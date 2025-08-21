น้ำตาซึม “บอย ปกรณ์” โพสต์ซึ้งวันเกิด ขอยกพรทั้งหมดให้ “แม่งามทิพย์”

ทำเอาชาวเน็ตน้ำตาซึมตามไปด้วย หลังพี่ใหญ่ของบ้านฉัตรบริรักษ์ อย่าง “บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์” ได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับ “คุณแม่งามทิพย์” และน้องๆ ในวันคล้ายวันเกิดของตัวเอง แต่งานนี้ไม่ได้มาแนวตลกเหมือนที่ผ่านๆ มา เพราะในบางรูปจะเห็นได้ว่าคุณแม่นั่งรถเข็น พร้อมกับมีผมสีขาวแปลกตา ซึ่งคาดว่าอาจจะเป็นรูปในช่วงที่คุณแม่กำลังรักษาอาการป่วย
โดยหนุ่มบอย ได้ใส่แคปชั่นสุดซึ้งว่า “แม่ วันนี้วันเกิดบอย บอยไม่ขออะไรเลย นอกจากขอให้แม่มีความสุข สุขทั้งกาย สุขทั้งใจ พรอะไรก็ตามที่ทุกคนอวยพรบอย บอยยกให้แม่หมดเลยนะ มีความสุขมากๆ นะแม่ คิดถึงแม่มากเลยนะ 🤍 20.8.2568 เอาไว้ไปเที่ยวกันเรื่อยๆ นะแม่”