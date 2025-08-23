จากคดีเลี่ยงภาษีสู่เจ้าแม่ธุรกิจความงาม “ฟ่านปิงปิง” คัมแบ็กในรอบ 7 ปี กับธุรกิจเครื่องสำอาง 1.4 พันล้านหยวน

ฟ่านปิงปิง นักแสดงชื่อดังชาวจีน วัย 44 ปี กลับมาฉายแสงอีกครั้งในฐานะผู้ก่อตั้งแบรนด์เครื่องสำอาง “Fan Beauty Diary” ที่ปัจจุบันติดอันดับหนึ่งใน 100 แบรนด์ความงามที่ร้อนแรงที่สุดของจีน หลังผ่านพ้นวิกฤตคดีเลี่ยงภาษีที่ทำให้เธอต้องห่างหายจากวงการบันเทิงถึง 7 ปี
ตามรายงานของ Finance Sina ระบุว่า รายได้ของบริษัทในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 1.45 พันล้านหยวน (ราว 201.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แม้จะยังห่างไกลจากแบรนด์ชั้นนำที่มีรายได้ถึง 8.6 พันล้านหยวน แต่ผู้เชี่ยวชาญในวงการเรียกแบรนด์ของฟ่านว่าเป็น “ม้ามืด” ที่น่าจับตามองในตลาดความงามที่แข่งขันกันอย่างดุเดือด
ปัจจุบัน ฟ่านได้รับการมองว่าเป็นผู้ประกอบการมากกว่านักแสดง แม้เธอยังคงร่วมงานกับพิธีกรไลฟ์สดเพื่อโปรโมตสินค้า แต่แหล่งข่าวจาก Tech ระบุว่าความสำเร็จของแบรนด์นั้นมีรากฐานจากชื่อเสียงและภาพลักษณ์ส่วนตัวของฟ่านเอง
เธอยังไม่หยุดแค่ตลาดจีน โดยตั้งแต่ปีที่ผ่านมา ฟ่านได้ขยายช่องทางจัดจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเพิ่มการตลาดผ่าน TikTok แม้ยอดขายต่างประเทศยังไม่เป็นที่น่าพอใจในสายตานักวิเคราะห์
ฟ่านเปิดตัวแบรนด์ Fan Beauty Diary ในปี 2561 ซึ่งเป็นปีเดียวกับที่เธอถูกสอบสวนคดีเลี่ยงภาษี และต้องจ่ายค่าปรับสูงถึง 883 ล้านหยวน เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินคดีอาญา
ก่อนเกิดคดี เธอถือเป็นราชินีวงการบันเทิงจีน ครองพื้นที่สื่อทั้งในและต่างประเทศ ปรากฏตัวบนพรมแดงระดับโลก เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์หรู และอำนวยการสร้างภาพยนตร์ที่ตนเองแสดงนำด้วย
ฟ่านเคยกล่าวว่า เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เธอ “ร่วงจากจุดสูงสุดลงสู่เหวลึก” โดยในการให้สัมภาษณ์ที่เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเบอร์ลินเมื่อปี 2566 เธอระบุว่า ได้เรียนรู้ที่จะอดทนและค่อย ๆ ปีนกลับขึ้นมา แทนที่จะยอมแพ้
ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา เธอถูกแบนจากวงการบันเทิงในจีน ไม่ปรากฏตัวในงานอีเวนต์หรือภาพยนตร์ภายในประเทศ แม้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ แต่เธอยอมรับว่า ยังรู้สึกเจ็บปวดที่ไม่สามารถแสดงได้—สิ่งที่เธอรักที่สุดในชีวิต และยังคงหวังจะกลับมารับบทบาทที่เหมาะสมกับช่วงชีวิตใหม่นี้
ฟ่านเริ่มมองหางานแสดงในต่างประเทศ โดยเธอรับบทนำในภาพยนตร์เกาหลีใต้เรื่อง Green Night เมื่อปี 2566 และถ่ายทำภาพยนตร์มาเลเซียเรื่อง Mother Bhumi ในปีต่อมา อีกทั้งยังมีรายงานว่า เธอได้ซื้อสิทธิ์บทภาพยนตร์หลายเรื่องเพื่อเตรียมเข้าสู่สายงานโปรดักชัน
ในโซเชียลมีเดีย ฟ่านเขียนข้อความแสดงทัศนคติอันแข็งแกร่งว่า
“คนที่คุณสามารถพึ่งพาได้ตลอดชีวิต มีเพียงตัวคุณเองเท่านั้น ฉันเชื่อในสิ่งนี้ และใช้ชีวิตเช่นนั้น ถ้าคุณรอให้คนอื่นทำให้คุณมีความสุข คุณจะเป็นฝ่ายถูกกระทำตลอดไป ฉันยอมเหนื่อย ยอมลำบาก เพื่อให้สามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้ ฉันมักบอกตัวเองว่า หากเราพึ่งพาตัวเอง โชคชะตาจะไม่ใจร้ายกับเรา”
เธอเปรียบชีวิตช่วงนี้ว่าเหมือนการยืนอยู่ที่สี่แยก ยังไม่แน่ใจว่าจะเลือกเส้นทางใด แต่พร้อมจะเผชิญ ไม่ว่าจะต้องพบกับการสูญเสียหรือความเสียใจ
ในวิดีโอที่ส่งถึงแฟน ๆ ฟ่านกล่าวด้วยน้ำเสียงซาบซึ้งว่า
“หลังจากผ่านความยากลำบากและเจ็บปวดเกินกว่าที่คนทั่วไปจะจินตนาการได้ ฉันก็ยังเป็นฟ่านปิงปิงคนเดิม ฉันจะเผชิญหน้ากับชีวิตด้วยความเข้มแข็ง อ่อนโยน และเมตตาที่สุดเท่าที่จะทำได้”
ฟ่านปิงปิงเกิดที่มณฑลซานตง เริ่มต้นงานแสดงเมื่อปี 2539 และโด่งดังจากบทบาท “จินซั่ว” ในละครฮิต องค์หญิงกำมะลอ เมื่อปี 2541
ตลอดหลายปี เธอเคยเป็นนักแสดงหญิงค่าตัวสูงสุดของจีน โดยรายงานของ 21st Century Business Herald ปี 2561 ประเมินว่าเธอมีทรัพย์สินรวมกว่า 3 พันล้านหยวน จากรายได้ในการแสดง งานพรีเซนเตอร์ และธุรกิจส่วนตัว
ในปี 2560 นิตยสาร TIME เคยยกย่องเธอเป็น 1 ใน 100 บุคคลทรงอิทธิพลของโลก ก่อนที่ภาพลักษณ์จะด่างพร้อยจากคดีเลี่ยงภาษี