิ่งที่เราพูด อาจจะไม่ได้ตรงกับความจริง แต่ว่าขอให้เขามีชีวิตที่ดีค่ะ ถ้าถามว่าซีเรียสไหม จริงๆ แอนไม่ได้คิดเยอะในสิ่งที่คนพูด เพราะแอนรู้ว่าความจริงคืออะไร และรู้ว่าคนที่รักแอน เขารู้ว่าความจริงคืออะไร”
ไม่ซีเรียสกับโพสต์ดังกล่าว บอกคนที่พูดสิ่งที่ไม่ดีออกมา เขาอาจจะอยากได้แสง
“อยากให้ทุกคนจำไว้ว่าบางอย่างก็คือเฟกนิวส์ คนที่พูดสิ่งที่ไม่ดีออกมา ไม่ว่าเกี่ยวกับใคร เขาอาจจะอยากได้แสง หรือมีอะไรในชีวิตที่ยังไม่สำเร็จพอ แอนไม่ซีเรียสเลยค่ะ (เขาบอกว่าอยากได้คำขอบคุณจากเรา?) แอนก็เคยขอบคุณเขามาแล้ว แล้วก็ใช้โอกาสนี้ขอบคุณมากนะคะ ที่สนับสนุนและซัปพอร์ตแอน ถ้ามีอะไรหรือมีเรื่องอะไร ติดต่อโดยตรงได้ค่ะ”