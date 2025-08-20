ที่แท้ “เป็ก สัณณ์ชัย” ใช้ชื่อตัวเองการันตี ช่วย “ดิว อริสรา” กลับไทยทำงานใช้หนี้

“เป็ก สัณณ์ชัย” เผยใช้ชื่อตัวเองการันตี เพื่อช่วย “ดิว อริสรา” มีโอกาสกลับมาทำงานที่เมืองไทยเพื่อทำงานใช้หนี้ ลั่นคนเราผิดพลาดกันได้ ไม่ใช่ผิดแล้วต้องตายไปเลยสักหน่อย รับประสานให้ทุกฝ่ายเข้าใจกัน
หลังจากที่ “ดิว อริสรา ทองบริสุทธิ์” ร่ำไห้เปิดใจทุกดรามาในชีวิต นอกจากยอมรับว่าได้เลิกสามี “เซบาสเตียน ลี” แล้ว เจ้าตัวยังขอบคุณพี่ชายคนหนึ่งที่เข้ามาช่วยเหลือ โดยเผยว่าอีกฝ่ายไม่ได้ช่วยเรื่องเงินแต่ช่วยประสานและไกล่เกลี่ยกับคู่กรณี จนทำให้ตนเองได้กลับมาเมืองไทย ซึ่งต่อมา “เป็ก สัณณ์ชัย เองตระกูล” ก็เผยว่าเป็นตัวเองที่ยื่นมือมาช่วย โดยใช้ชื่อการันตี หวังให้ดิวกลับมาทำงานที่เมืองไทย รวมทั้งเป็นพรีเซ็นเตอร์ให้แบรนด์ตัวเอง กับอาหารเสริม DEEWAA
“จริงๆ ดิวก็เป็นน้องที่สนิทอยู่แล้ว จริงๆ โปรดักส์ตัวนี้คุยตั้งแต่ดิวอยู่เมืองไทย นานมาแล้ว ก็นะ เราก็สนิทกัน ก็ต้องช่วยกันเป็นธรรมดา
เราก็ให้กำลังใจ เราเห็นน้องเขาเจอปัญหาเยอะ จะไปซ้ำเติมก็ไม่รู้จะใช่ไหม ก็สนิทกัน ก็เอาใจช่วยเขา ทำอะไรได้ก็ทำให้น้องเขามีทางที่จะมีวันนี้ได้
แบรนด์อื่นยกเลิกสัญญา แต่เราไปต่อ เราไม่รู้สิ จะไปยกเลิกยังไงล่ะ รอเวลาวันนึงให้น้องเขาเคลียร์ตัวเองให้ได้ ให้ทำกันต่อไปได้ คนเราทำผิดก็แก้ไขตัวเองได้นะผมว่าไม่ใช่ผิดแล้วต้องตายไปเลย
ก็พยายามคุยให้ทุกคนเขามั่นใจในตัวดิว กลับมาก็คงมีคนซัปพอร์ตดิวได้อยู่ โอเคแหละกระแสส่วนนึงอาจลบไป แต่ก็มีกระแสบางส่วนที่ยังรักดิวอยู่ ก็ยังมีเยอะ ก็ให้น้องกลับมาเคลียร์ตัวเองในประเทศ ก็น่าจะง่ายกว่าน้องเขาอยู่ต่างประเทศแล้วหาเงินมาใช้หนี้คงลำบาก”
ใช้ชื่อตัวเองการันตีจะได้กลับไทยเร็วขึ้นเพื่อทำงานใช้หนี้
“เอาชื่อเราการันตี จะพูดอย่างนั้นก็ได้ ผมเองก็รู้จักทุกๆ คนอยู่แล้ว ก็ใช้ความเป็นเราคุย เขาก็อาจมั่นใจมากกว่าที่ดิวพูดคนเดียว เรารู้ว่าน้องกลับมาก็น่าจะมีโอกาสทำงานใช้หนี้ ใช้อะไรได้หมด เร็วขึ้น ถ้าอยู่ต่างประเทศทำอะไรลำบากก็เห็นๆ อยู่
ยื่นมือมาช่วยทำให้ดิวตัดสินใจกลับมาเมืองไทยเร็วขึ้น จะว่าอย่างนั้นก็ได้ ที่เขากลับมาไม่ได้เพราะยังตกลงกับเจ้าหนี้ไม่ได้ แต่พอเราได้ประสานก็เข้าใจกันมากขึ้น เขาก็โอเค”
บอกดิวรอวันนี้ ดีใจด้วยหากก้าวข้ามปัญหาไปได้
“ส่วนที่เขาพูดความในใจ ในฐานะพี่ชาย เรารู้อยู่แล้วว่าดิวก็รอวันนี้ วันที่ทุกคนให้โอกาสเขาเดินใหม่ เราหวังว่ามีคนที่ช่วยซัปพอร์ตน้องให้ผ่านตรงนี้ไปได้ ที่ผ่านมาเขาอาจทำอะไรผิดพลาด หรือว่าไม่ได้ยั้งคิด ก็ให้มันผ่านไป เพราะไม่ได้ทำร้ายใครเสียหายจนกลับมาดีไม่ได้ ผมมองแบบนั้น
ก็ให้กำลังใจเขาเป็นส่วนใหญ่ ทุกคนแหละ มีการทำพลาดกันได้ทุกเรื่อง นี่ก็เป็นเรื่องที่เขาพลาดไป คนทำพลาดล้มก็ไม่น่าข้าม ถ้าไม่ได้รุนแรงซะขนาดฆ่าใครตาย ดีใจกับดิวมาก ถ้าน้องเดินได้เราก็ดีใจ เหมือนทำให้น้องที่สนิทกับเราคนนึงก้าวผ่านปัญหาให้ได้เร็วๆ
กิจกรรมในอนาคต ต้องค่อยๆ ให้น้องเขาปรับตัวนิดนึง เขาก็เพิ่งกลับมา ไม่ได้อยู่เมืองไทยมานาน ต้องฟื้นตัวนิดหน่อย เขายังไม่ชิน”