ถึงคราวพระเอกตัวท็อป! “มาซาฮารุ ฟุกุยามะ” ยอมรับพูดลามกพนักงานหญิงฟูจิทีวี

"มาซาฮารุ ฟุกุยามะ" นักร้องชื่อดังญี่ปุ่น ยอมรับกล่าววาจาล่วงละเมิดพนักงานหญิงสถานีโทรทัศน์ ฟูจิทีวี – ระบุ “เสียใจอย่างสุดซึ้ง”
มาซาฮารุ ฟุกุยามะ นักร้อง–นักแต่งเพลงและนักแสดงชื่อดังของญี่ปุ่น วัย 56 ปี ออกมายอมรับว่า ตนเคยกล่าววาจาเชิงคุกคามทางเพศต่อพนักงานหญิงของสถานีโทรทัศน์ ฟูจิทีวี (Fuji TV) ระหว่างร่วมงานเลี้ยงที่จัดขึ้นโดยอดีตผู้บริหารระดับสูงของสถานี ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนอิสระที่ตั้งขึ้นเพื่อทบทวนปัญหาการละเมิดในองค์กรระบุว่าเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม โดยเจ้าตัวกล่าวผ่านบทสัมภาษณ์ในนิตยสาร Josei Seven ฉบับล่าสุดว่า "เสียใจอย่างสุดซึ้ง"
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกเปิดเผยในช่วงที่วงการบันเทิงญี่ปุ่นกำลังเผชิญกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากกรณีล่วงละเมิดทางเพศต่อเนื่องหลายคดี โดยเฉพาะในสถานีฟูจิทีวี ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือสถานีโทรทัศน์เอกชนรายใหญ่ของประเทศ
ฟุกุยามะ ระบุในเว็บไซต์ทางการของตนว่า ยินดีให้สัมภาษณ์เพื่อ "ป้องกันความเข้าใจผิด" เกี่ยวกับสิ่งที่ตนเคยพูดกับพนักงานหญิงในงานเลี้ยงดังกล่าว ซึ่งถูกจัดขึ้นโดย โทรุ โอตะ อดีตกรรมการผู้จัดการของสถานี ตั้งแต่ราวปี 2548 ปีละ 1–2 ครั้ง โดยรายงานของคณะกรรมการฯ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ระบุว่า งานดังกล่าวมี "ผู้เข้าร่วมชายระดับใหญ่จากรายการโทรทัศน์" ซึ่งฟุกุยามะได้ยืนยันในภายหลังว่าเป็นตนเอง
ขากล่าวผ่านนิตยสารว่า “หวังว่าคำขอโทษของผมจะส่งไปถึงผู้ที่รู้สึกไม่สบายใจ”
ในรายงานเดียวกันระบุว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา มีพนักงานหญิงอย่างน้อย 19 คนเข้าร่วมกิจกรรมลักษณะนี้ และหนึ่งในนั้นกล่าวว่าการสนทนากับฟุกุยามะเต็มไปด้วยคำพูดลามกไม่เหมาะสมและสร้างความไม่พอใจ
อย่างไรก็ตาม ฟุกุยามะให้เพียงคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเท่านั้น โดยอ้างว่าติดภารกิจแน่นหนา และในถ้อยแถลงดังกล่าว เขาเคยระบุว่า “ไม่เคย” พูดจาในเชิงล่วงละเมิดต่อผู้หญิง
ขณะที่เจ้าหน้าที่จากสถานีฟูจิทีวีให้สัมภาษณ์กับสื่อเมื่อวันจันทร์ว่า “ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าฟุกุยามะได้กระทำการคุกคามทางเพศ”
รายงานเดียวกันยังระบุด้วยว่า พนักงานหญิงของฟูจิทีวีเคยถูก มาซาฮิโระ นากาอิ อดีตพิธีกรชื่อดังซึ่งเคยเป็นสมาชิกวง SMAP ล่วงละเมิดทางเพศในเดือนมิถุนายน 2566 ระหว่างการทำงาน ก่อนที่นากาอิจะประกาศถอนตัวจากวงการบันเทิงหลังข่าวอื้อฉาวเผยแพร่สู่สาธารณชน
กรณีล่าสุดนี้เกิดขึ้นก่อนที่ภาพยนตร์เรื่อง Black Showman ซึ่งฟุกุยามะรับบทนำและสถานีฟูจิทีวีเป็นหนึ่งในผู้สร้าง จะเข้าฉายเดือนกันยายนนี้
ฟุกุยามะ เดบิวต์ในฐานะนักร้อง–นักแต่งเพลงเมื่อปี 1990 มีผลงานเพลงดังอย่าง Sakurazaka และเป็นขาประจำในรายการพิเศษส่งท้ายปีของสถานี NHK ในฐานะศิลปินนำ
เขายังมีชื่อเสียงในระดับภูมิภาคเอเชีย ทั้งจากการแสดงละครไต้หวันและการจัดทัวร์คอนเสิร์ตที่ฮ่องกงและไต้หวัน รวมถึงเพลง Kusunoki ที่เขาแต่งขึ้นเกี่ยวกับต้นกานพลูที่รอดชีวิตจากระเบิดปรมาณูที่นางาซากิ ซึ่งเด็กประถมได้ร้องในพิธีรำลึกเหตุการณ์เมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา
ในฐานะนักแสดง เขาเคยรับบทนำในภาพยนตร์ Like Father, Like Son ผลงานของผู้กำกับชื่อดัง ฮิโรกาสึ โคเรเอดะ ซึ่งคว้ารางวัล Prix du Jury จากเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ปี 2556
มาซาฮิโระ นากาอิ อดีตพิธีกรและสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดัง SMAP ได้ประกาศอำลาวงการบันเทิง หลังถูกพาดพิงในรายงานของคณะกรรมการสอบสวนอิสระว่าได้ล่วงละเมิดทางเพศพนักงานหญิงของสถานีโทรทัศน์ฟูจิทีวีเมื่อเดือนมิถุนายน 2566
โดยรายงานระบุว่าการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น "ในฐานะส่วนหนึ่งของงาน" และเป็นเหตุการณ์ที่สะท้อนปัญหาเชิงโครงสร้างในอุตสาหกรรมบันเทิงญี่ปุ่น
การถอนตัวของนากาอิถือเป็นผลสะเทือนครั้งใหญ่ในวงการ เนื่องจากเขาเคยเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในวงการโทรทัศน์และเพลงป๊อปญี่ปุ่นตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา