“ดิว อริสรา” คืนครบ สร้อยบูการี กระเป๋าแฮร์เมส เจ้าหนี้ถอนฟ้องทั้งหมด

หลังจากที่ “ทนายเอี้ยง นิติศักดิ์ มีขวด” ทนายความของ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ได้เผยว่าวันสองวันนี้จะมีการคืนสร้อยบูการี ราคา 7 ล้าน และกระเป๋าแฮร์เมส 2 ใบ ราคา 3.4 ล้าน ให้กับ “ไฮโซเมย์ วาสนา อินทะแสง”ซึ่งดิวได้ยืมมาใช้แก้ปัญหาชีวิตส่วนตัว แต่กลับนำไปจำนำ
ล่าสุดวันนี้ (21 ส.ค.) ทนายเอี้ยง ได้นัด ตัวแทนบริษัท แบรนด์เนม มันนี่ จำกัด, ทนายวิฑูรย์ เก่งงาน, ทนายอรรถชัย แจ้งอรุณ ทนายของไฮโซเมย์ และนายพีรันธร วีระภรณ์พิมล ตัวแทน เบนซ์ อารีรัตน์เพื่อนของดิวที่รับฝากกระเป๋า เพื่อเจรจาส่งมอบทรัพย์สินที่เหลือ 3 ชิ้นคืนให้ไฮโซเมย์ โดยมีการคืนต่อหน้าพนักงานสอบสวน มีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสอบ รวมทั้งเมย์ได้นำเงินจำนวน 1.75 ล้าน มามอบให้กับบริษัทแบรนด์เนมตามข้อตกลงก่อนหน้านี้อีกด้วย
หลังจากที่มีการคืนทรัพย์สินกันทั้งหมด ทางคู่กรณี ทั้งบริษัทแบรนด์เนมมันนี่ , เมย์ วาสนา และตัวแทนกระเป๋าที่นำไปจำนำ ก็จะไปถอนฟ้องทั้งหมด ขณะที่คดียักยอกทรัพย์ ของฝั่งกองปราบฯ ที่เมย์แจ้งความไว้ ก็ได้มีการถอนฟ้องกันในวันนี้
อย่างไรก็ตาม บริษัทแบรนด์เนมมันนี่ และเพื่อนที่รับฝากกระเป๋าจากดิว ได้มีการทำบันทึกชำระหนี้ทั้งหมดภายในหนึ่งปี โดยจะจ่าย 1 แสนบาท ใน 6 เดือนแรก และหลังจากนั้นจะจ่ายเดือนละ 2 แสน ซึ่งจะจ่ายแบบนี้ทั้ง 2 เจ้า แต่หากภายในหนึ่งปีดิวไม่สามารถผ่อนได้ครบ อาจจะต้องมีการฟ้องทางแพ่งกันในอนาคต โดยทั้งหมดได้จับมือร่วมกัน เป็นอันจบเรื่องราวทุกอย่างด้วยดี