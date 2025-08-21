“แหลม มอริสัน” ตื้นตัน! เพื่อนๆ รวมตัวฉลองวันเกิด “แอ๊ด คาราว” อวยพรซึ้ง ให้มีอายุยืนยาว

เติมพลังรักรวมพลังร็อกด้วยซาวด์ดนตรีกระหึ่ม วอลคกิ้ง สตรีท พัทยา แลนด์มาร์คหลักของงานคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองวันคล้ายวันเกิดปรมาจารย์สายร็อก “แหลม มอริสัน” เจ้าของฉายา กีตาร์คิงออฟไทยแลนด์ GUITAR KING OF THAILAND ในงาน Happy Birthday 20 สิงหาคม นี้ รวมน้ำใจชาวร็อครวมพลที่ HOT TUNA BAR พัทยาใต้ ปาร์ตี้ผับที่ถูก "เอก ฮอตทูน่า" เนรมิตให้เป็นค่ำคืนแห่งซาวด์ดนตรีร็อคสุดพิเศษ ที่อบอวลไปด้วยมิตรภาพสหายรักศิษย์เลิฟสายร็อคระดับแนวหน้าวงการเพลงไทย ที่ทยอยเดินทางมาร่วมอวยพรพร้อมโชว์บทเพลงดังระดับตำนาน
นำทีมโดยหัวเรือใหญ่ แอ๊ด คาราบาว, ช อ้น ณ บางช้าง, โอ้ ดิ โอฬาร โปรเจ็คต์, หมู คาไลโดสโคป, เบิร์ต Robert Band, เอกมันต์ โพธิพันธ์ทอง, เต๋า Sweat Rock, เป้ ไฮร็อค, ดูโอเมย์, บ๊อบลาวา, อ.ปราชญ์ อรุณรังษี ฯลฯ “นก-บริพันธ์ ชัยภูมิ” รับหน้าที่พิธีกรก่อนจับกีต้าร์ร่วมวงโซโล่ ด้านลูกสาวสุดเลิฟ “แนท-ณัฐชา” ใจฟูที่ได้เห็นคุณพ่อมีรอยยิ้ม โบกมือไปตามจังหวะร็อค
โดย “แอ๊ด คาราบาว” เป็นตัวแทนศิลปินกล่าวอวยพร “พี่แหลมเป็นที่รักของพวกเราทุกคน ผมเล่นกีตาร์เล่นดนตรีก็เพราะพี่แหลม ตั้งแต่สมัยขาสั้นเกาะเวทีดูพี่แหลม และวันนี้เป็นอีกวันที่เรามาร่วมอวยพรให้พี่แหลม อย่างที่ท่านทราบดีว่าถนนสายนี้ถ้าไม่มีพี่แหลมมาบุกเบิกคงจะไม่มีวันนี้นะครับอย่างที่พี่นกว่า ผมในนามน้องคนนึงของพี่แหลม ขออำนวยอวยพรให้พี่แหลมมีความสุขความเจริญมีอายุยืนยาว 100 ปี เป็นขวัญกำลังใจให้กับพวกเราซึ่งเป็นศิลปินรุ่นน้องตลอดไปครับ”
ด้าน “แนท ณัฐชา” ลูกสาวคนสวย เผยความในใจแทนทุกพ่อ “แนทอยากกราบขอบคุณพี่ๆ ศิลปินทุกๆ ท่านนะคะ ขอบคุณจากใจจริงๆ ค่ะ ที่ทุกคนทำเพื่อคุณพ่อด้วยความรักตลอดมา ไม่รู้จะพูดคำไหนที่จะแทนคำขอบคุณได้ แต่ว่าแนทรับรู้ได้ว่าพ่อมีความสุขและซึ้งใจมากๆ ต้องขอบคุณพี่นก บริพันธ์มากๆ เลยค่ะที่ช่วยจัดคอนเสิร์ต แนทเชื่อว่าคุณพ่อเองก็อยากกลับมาเล่นดนตรีไวๆ ตอนนี้คุณพ่อกำลังใจดีมากๆ ค่ะ”
“นก บริพันธ์” กล่าวปิดท้าย “วันนี้เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่ทุกคนมีความสุขกับการรวมพลคนที่รักและเคารพพี่แหลม และอย่าลืมนะครับวันอาทิตย์ที่ 24 นี้ เราจะมีคอนเสิร์ตที่โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง รามอินทรา มีศิลปินมากมาย นำทีมโดย โป่ง หินเหล็กไฟ, เสือ ธนพล, กบ Taxi, อี๊ด วงฟลาย และอีกมากมายครับที่ตั้งมาเล่นดนตรีเพื่อพี่แหลม บัตรราคา 300 บาท อยากชวนทุกคนมาสนุกด้วยกันนะครับ”