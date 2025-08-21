“พุฒิ-จุ๋ย” ควงคู่อัปเดตไอเทมแต่งบ้านก่อนใคร! ในแคมเปญเพื่อคนรักบ้านแห่งปี “CENTRAL HOME INSPIRER” พร้อมคอนเซ็ปต์สุดอบอุ่น ‘Full House of Inspiration เติมเต็มความสุข ให้ทุกบ้าน’ เซ็นทรัลทุกสาขา

กลับมาอีกครั้งกับแคมเปญใหญ่เพื่อคนรักบ้านแห่งปีอย่าง “CENTRAL HOME INSPIRER” (เซ็นทรัล โฮม อินสไปร์เรอร์) ของห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดสติเนชันแห่งการสร้างแรงบันดาลใจในทุกช่วงเวลาของชีวิต และรวบรวมสินค้าบ้านที่ครบครัน ซึ่งงานนี้ คัมแบคมาพร้อมกับคอนเซ็ปต์สุดอบอุ่น ‘Full House of Inspiration เติมเต็มความสุขให้ทุกบ้าน’ โดยจัดเต็มสินค้าบ้านทั้งของแต่งบ้าน อุปกรณ์เครื่องครัว และเครื่องนอนจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Meyer, Zwilling, Tefal, LocknLock, Tora, Electrolux, Philips, Santas, Omazz, Bedgear, Sealy, Central Home เป็นต้น และพร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ และกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อคนรักบ้านตลอด 2 เดือนเต็ม! ตั้งแต่วันนี้ – 15 ต.ค. 68 ที่แผนกบ้าน ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา รวมทั้งช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ
เพราะบ้านคือพื้นที่ที่บ่งบอกตัวตน และสะท้อนความสุขในทุกวัน อีกทั้งบ้านยังเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่ง เป็นที่พักผ่อน ชาร์จพลัง และเติมเต็มความสุขเพื่อพร้อมลุยต่อไปในวันข้างหน้า แคมเปญ “CENTRAL HOME INSPIRER” จึงมาพร้อมแนวคิด ‘Full House of Inspiration เติมเต็มความสุขให้ทุกบ้าน’ ผ่าน 3 อินสไปเรชันที่จะเป็นไอเดียให้คนรักบ้านสามารถนำไปเนรมิตให้ทุกมุมของบ้านคุณเป็นพื้นที่สร้างความสุขทั้งกายและใจแก่คนในครอบครัว ประกอบด้วย
1) Boost Energy to Move Forward
เพิ่มพลังชีวิต เติมแรงบันดาลใจในทุกวัน ผ่านการจัดแต่งบ้านให้มีบรรยากาศที่ส่งเสริมพลังบวก ไม่ว่าจะเป็น ห้องครัว ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน หรือห้องน้ำ
- Kitchen & Dining: แต่งครัวและมุมรับประทานอาหารให้เหมือนอยู่ในคาเฟ่ บาร์ หรือร้านอาหารสุดชิค เพื่อสร้างบรรยากาศให้มื้ออาหารทุกมื้อพิเศษยิ่งขึ้นจากแบรนด์เครื่องครัวชั้นนำ อาทิ Meyer, Zwilling, Tefal, Le Creuset, Riedel, Schott Zwiesel, Royal Porcelain, Central Home, LocknLock, Electrolux, Philips, Ninja, Shark เป็นต้น
- Bed & Bath: เปลี่ยนห้องนอนและห้องน้ำให้เป็นพื้นที่ผ่อนคลายเสมือนรีสอร์ตหรือสปาส่วนตัว เพื่อให้การพักผ่อนคือการเติมพลังอย่างแท้จริงจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Santas, Pasaya, Omazz, Bedgear, Sealy, Esquire, Frolina, Donna Chang, Panpuri, Braun, Dyson, Philips, Central Home เป็นต้น
2) Easy for Life
