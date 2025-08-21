“มัมพลอย” พร้อมเสิร์ฟ! อยากเล่นซีรีส์ยูริคู่ “เจนี่” ชมลุคนี้เพื่อนหล่อมาก แต่ถ้าจูบจริงคงจั๊กจี้

“พลอย เฌอมาลย์” ไม่ติดคนจับจิ้น “เจนี่” ยินดีเล่นซีรีส์ยูริคู่กัน ถ้านายทุนพร้อม แต่จูบจริงคงจั๊กจี้ ขอไปเรียนแอ็กติ้งเพิ่มก่อน ชมลุคนี้เพื่อนหล่อมาก อยากชมตั้งแต่ตอนบวช แต่กลัวบาป รับคิดถึงงานละคร หลังเฟดออกมานาน 5 ปี ตอนนี้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวกับโลกยุคใหม่ เสียดายโปรเจกต์ที่ต้องพับไป เพราะปัจจัยหลายอย่าง
ทำเอาสาววายกรี๊ดหนักมาก กับเคมีของ “พลอย เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์”และ “เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ” ถึงขั้นรอลุ้นอยากให้เล่นซีรีส์ยูริ หรือเกิร์ลเลิฟคู่กันสักเรื่อง ล่าสุดได้เจอพลอย ที่มาร่วมงานปาร์ตี้ ‘Earth Is Not My Home’ คอลเลกชันพิเศษของ MAEWKHOO (แมวขู่) ร่วมกับ The Face Thailand เจ้าตัวก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ ว่ายินดีมากๆ เพราะอยากเล่นกับเพื่อน
“จริงเหรอ เล่นนะ พลอยกับเจนี่เราเป็นเพื่อนรักกัน เรียนหนังสือมาด้วยกัน แล้วก็เติบโตมาด้วยกัน ตั้งแต่เริ่มเข้าวงการใหม่ๆ กาลเวลามันผ่านไป พลอยก็ดีใจที่เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ มีแต่ความรักความปรารถนาดีให้กัน แล้วก็เคยมีกระแสข่าวมาแล้ว ว่าอยากให้เล่นด้วยกันเจนี่จะโอเค เจนี่บอกโอเค พลอยก็โอเคมากๆ อยากเล่นกับเพื่อน”
ชมลุคล่าสุดเพื่อนหล่อมาก อยากพูดตั้งแต่ตอนบวชแต่กลัวบาป
“อุ้ย หล่อมาก มันแบบโอ้ย (ยิ้มเขิน) คือเขาหล่อ เขาสวย พูดตรงๆ นะวันที่ไปบวช พลอยมีโอกาสได้ปลงผมเขา ตอนเขาเป็นสามเณรีแล้วพลอยน้ำตาไหล ก็ไม่กล้าพูดว่าโกนหัวแล้วหล่อมากเลย ตอนนั้นคิดอยู่ แต่เดี๋ยวบาปไง คือแบบหล่อมาก แล้วตอนนี้เป็นผู้จัดแล้วใช่ไหม ของานหน่อยดิ ของานคุณเจนี่หน่อยได้ไหมคะ คือตอนนี้คุณมัมอยากเล่นละครแล้วค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเล่นกับเจนี่ ของานเจนี่หน่อยนะคะ”
พร้อมเล่นซีรีส์ยูริ ไม่มีปัญหา แต่กลัว “เจนี่” จะเล่นนอกบทเพราะชอบแกล้ง
“คนอยากดูยูริรุ่นเรา ต้องถามก่อน เขาอยากดูรุ่นเราเปล่า อยากดูรุ่นใหญ่งี้เหรอ พลอยเล่นได้ไม่มีปัญหา แต่พลอยกลัวมากเลย เจนี่ชอบลวนลามพลอย พลอยกลัวว่าเขาจะเล่นเกินเบอร์ห่วงตรงนี้มาก กลัวจะนอกบทเหลือเกิน ชีวิตจริงเขาชอบแกล้งพลอยไงคะ”
โอดจูบจริงคงจั๊กจี้ ขอไปเรียนแอ็กติ้งเพิ่มก่อน
