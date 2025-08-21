ZZI Ambigram Chair ผลงานนักออกแบบไทยคว้ารางวัล Winner in Chair จากเวทีประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์นานาชาติ SIT Furniture Design Award 2025

ในโลกของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เต็มไปด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งร่วมสมัยด้วยรูปทรงและทันสมัยด้วยเทคโนโลยี "IZZI Ambigram Chair" เป็นอีกหนึ่งผลงานการออกแบบที่กล้าท้าทายสิ่งเดิม ๆ อย่างมีชั้นเชิงของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัล Winner in Chair จาก SIT Furniture Design Award 2025 เวทีประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์นานาชาติ
SIT Furniture Design Award จัดขึ้นเป็นปีที่ 5 ในปีนี้ เป็นเวทีประกวดออกแบบเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวาง มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 400 ชิ้นจากนักออกแบบกว่า 44 ประเทศทั่วโลกที่ส่งผลงานที่มีความหลากหลาย โดยรางวัล Interior Designer of the Year ได้แก่ No Footprint Wood House ของ A-01 งานสถาปัตยกรรมที่ผสานเข้ากับระบบนิเวศอย่างลงตัว รางวัล Furniture Design of the Yearได้แก่ Gather and Tiers ที่นั่งสาธารณะจากคอนกรีตของ Foster + Partnersและรางวัล Emerging Furniture Designer of the Year ได้แก่ The Saddle stool ของ Elay Dagan นอกจากนี้ ยังมีผลงานโดดเด่นอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ Floating Bed โดย Winzeler Holzdesign และ TOPOS Outdoor Furniture Collection โดย Zaha Hadid Architects ซึ่งจะมีการจัดงานกาล่าดินเนอร์ พิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะในปี 2024 และ 2025 ในวันที่ 21พฤศจิกายน 2568 ณ Elisabethen kirche ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
การตัดสินผลงานที่ได้รับรางวัลผ่านการพิจารณาโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่รวบรวมจากวงการนักออกแบบ สถาปนิก และนักการศึกษา ทั้งยุโรป เอเชีย และอเมริกา เช่น Lilian González-González, Alain Gilles, Nima Bavardi, Christina Chen-Chiao Kuo, Bo Zhang, Richie Moalosi, Fereshteh Haji Gholami และ Javier Palomares ฯลฯ
สำหรับปีนี้ เป็นที่น่าภาคภูมิใจว่ามีผลงานของนักออกแบบไทยสามารถคว้ารางวัล Winner in Chair ด้วย คือ IZZI Ambigram Chair ซึ่งได้แรงบันดาลใจจาก ตัวอักษร Ambigram ที่ไม่ว่าจะกลับด้านไหนก็ยังอ่านได้ความหมายเดิม โครงสร้างของเก้าอี้ถูกออกแบบให้ใช้งานได้ทั้งสองด้าน หมุนกลับด้านได้ 180 องศา โดยไม่สูญเสียความสมดุลหรือสรีรศาสตร์ นี่คือจุดตัดระหว่างนวัตกรรม ความงาม และความกล้าในการท้าทายขนบเดิมของการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ที่ถ่ายทอดผ่านวัสดุร่วมสมัยอย่าง ไม้ อะลูมิเนียม และทองเหลือง โดยผสมผสานระหว่างฟอร์มและฟังก์ชันได้อย่างลงตัว IZZI Ambigram Chair จึงไม่ได้เป็นเพียงที่นั่ง แต่เป็นบทสนทนาเชิงดีไซน์ที่กระตุ้นให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมอีกด้วย
นายฮอสเซน ฟาร์มานี่ (Hossein Farmani) หนึ่งในผู้ก่อตั้ง SIT Furniture Design Award และประธานกลุ่มบริษัท ฟาร์มานีกรุ๊ป กล่าวถึงผลงานชิ้นนี้ว่า “เรารู้สึกตื่นเต้นและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และขอแสดงความยินดีกับ ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน ที่ได้รับรางวัล Winner of Chair จาก SIT Furniture Design Award สำหรับผลงานการสร้างสรรค์ที่โดดเด่น คือ IZZI Ambigram Chair การออกแบบที่เปี่ยมด้วยนวัตกรรมนี้เป็นตัวอย่างที่สร้างความสมดุลระหว่างรูปทรงและการใช้งาน แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของ ผศ. ดร.ชัยวัฒน์ ในเรื่องสรีรศาสตร์และการแสดงออกทางศิลปะ ทำให้ IZZI Ambigram Chair มีความโดดเด่นด้วยความงามเชิงประติมากรรม แนวคิดที่ลุ่มลึก และฟังก์ชันการใช้งานที่ยืดหยุ่น สะท้อนถึงแนวคิดแบบก้าวหน้าที่จุดประกายแรงบันดาลใจให้กับชุมชนนักออกแบบทั่วโลกด้วย เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เห็นความสามารถอันยอดเยี่ยมจากนักออกแบบชาวไทยได้รับการยกย่องในเวทีระดับนานาชาติ”
IZZI Ambigram Chair จึงไม่เพียงเป็นตัวแทนของดีไซน์สมัยใหม่ แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของศักยภาพนักออกแบบไทยที่สามารถคว้ารางวัล Winner in Chair จากการประกวดนี้ จึงถือเป็นการแสดงศักยภาพของนักออกแบบไทยในเวทีระดับโลกได้อย่างภาคภูมิ
เจ้าของผลงาน คือ ผศ.ดร.ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นนักออกแบบที่มีประสบการณ์ในงานสร้างสรรค์ ตีโจทย์งานออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ และเฟอร์นิเจอร์ที่เน้นแนวคิด “no-tools-required design” ที่ไม่พึ่งพาเครื่องมือในการประกอบเฟอร์นิเจอร์ในการใช้งานซึ่งมีผลงานด้านการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ที่เคยได้รับรางวัล Honorable Mention จาก SIT Furniture Design Award ปี 2024 และ The International Design Award (IDA) ปี 2023 มาแล้ว https://www.sitaward.com/winners/sit/2025/769/0/