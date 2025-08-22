xs
“มดดำ” อวยพรวันเกิด “นายกฯ อุ๊งอิ๊ง” ขอให้มีกำลังใจในการทำงาน รักและปรารถนาดีตลอดไป ชาวเน็ตชื่นชมในมิตรภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เป็นอีกหนึ่งคนดังที่รักและผูกพันกับครอบครัว “ชินวัตร” มากๆ สำหรับพิธีกรดัง “มดดำ คชาภา ตันเจริญ” แม้เจ้าตัวจะไม่ค่อยโพสต์โซเชียล แต่เมื่อถึงวันสำคัญ อย่างเช่น วันเกิด มดดำ ไม่เคยลืมที่จะโพสต์อวยพร พี่-น้อง ตระกูลนี้ อย่างวันที่ 21 สิงหาคม 2568 เป็นวันเกิดของ “นายกฯ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ชินวัตร” มดดำ ก็โพสต์ภาพและคำอวยพร นายกฯ อุ๊งอิ๊ง ลงโซเชียลไม่สนกระแสสังคมที่โจมตี นายกฯ อุ๊งอิ๊ง รุนแรงในตอนนี้ ซึ่ง มดดำ อาจจะได้รับผลกระทบไว้ว่า…

“สุขสันต์วันเกิดน้องอิ้งค์ @ingshin21 ขออวยพรให้เป็นปีที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและสิ่งดีๆ สุขภาพแข็งแรง มีกำลังใจในการทำงานต่อไปนะคะ ขอส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมาให้น้องเสมอ ขอให้ปีนี้เป็นปีที่เต็มไปด้วยพลังบวก สุขภาพแข็งแรง มีความสุขสมหวังในทุกเรื่อง รักนะคะ และ รักตลอดไป”

งานนี้มีชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมในความเป็นมิตรแท้ ที่รัก ซื่อสัตย์ ชัดเจนของมดดำ ทั้งยังบอกว่าเพื่อนก็ส่วนเพื่อน










