บันเทิงรอบโลก "คิมจงกุก" ประกาศแต่งงานกลางรายการ 'Running Man'

แฟน ๆ ตาค้างเมื่อ “โพสต์ มาโลน” ปรากฏตัวเป็นนายแบบแคมเปญชุดชั้นในผู้ชายของแบรนด์ SKIMS ของ “คิม คาร์เดเชียน” โดยใส่เพียงบ็อกเซอร์ลายพรางกับหมวกคาวบอย อวดหุ่นฟิตหล่อคมหลังลดน้ำหนักไปกว่า 27 กิโลในปีที่ผ่านมา งานนี้เขาโพสท่าเท่ ๆ กลางบรรยากาศแคมป์ปิ้ง ตกปลา ขี่ม้า ได้ฟีลหนุ่มอเมริกันเต็มขั้น ด้านแบรนด์ก็ปลื้มสุด ๆ กับเสียงตอบรับล้นหลามจากแฟน ๆ ที่บอกว่า “คอมโบนี้มันอัจฉริยะ!” และดาราสาว “เคท ฮัดสัน” ก็ไม่พลาดคอมเมนต์แซวว่า “Post-ing up!” อีกด้วย
หลังจาก "คิมจงกุก" ประกาศแต่งงานผ่านจดหมายลายมือในแฟนคาเฟ่ ทำเอาแฟนคลับตกตะลึงและวงการบันเทิงคึกคัก ทีมรายการ "Running Man" ไม่รอช้า รีบเลื่อนกำหนดออกอากาศตอนพิเศษที่เขาประกาศข่าวนี้จากวันที่ 7 กันยายน มาเป็นวันที่ 31 สิงหาคมแทน และจะปล่อยทีเซอร์พิเศษช่วงท้ายตอนวันที่ 24 สิงหาคมนี้ โดยเจ้าตัวยอมรับว่าตื่นเต้นไม่น้อยกับการเขียนจดหมายครั้งนี้ พร้อมเผยว่าปีนี้ครบรอบ 30 ปีในวงการ ถึงแม้ยังไม่ได้ออกอัลบั้มใหม่ แต่ก็ได้เจอรักแท้เสียที
ดราม่าในกองถ่าย It Ends With Us เดือดขึ้นอีกเมื่อ "อิซาเบลลา เฟอร์เรอร์" นักแสดงที่รับบทวัยเด็กของตัวละครนำ เผยว่าเธอถูก "จัสติน บัลโดนี" รังควาน หลังจากเธอยอมส่งเอกสารสำคัญให้ทีมกฎหมายของ "เบลก ไลฟ์ลี" ที่กำลังฟ้องร้องเขาอยู่ โดยอ้างว่า "บัลโดนี" พยายามควบคุมและกดดันเธอให้ไม่เปิดเผยความจริง และยังออกหมายเรียกแปลก ๆ ใส่เธอซ้ำอีก ฝ่ายเฟอร์เรอร์บอกว่าทางบริษัทผลิตของบัลโดนีเคยสัญญาจะช่วยจ่ายค่าทนายให้ แต่กลับใช้เงื่อนไขบีบบังคับจนเธอรู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งมากกว่า งานนี้เลยกลายเป็นอีกหนึ่งมุมมองในสงครามกฎหมายดุเดือดระหว่างนักแสดงนำของหนังเรื่องเดียวกัน
นักแสดงสาว "เคิร์สเตน ดันสต์" เล่าเหตุการณ์สุดสะเทือนใจเมื่อ "เจมส์" ลูกชายวัย 4 ขวบของเธอมีอาการป่วยขณะครอบครัวพักอยู่ที่บูดาเปสต์เพื่อถ่ายหนัง The Entertainment System Is Down ทำให้เธอกับสามี "เจสซี พเลมอนส์" ต้องรีบพาลูกกลับลอสแอนเจลิสเพื่อรับการรักษาและอยู่ใกล้ครอบครัว ดันสต์บอกว่าช่วงเวลานั้นเหมือนหลุดเข้าไปในหนัง Final Destination คิดแต่ว่าจะมีอะไรแย่ ๆ เกิดขึ้นกับลูก เธอยอมรับว่าการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์นี้ทำให้ครอบครัวยิ่งแน่นแฟ้น และเมื่อลูกชายอาการดีขึ้น "เจมส์" ก็เลือกพาครอบครัวไปพักผ่อนที่บาฮามาส พร้อมคำพูดน่ารักว่า “ผมอยากไปทะเลที่ทรายของผมจะไม่โดนคลื่นซัดออกไป!”