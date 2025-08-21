สุดปัง! “ผีใช้ได้ค่ะ” ปาดหน้าหนังไทย 57 เรื่อง ถูกเลือกเป็นตัวแทนเข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 98

ภาพยนตร์เรื่อง “ผีใช้ได้ค่ะ (A Useful Ghost)” ผลงานกำกับของ “อุ้ย รัชฎ์ภูมิ บุญบัญชาโชค” แสดงโดย ใหม่ ดาวิกา โฮร์เน่, อุ๋ม อาภาศิริ, โมสต์ วิศรุต และอุ้ม วัลลภ เพิ่งคว้ารางวัล Grand Prize AMI Paris จากเทศกาลหนังเมืองคานส์ 2025 ประเทศฝรั่งเศส
ล่าสุดก็มีข่าวดีอีกครั้ง หลังจากที่ สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ประกาศเลือกภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 98 สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม โดยเพจสมาพันธ์ฯ ได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า
“สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เลือก ‘ผีใช้ได้ค่ะ’ เป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทย เสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 98 สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม Best International Feature Film
สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกหนังไทย เข้าชิงรางวัลออสการ์ ครั้งที่ 98 สาขาภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยม (Best International Feature Film) โดยคณะกรรมการฯ มาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย อาทิ ผู้อำนวยการสร้าง, ผู้กำกับภาพยนตร์, ผู้ประกอบการโรงภาพยนตร์, ผู้ประกอบการค่ายภาพยนตร์, สื่อสารมวลชน ฯลฯ
.
ทั้งนี้ คุณสมบัติสำหรับภาพยนตร์ไทยที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขานานาชาติยอดเยี่ยมนั้น จะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ผลิตนอกประเทศสหรัฐอเมริกา และมีความยาวมากกว่า 40 นาที โดยจัดฉายในโรงภาพยนตร์เชิงพาณิชย์ต่อเนื่องกันเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วัน และต้องมีบทสนทนาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเป็นหลัก (หรือมากกว่า 50%) รวมทั้งผลงานแอนิเมชันหรือสารคดีก็สามารถส่งเป็นตัวแทนได้เช่นกัน ซึ่งจะต้องเป็นภาพยนตร์ที่ออกฉายครั้งแรก ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2567 และไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2568
.
ในปีนี้ มีภาพยนตร์ไทยที่ได้รับการพิจารณาจำนวนทั้งหมด 57 เรื่อง ทางคณะกรรมการฯ ได้มีการพิจารณากันอย่างถี่ถ้วน จนในที่สุดได้ตัดสินใจเลือก ‘ผีใช้ได้ค่ะ’ เป็นตัวแทนหนังไทยในปีนี้ โดย "ผีใช้ได้ค่ะ" นับเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของวงการภาพยนตร์ไทยที่ได้ปรากฏต่อสายตาชาวโลก ผ่านเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ครั้งที่ 78 ณ ประเทศฝรั่งเศส ที่ผ่านมา ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ที่ครบทุกองค์ประกอบ ทั้งด้านคุณภาพ ทั้งด้านความแปลกใหม่ ทั้งด้านเนื้อหาที่สร้างสรรค์และลึกซึ้ง ทำให้สร้างความประทับใจทั้งนักวิจารณ์และผู้ชมในระดับนานาประเทศ จึงนับเป็นหนังอีกเรื่องที่สามารถเป็นตัวแทนภาพยนตร์ไทยประจำปี 2568 ในเวทีประกาศรางวัลทางภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกอย่างออสการ์ได้เป็นอย่างดี
📎 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.mpc.or.th/content/7056/98thoscars-ausefulghost-thaisubmission
#สมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ
#ผีใช้ได้ค่ะ #AUsefulGhost #Oscars
#98thOscars #BestInternationalFeatureFilm”