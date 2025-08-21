“นาฟ ฉัฐนันท์” ขอเข้ารอบ TOP5 ประกวด MUT2025 ภูมิใจสานฝันคุณย่า เป็นนางงามแทน “แพท ณปภา”

“นาฟ ฉัฐนันท์” น้ำตาแตก “แพท - เรซซิ่ง” ถือป้ายไฟเชียร์ รับไม่อยากให้แพทมารอบตัดสิน MUT 2025 หวั่นร้องไห้บนเวที หวังเข้า TOP5 ภูมิใจเป็นนางงามสานฝันย่า ที่อยากให้แพทเป็นนางงาม แจงดรามาชุดประจำชาติทำไมต้องโถมอุปกรณ์ใส่ตัวเยอะขนาดนั้น ลั่นสตอรี่สื่อความหมายลึกซึ้ง
ผ่านรอบ Preliminary ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 มาได้โดยไม่ถอนตัวไปเสียก่อน สำหรับสาว “นาฟ ฉัฐนันท์ เถาศิริพันธ์” มิสยูนิเวิร์สปัตตานี ซี่งเจ้าตัวก็ยอมรับว่าดีใจมากๆ และที่สำคัญคือมี “แพท ณปภา ตันตระกูล” ที่เป็นพี่สาวมาพร้อมกับหลานชาย “น้องเรซซิ่ง” มาเชียร์ ส่งเสียงกรี๊ดให้กำลังใจดังสนั่น จนทำเอาเกือบจะร้องไห้บนเวที
“ดีใจมากๆ เราเป็นคนที่เดินไม่ค่อยเก่ง เพอร์ฟอร์แมนซ์กับผ้าแทบจะเท่ากับศูนย์เลย มีเวลาซ้อม 1 คืน และชุดนี้พี่โอ๊ท อธิคม ตั้งใจตัดให้เข้ากับสรีระของหนู มันสวยมากๆ แล้วพอพี่สาวหนูเดินมาเห็นหนูอีก พี่สาวหนูร้องไห้แล้วหนูก็ร้องไห้ พอรอบชุดว่ายน้ำแล้วหนูเดินลงมา หนูก็เห็นว่าพี่สาวหนูนั่งตรงไหน เพราะว่าเรซซิ่งถือป้ายไฟแล้วก็กรี๊ดให้หนู ได้ยินแต่เสียงหลานก็จะร้องตั้งแต่ตอนนั้นแล้ว พอเดินชุดราตรีเสร็จเท่านั้นแหละ มาเจอพี่แพทอีก นางก็ร้องไห้บอกว่าเก่งมากๆ แล้ว นางพูดแค่นั้นเลย (ร้องไห้) ดีใจ และดีใจด้วยที่ได้รางวัล ตั้งแต่มาหนูก็ไม่ค่อยได้รางวัลอะไร แต่ครั้งนี้หนูตั้งใจทำมากๆ
ที่พี่แพทร้องไห้ก็เหมือนเขาภูมิใจในตัวเรา เขาบอกว่าอย่าเล่นกับมือเยอะ แล้วรอบชุดว่ายน้ำเขาก็บอกว่าเดินดีมาก เดินสับมาก แต่วันที่ 23 ส.ค. หนูก็ยังไม่อยากให้มานะ (หัวเราะ) ไม่เอา หนูกลัวร้องไห้บนเวที บัตรมันเต็มแล้วด้วย หนูกลัวว่าจะร้องไห้หนักกว่านี้ เดี๋ยวมันจะไม่สวย หมายถึงเรื่องครอบครัวมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อน เป็นเรื่องเดียวเลยที่หวั่นไหว (ยิ้มทั้งน้ำตา) คงไม่เคยห่างกันขนาดนี้ แล้วพอมาเจอกันบวกกับเราภูมิใจที่คุณยาย คือย่าพี่แพทเขาอยากให้พี่แพทเป็นนางงามมาก แต่พี่แพทเป็นดาราไปแล้ว ก็เหมือนหนูสานฝันให้ย่า สานฝันให้คุณยาย ก็คิดว่าตอนนี้หนูเป็นนางงามเต็มตัวแล้ว
จริงๆ หนูตั้งใจทุกรอบอยู่แล้วค่ะ แต่รอบพรีลิมตั้งใจกว่าเดิม พี่แพทบอกว่าไม่คิดว่าหนูจะอยู่มาจนถึงรอบนี้ คนอื่นก็ไม่คิดค่ะ เขาบอกว่าหนูอยู่ไม่ถึงวันไฟนอลหรอก เดี๋ยวหนูก็ถอนตัว ซึ่งวันนี้หนูทำให้เห็นแล้วว่าหนูทำได้ค่ะ พี่แพทบอกน่าจะได้เข้าถึงรอบ 18 คน แต่หนูหวังไว้ท็อป 5 (หัวเราะ) หนูสู้ทุกแคมเปญเลย คือหนูลงคลิปจนสปอนชู้ต ตอนที่เขาประกาศรางวัลว่าหนูได้ หนูจะร้องไห้ แต่หนูก็ฮึบเอาไว้ หนูก็ได้ยินกองเชียร์ตะโกนชื่อหนู ต้องให้ท็อป 5 หนูแล้วแหละ”
เปิดใจดรามาชุดประจำชาติ
“เรื่องชุดประจำชาติจริงๆ แล้วหนูอยากตัดให้อลังการเลยก็ได้ จะลงเงินเป็นแสนเท่าไหร่หนูก็ทำได้ แต่หนูเป็นตัวแทนของจังหวัดปัตตานี ซึ่งหลายคนก็อาจจะรู้จักจังหวัดปัตตานีในอีกความหมายนึง หนูอยากสื่อให้ทุกคนเห็นว่าจริงๆ แล้วปัตตานีมีดีมากกว่านั้น และผู้หญิงของปัตตานีคือเขาเสียสละมากๆ ผู้หญิงส่วนใหญ่เขาเสียชีวิตจากการคลอดลูกค่ะ เพราะว่าร่างกายเขาไม่แข็งแรงและเขามีลูกหลายคน
หนูอยากเป็นตัวแทนผู้หญิงผู้กล้าค่ะ ถ้าใครฟังสตอรี่เรื่องเล่าดีๆ ก็จะมีดีเทลบอกอยู่ว่าทำไมหนูถึงถือนก ทำไมหนูถึงถือกล่องปฐมพยาบาล ทำไมหนูถึงใส่ชุดทหาร เพราะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรหนูก็พร้อมช่วยเหลือคน พร้อมต่อสู้เพื่อประเทศชาติ และมีนกอยู่ด้วยเป็นสัญลักษณ์ เพราะหนูก็อยากให้มีสันติภาพให้เกิดกับประเทศของเราค่ะ
ถ้าฟังสตอรี่ดีๆ ทุกคนจะรู้ว่าทำไมถึงทำชุดนี้ออกมา จริงๆ มันดูง่ายนะ แต่การจะสื่อความหมายของมันคือคิดนานมาก ไม่ใช่แค่ใส่ชุดทหาร ถือธง ถือกล่องพยาบาล ถือนก บางคนถามว่าทำไมโถมไปขนาดนั้น แต่เพราะอยากจะสื่อความหมายให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆ แล้วประเทศของเราต้องการอะไรบ้าง และมีอะไรที่ต้องช่วยเหลือบ้าง”