ใช้ชีวิตง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะภายในบ้านที่ทันสมัย พร้อมตอบโจทย์ทั้งการทำงาน การพักผ่อน และไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็น ห้องนอน ห้องครัว หรือห้องนั่งเล่น จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Dyson, iRobot, Tefal, De'Longhi, Kenwood, Nespresso, Dreame, Fuli, Sealy, Omazz, Dunlopillo, Bedgear เป็นต้น
3) Complete Your Home
ห้องนั่งเล่นที่ทำให้บ้านสมบูรณ์ สร้างความสุขได้จากมุมโปรดเติมเต็มความสมบูรณ์ให้บ้านด้วยสไตล์การตกแต่ง
ที่หลากหลาย ทั้งในแบบ Irregular สไตล์อิสระผสมผสาน, Japandi สไตล์ญี่ปุ่น-สแกนดิเนเวียน ที่เน้นความเรียบง่าย อบอุ่น และ Modern Lux ความหรูหราอย่างมีระดับ เพื่อสะท้อนตัวตนที่แตกต่างอย่างมีสไตล์ จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ Central Home, Esquire, ERB, Donna Chang, Panpuri เป็นต้น
พร้อมเอาใจคนรักสัตว์เลี้ยงกับครั้งแรกของ PRYNWAN และ PODIUM Pets Pop-up Store เพราะน้อง ๆ คือ Pawfect Home ของพวกเรา มาร่วมสัมผัส #Pawfecthome ได้ตั้งแต่วันนี้ - 2 ก.ย. 68 ที่โซน Pop Up แผนกบ้าน ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลชิดลม
- PRYNWAN: เดสติเนชันใหม่ ที่รวบเอา Essences ของ Flagship Store มาไว้ในที่เดียว ที่จะชวนน้องหมา และ Dog Lovers มาสัมผัสกับประสบการณ์การช้อปในรูปแบบ Lifestyle Store พร้อมครีเอทไอเทมที่มีเฉพาะคุณได้ที่ PRYNWAN Baker’s Shop โซน DIY ที่ให้คุณและน้องหมามาครีเอทความสนุกกับ Patch ที่มีให้เลือกคัสตอมมากกว่า 300 แบบ
- PODIUM Pets แบรนด์ย่อยจาก @PODIUM เติมเต็มความสุขให้กับที่อยู่อาศัยด้วยไอเทมสำหรับสัตว์เลี้ยง ซึ่งสร้างสรรค์มาเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกันอย่างลงตัวของคุณและเพื่อนตัวน้อย ตั้งแต่ชามอาหารไปจนถึงบ้านสัตว์เลี้ยงสุดอบอุ่น
โดยประเดิมคิกออฟแคมเปญ “CENTRAL HOME INSPIRER” ด้วยการแท็กทีมคู่รักนักแต่งบ้านตัวจริงอย่าง ดีเจพุฒิ – พุฒิชัย เกษตรสิน และภรรยาคนสวย จุ๋ย – วรัทยา นิลคูหา มารับบทเป็นไกด์พาทัวร์แผนกบ้าน ห้างเซ็นทรัลชิดลม พร้อมแชร์ไอเดียแต่งบ้านและเลือกไอเทมชิ้นเด็ดจากแบรนด์ดังให้คนรักบ้านได้อินสไปร์กันแบบจัดเต็ม! รวมทั้งยังมีคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ชื่อดัง มะเหมี่ยว – ทิพวรรณ ฟูวงศ์เจริญ เจ้าของ TikTok ช่อง mmfuwong ที่มาร่วมครีเอทเมนูขนมให้กลายเป็นไอเทมแต่งบ้านน่ารัก ๆ ให้สายคนรักบ้าน และสายคอนเทนต์ได้ว้าว! กันแบบต่อเนื่อง และปิดท้ายกับการคุกกิ้งเมนูอาหารสุดพิเศษจากเชฟโอ๊ต - ธัญพิสิษฐ์ จงจิตต์โพธา ผู้ชนะจากกิจกรรม ‘Central Cooking Battle’ ให้ได้ลิ้มรสกันแบบฟิน ๆ โดยสามารถรับชมความสนุกย้อนหลังได้ทาง Facebook Page และ Youtube ของ Central Department Store
