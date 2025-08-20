“เป็ก สัณณ์ชัย” เดือดขั้นสุด มือดีกุข่าวลูกสาว “ลียา” ท้อง 3 เดือน อัด ชั่ว เลว ทุเรศ!

“เป็ก สัณณ์ชัย” เดือด! ฉะมือดีกุข่าวลูกสาว “ลียา” ท้อง 3 เดือน ลั่นทุเรศ! เล่นกับเด็กไม่รู้เดียงสา จวกนิสัยชั่วเลว รับครอบครัวเครียดแทนลูก ฟาดแรง ถ้าเป็นลูกตัวเองจะรู้สึกยังไง รอเวรกรรมจัดการ
แหย่หนวดเสือจริงๆ สำหรับมือดีที่กุข่าวเฟกนิวส์ “น้องลียา”ลูกสาว “เป็ก สัณณ์ชัย - ธัญญ่า ธัญญาเรศ เองตระกูล” ตั้งครรภ์ 3 เดือน ล่าสุดเป็กได้เผยถึงเรื่องนี้ในงานเปิดตัว “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์”ในฐานะพรีเซ็นเตอร์อาหารเสริม DEEWA ลั่นมากไป เดี๋ยวรู้เวรกรรมมีจริง
“เรื่องข่าวลียา ต้องบอกว่าจริงๆ ตัวเราเองโดนข่าวแบบนี้มาเยอะเหมือนกัน แต่ก็ยังเฉยๆ แต่พอวันนี้เป็นลูกเราที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ อายุ 15 16 เอง แล้วมาทำแบบนี้ ผมว่ามันมากเกินไปนะ พูดยังไงดี เดี๋ยวมึงก็..(หัวเราะ) เดี๋ยวมันก็คงรู้เวรกรรมมีจริงมั้งเรื่องพวกนี้
น่าจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เขาดีกว่า ก็อยู่ในกระบวนการในการคิดในสมองอยู่ (หัวเราะ) เรื่องพวกนี้เรารู้อยู่ว่ามันมีตัวตนแต่หายาก ก็รอเวรกรรมจัดการแล้วกัน เล่นเราไม่เป็นไรนะ แต่เล่นลูกเรา หรือเด็กๆ ที่ยังไม่รู้เดียงสาเลย ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แบบนี้มันไม่ถูกต้องนะ เป็นอะไร เป็นเว็บพวกไม่ดี เว็บอย่างนั้น มาเอาเด็กๆ ที่กำลังเติบโตไปในทางที่ดี มาทำให้เสียหายแบบนี้ มันไม่ถูกต้อง”
ฟาดแรงมือดีกุข่าว ชั่ว เลว ทุเรศ
“ตัวน้องก็ไม่ค่อยคิดอะไรเยอะ เขาก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าเว็บแบบนั้นคืออะไร เราก็พยายามพูดบ่ายเบี่ยงไปเรื่องอื่น ให้น้องเข้าใจไปอีกแบบนึงว่าถ้าโตมามีชื่อเสียง เป็นศิลปิน นักร้อง ก็ต้องเจอแบบนี้บ้าง ก็ให้เขาเรียนรู้ไป แต่ต้องบอกว่าคนที่คิดทำแบบนี้ มันนิสัยไม่ดี ชั่ว เลว พวกมึงเดี๋ยวต้อง..นะ ถ้าเจอก็นะ...(หัวเราะ) ถ้าเจอก็อยากให้คิดว่าถ้าเป็นลูกพวกมึงเองจะคิดยังไง ถ้าเป็นลูกพวกเขาที่ทำ มันทนไม่ได้หรอก
เราเป็นพ่อแม่ก็รู้สึกไม่ดีมากๆ ลูกเราก็ยังเด็กอยู่เลย ถ้า 20 กว่าก็ว่าไปอย่าง นี่อายุ 16 ท้อง 3 เดือน ทุเรศ อีกอย่างเราอยู่อย่างนี้ มันยังทำแบบนี้อีก (มันหยาม?) พูดแล้วมันโมโห เป็นลูกใครก็โมโห เชื่อเถอะ มึงไปลองทำกับลูกพี่หนุ่ม (กรรชัย กำเนิดพลอย) บ้างไป จะได้รู้เร็วๆ หน่อยว่าเป็นยังไง มันไม่ได้ ยังเด็กอยู่ มาพูดแบบนี้มันทุเรศ มันเสียหาย
จะตามตัวเจอไหมไม่รู้ ไม่อยากพูดตอนนี้ แต่เวรกรรมเห็นๆ อยู่ เดี๋ยวนี้ติดจรวดอย่างเร็วในทุกๆ เรื่อง ที่เห็นๆ มาเนี่ย ฉะนั้นไอ้พวกนี้ก็ไม่น่าจะนานเท่าไหร่”
บอกน้องลียารับได้ เพราะไม่ค่อยรู้เรื่อง แต่คนคิดมากคือครอบครัว
“ลียาเขารับได้ เพราะเขาไม่ค่อยรู้เรื่อง เขาไม่ได้เสพข่าวมากมาย มีแต่เพื่อนๆ ส่งมาถามหัวเราะ เขาไม่ได้คิดมากแต่คนคิดมากคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายมากกว่า อย่าดีกว่า ถ้าจะทำ ทำกับพวกเรายังโอเค รับได้นะ เอาเราไปเอี่ยวกับเว็บกับผับ คนยังคิดว่าเป็นเรื่องจริงได้ แต่เอาเด็กมาขึ้น แล้วให้คนไปอ่านคอมเมนต์ว่าเว็บชื่ออะไร มันแย่ จะพูดศีลธรรมก็ไม่เต็มปากอีกนะ (หัวเราะ) เดี๋ยวนี้ไม่รู้ยังไงแล้ว งง
ก็ฝากบอกว่าอย่าไปทำกับคนอื่นเลย หาวิธีอื่นที่จะโฆษณาดีกว่า อย่าทำกับเด็ก ทำกับคนมีอายุหน่อย เด็กอายุ 15-16 ไปทำแบบนี้ มึงแม่xนิสัยไม่ดี กินบะหมี่มาเฟียดีกว่า ไอ้คนที่เขียนเนี่ย เดี๋ยวเอาบะหมี่มาเฟียไปให้ถึงบ้าน