“เออ คงจั๊กจี้นะถ้าจูบเนี่ย (ติดไหม?) ขอไปเรียนแอ็กติ้งเพิ่มก่อนนะ (หัวเราะ) ชีวิตดรามาเยอะพอแล้ว เล่นเครียดๆ มาเยอะแล้ว ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเป็นโรแมนติกคอมเมดี้ ดรามานิดหน่อยได้ อยากเล่นคอมเมดี้บ้าง เครื่องหน้าอาจจะไม่ให้ เพราะหน้าดุ แต่จริงๆ เล่นน่ารักก็เป็นนะ”
ถ้ามีนายทุน มีผู้จัด ก็ยินดีเลยเพราะอยากเล่นกับเพื่อน
“ตอนนี้ถ้ามีนายทุน มีผู้จัด อยากให้พลอยกับเจนี่เล่น พลอยยินดีค่ะ พลอยว่าง พลอยอยากเล่นกับเพื่อนมาก อยากทำงานกับเพื่อน ตอนที่อยู่ช่อง 3 ก็อยู่มานาน แต่ยังไม่มีโอกาสได้ทำงานกับเจนี่เลย เป็นไปได้ก็อยากเล่นกับเจนี่ พลอยแฮปปี้นะ ส่วนเรื่องจูบพลอยคงต้องไปเรียนการแสดงขั้นเทพก่อน มันคงจั๊กจี้มาก เพราะทุกวันนี้เวลาเจอพลอย เขาเป็นคนชอบแกล้ง เข้ามาบีบก้นพลอย ชอบลวนลาม แต่เจนี่อยากเล่นเป็นผู้ชายใช่เปล่า อะไรวะ ถ้าเจนี่อยากเป็นผู้ชายพลอยเป็นผู้หญิงก็ได้ ได้หมด เอาเพื่อนสะดวก”
ไม่ติดคนจิ้นเพราะไม่มีใครว่า
“ไม่ติดๆ เพราะไม่มีใครว่า ทางบ้านไม่ว่า โตป่านนี้แล้ว ไม่ติดเลยค่ะ ยินดีค่ะ ถ้ามีโอกาสเล่นยูริกับเจนี่ พลอยเล่นแน่นอน แต่ไม่รู้ว่าเจนี่จะว่างหรือเปล่า เพราะตอนนี้เขาเป็นผู้จัดด้วย ต้องเลี้ยงลูกด้วย เล่นหนังก็ได้ ไม่ต้องละคร พลอยโอเค”
ยอมรับคิดถึงงานละคร แต่ถอยออกมาเพราะอยากรับโอกาสใหม่ๆ
“เอาตรงๆ มีคิดถึงค่ะ อย่างที่บอกว่าตอนที่พลอยก้าวออกมาจากวงการละครครึ่งหนึ่ง พลอยไม่ได้ว่าไม่รับเลยนะ แต่รู้สึกว่าอยากก้าวออกมาเพื่อนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ไม่งั้นพลอยจะย่ำอยู่ที่เดิม บทดรามาเดิมๆ พลอยรู้สึกว่าสิ่งที่พลอยทำมันไม่ได้ให้อะไรกับประชาชนแล้ว พลอยเริ่มไม่จอยแล้ว เลยขอถอยออกมาเพื่อที่จะรับโอกาสใหม่ๆ แต่มันก็มีละครมีอะไรติดต่อมา แต่มันยังไม่ใช่ พลอยเลยขอตัวก่อน บางอย่างก็ติดต่อเข้ามา พอเราคอนเฟิร์มแล้ว แต่ไม่มีทุนในการสร้าง เลยต้องพับโปรเจกต์ไป เลยยังไม่มีโอกาส แต่ถามว่ารับงานไหม รับเพราะอยากรับ ตอนนี้พลอยอยากแสดงค่ะ”
เสียดายโปรเจกต์ที่ต้องพับไป แต่เข้าใจมันมีปัจจัยหลายอย่าง
“ก็เสียดายค่ะ มันมี 2 โปรเจกต์ที่คุยกัน แล้วมันต้องใช้เงินทุนเยอะ มีปัจจัยหลายอย่าง คนก็คิดว่าพลอยไม่แสดงแล้วหรือเปล่า พลอยยังสนใจอยู่ค่ะ แต่เราขอคัดเลิอกงานหน่อย โตแล้ว แก่แล้ว มันก็เล่นได้ไม่กี่บทหรอก แต่เรายังอยากทำงานดีๆ อยู่ อยากทำอะไรใหม่ๆ อยู่ค่ะ ก็ไม่ได้รับละครมา 5 ปีแล้ว ตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะ พลอยโตมาแบบทุกอย่างมันคือทีวี แต่ตอนนี้มันเปลี่ยนไป ก็ต้องปรับตัวเอง ปรับทุกอย่าง แต่ก็โอเคนะ เราก็ยอมรับได้กับการเปลี่ยนแปลง ต้องปรับตัวและเข้าใจโลกยุคใหม่ด้วย”