งานนี้ ดีเจพุฒิ – พุฒิชัย เกษตรสิน และ จุ๋ย – วรัทยา นิลคูหา ยังได้ร่วมแชร์ความรู้สึกที่ได้มาช้อปไอเทมแต่งบ้านในแคมเปญ “CENTRAL HOME INSPIRER” ที่แผนกบ้าน ห้างเซ็นทรัลชิดลม เริ่มที่ดีเจพุฒิ กล่าวว่า “เรา 2 คนถือเป็นสายชอบแต่งบ้านมาก ๆ ครับแต่งมาแล้ว 3 หลัง ถึงตอนนี้เราก็ยังไม่หยุดที่จะช้อปของไปแต่งบ้านกันอยู่เลย พอวันนี้ได้มีโอกาสมาร่วมงาน Central Home Inspirer บอกเลยว่าแฮปปี้มาก เข้าทางเรา 2 คนสุด ๆ คอนเฟิร์มว่าสายแต่งบ้านอย่างเรา 2 คนต้องชอบเพราะไอเทมครบมาก ทั้งของแต่งบ้าน เครื่องครัว และเครื่องนอน อยู่ช้อปได้ทั้งวันไม่เบื่อเลยครับ” ด้าน จุ๋ย – วรัทยา กล่าวเสริมว่า “สำหรับผู้หญิงอย่างเรา นอกจากไอเทมแต่งบ้านน่าช้อปแล้ว ดีลโปรโมชันดี ๆ เป็นอะไรที่เราแพ้มาก ซึ่งงาน Central Home Inspirer จัดเต็มโปรโมชันให้คนรักบ้านแบบสุด ๆ เลย คือได้ไอเทมถูกใจในราคาสบายใจ แถมยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปน่ารัก ๆ ที่ดีต่อใจให้คนรักบ้านได้เอ็นจอยอีกด้วย งานนี้ครบจบจริง ๆ คนรักบ้านอย่างพุฒิ - จุ๋ย ต้องไม่พลาดเหมือนเรานะคะ”
นอกจากนี้ ห้างเซ็นทรัล ยังชวนคุณมาสร้างแรงบันดาลใจใหม่ๆ ในเรื่องบ้านผ่านเวิร์กช็อปสุดสร้างสรรค์
ที่จัดเต็มตลอด 2 เดือนเต็ม ที่แผนกบ้าน ห้างเซ็นทรัล สาขาที่ร่วมกิจกรรม (สามารถร่วมกิจกรรมได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ไม่ว่าจะเป็น...
o Coffee & Match ที่ Event Hall ชั้น 2 ห้างเซ็นทรัลชิดลม (วันที่ 18–21 ก.ย. 68): สนุกกับการชง Mocktail Coffee สูตรพิเศษจาก GOOD CHA เปลี่ยนบ้านเป็น Slow Bar Café สุดเก๋
o Mocktail Serving (วันที่ 20 ส.ค. 68): ลิ้มรส Mocktail สูตรพิเศษจาก Tempur ที่แผนกบ้าน ชั้น 4 ห้างเซ็นทรัลชิดลม
o กิจกรรมปั้นฟองดองท์ตกแต่งเค้ก ที่ Fooded Cooking Studio แผนกบ้าน ชั้น 5 ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าว (วันที่ 20 ก.ย. 68): รับเค้กขนาด 1 ปอนด์ พร้อมปั้นฟองดองท์ตกแต่งในสไตล์ตนเอง (รอบที่ 1 เวลา 13.00 - 14.00 น. และรอบที่ 2 เวลา 15.00-16.00 น.)
อีกทั้งยังมีโปรโมชันพิเศษตลอดทั้งแคมเปญ “CENTRAL HOME INSPIRER” ตั้งแต่วันนี้ – 15 ต.ค. 68 ที่แผนกบ้าน ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา รวมทั้งช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ
o สินค้าเฉพาะรุ่นเฉพาะแบรนด์ ลดสูงสุด 60%
o ลดเพิ่ม 12.5% เมื่อใช้คะแนนเดอะวันตามเงื่อนไขที่กำหนด
o รับเพิ่มคูปองส่วนลดแทนเงินสด และเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,500 บาท เมื่อช้อปตามเงื่อนไขที่กำหนด
o รับของสมนาคุณพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำ เพียงช้อปตามเงื่อนไขแบรนด์ที่ร่วมรายการ
o ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน แบ่งจ่ายสบายๆ ได้ทั้งแผนก ไม่ต้องรอสิ้นเดือน
มาเติมเต็มความสุขให้ทุกบ้านกับแคมเปญ “CENTRAL HOME INSPIRER” ตั้งแต่วันนี้ – 15 ต.ค. 68 ที่แผนกบ้าน ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา รวมทั้งหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างฯ ไม่ว่าจะเป็น Central Chat & Shop, Central Personal Shopper On Demand ผู้ช่วยส่วนตัวสำหรับทุกคน Central App และเว็บไซต์ www.central.co.th ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้ง Facebook Page: Central Department Store https://www.facebook.com/CentralDepartmentStore