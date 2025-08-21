xs
“ออม กรณ์นภัส - แม่ก้อย” ร่ำไห้หนัก โดนผู้จัดจีนเท แฟนคลับตั้งคำถามถึงต้นสังกัดกับการดูแลศิลปิน!

กำลังเป็นคลิปไวรัลที่ทำให้แฟนๆ ของนางเอกสาว “ออม กรณ์นภัส เศรษฐรัตนพงศ์” และแฟนคลับของบ้านคู่ “หลิงออม”ทั้งโมโหและเป็นห่วงเจ้าตัวสุดๆ กับเหตุการณ์ที่สาวออมไปงานแฟนมีตติ้งที่ประเทศจีนเมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา แต่กลับถูกผู้จัดเทงานกะทันหัน ซึ่งมีการโพสต์ข้อมูลในหลายๆ สื่อบนโซเชียล และมีการตั้งกระทู้ในเว็บพันทิป โดยตั้งหัวข้อว่า “ขอคำอธิบายเรื่องนี้จากช่องหน่อย (เห็นชอบรับฟีดแบ็กจากpantip)”

ซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางผู้โพสต์ได้ลงข้อความไว้ว่า “เป็นอีกครั้งที่เด็กและช่อง โดนผู้จัดจีนหลอก มาตรการในการเลือกผู้จัดของทางช่องอยู่ตรงไหน ขอคำอธิบายด้วย ว่าจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไง หลายรอบแล้วนะ

- ผู้จัดขายเบเนฟิตเพิ่มจากที่ตกลงไว้ ทำให้น้องต้องทำงานหนักขึ้นตามจำนวนเบเนที่เพิ่มขึ้นมา

- จนงานจบแฟนคลับบางส่วนที่ซื้อเบเนฟิตเพิ่มหน้างานโดนเท ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ จากผู้จัด

- ผู้จัดหนีไปแล้ว ตำรวจกำลังโทร.ตาม

- บังเอิญก่อนหน้านี้น้องมีไปงานของ มศว. จึงขอความช่วยเหลือจากทาง มศว. ในการส่งรถมารับออกจากงาน ซึ่ง มศว. ก็ยินดีช่วยและส่งรถไปรับน้องกลับ

Trans : ประกาศจากมศว.

พวกเราได้เห็นทางอินเทอร์เน็ตว่ามีการจัดกิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่ละเมิดกฎหมายจีนในวันที่ 20 เราได้รับการติดต่อจากออม เพื่อรับรองความปลอดภัยของนักศึกษาของเรา ทางมหาวิทยาลัยได้จัดส่งรถเพื่อรับนิสิตออมของเรากลับออกจากสถานที่เกิดเหตุอย่างปลอดภัย

รถทะเบียน A8BF01 เป็นรถที่เราใช้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนการศึกษา ณ เมืองฉางซาในครั้งนี้

เราขอชี้แจงว่า กิจกรรมใด ๆ ที่จัดขึ้นในเมืองฉางซาในวันที่ 20 ไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยสิ้นเชิง และเราไม่ได้มีส่วนร่วม หรือให้การอนุญาตใด ๆ ทั้งสิ้น จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอให้พวกเราร่วมกันปกป้องเกียรติของมหาวิทยาลัย และเกียรติของนิสิตออมอย่างเคร่งครัด เคารพกฎหมายระหว่างจีน–ไทย

ขอขอบคุณทุกท่าน

ซึ่งล่าสุดทางฝั่งออมได้โพสต์ลงในแพลตฟอร์ม X ว่า “ตอนนี้ออมปลอดภัยแล้ว ขอให้ทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย และเจอกันใหม่โอกาสหน้า ขอบคุณทุกคนจริงๆ นะคะ

I'm all safe now. Please go home safely, and let's meet again next time. Thank you all so much.”


















