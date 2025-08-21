"นิชิโอะซัง" ตาลุง-คู่หูขวดเขียว กับรสอร่อยที่เด้งนอกจอ (คลิป)

เรียกว่ามาแรงและได้ใจคนไทยไปไม่น้อยในช่วงนี้ สำหรับช่องโซเชียลอย่าง Asia Gourmet Story ทั้งในเฟซบุ๊กและติ๊กต่อก
สำหรับคอนเทนต์ของช่องนี้ก็คือการรีวิวร้านและอาหารไทยตามที่ต่างๆ แต่ที่ได้บรรยากาศและอารมณ์กว่าช่องอื่นๆ ก็คือรูปแบบวิธีการนำเสนอและภาพมุมกล้องที่ชวนแปลกตา
โดยเรื่องราวนั้นจะถูกถ่ายทอดผ่านตาลุงชาวญี่ปุ่น "นิชิโอะซัง" พนักงานออฟฟิศที่ตระเวนหาของกินทั้งเช้า กลางวัน เย็น ตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งระหว่างกินไปแกก็จะสาธยายไปว่ามันอร่อยอย่างนั้นอย่างนี้ พร้อมๆ กับกระดกเครื่องดื่มจากขวดเขียวที่ขาดไม่ได้ไปด้วย
หลายคนดูแล้วอาจจะนึกไปถึงซีรีส์แนวกินอาหารของญี่ปุ่นอย่าง Kodoku no Gurume หรือ "อร่อยลั้นลา คนเดียว” ที่ดังมากๆ เมื่อ 10 กว่าปีที่แล้ว ขณะที่หลายคนดูแล้วมันรู้สึกถึงความอร่อยที่เด้งออกมานอกจอจนนึกอยากออกไปหาของมากินหาเจ้าขวดเขียวมาซดตามแกจริงๆ
"นิชิโอะซัง" เจ้าตัวมีชื่อว่า "ยาสุฮารุ นิชิโอะ" (Yasuharu Nishio) นักธุรกิจชาวญี่ปุ่นที่ย้ายมาอยู่ประเทศไทยตั้งแต่ปี 2011 ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัทตัวแทนท่องเที่ยว TRIPULL ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2017 รวมถึงร้านอาหารไทย "Super Delicious! Thai Restaurant"
นอกจากนี้เขายังเปิดช่อง YouTube ชื่อ "NISHIO TRAVEL" นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวรวมถึงอาหารไทย พร้อมทำเวบไซต์เป็นสื่อกลางให้คนที่รักประเทศไทยหรืออยากย้ายมาเมืองไทยอีกด้วย...