อย่าหาว่าอวย “แพท ณปภา” มั่นใจ “นาฟ” เข้ารอบลึก Top18 MUT 2025 ดีใจเห็นพัฒนาการ ทำเต็มที่ เป็นมีมทุกวัน

“แพท ณปภา” มั่นใจ “นาฟ ฉัฐนันท์” หลานสาวเข้ารอบ 18 คน MUT 2025 เผยดีใจเห็นพัฒนาการ ทำเต็มที่ เป็นมีมทุกวัน ไม่เคยเห็นตั้งใจอะไรแบบนี้มาก่อน เตรียมตัดชุดรอเชียร์รอบไฟนอล “เรซซิ่ง” พร้อมส่งเสียงเชียร์น้านาฟเต็มที่
ยกครอบครัวมาให้กำลังใจ “นาฟ ฉัฐนันท์ เถาศิริพันธ์” มิสยูนิเวิร์สปัตตานี ในการประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2025 รอบ Preliminary สำหรับสาว “แพท ณปภา ตันตระกูล” ที่บอกว่า “น้องเรซซิ่ง” ลูกชายเตรียมมาส่งเสียงเชียร์น้านาฟเต็มที่ และถ้าผ่านรอบนี้ไปได้ ตนก็เตรียมจะไปตัดชุดเพื่อมาเชียร์วันตัดสินแน่นอน
“วันนี้ก็เตรียมป้ายไฟมา แต่ลูกชายบอกว่าทำไมป้ายเล็กจังเลย เราก็บอกว่ามีแรงเท่านี้ เอาเป็นว่าพอเข้าไปแล้วส่งเสียงดังๆ แล้วกัน คือรอบเมื่อวันที่ 18 ก่อนหน้านี้ทั้งไลฟ์ทุกคนพูดว่าเสียงเรซใช่ไหม แพทก็บอกว่าใช่ค่ะ เขาซ้อมแล้ว วันนี้พอมีป้ายไฟมาเขาก็บอกว่าถ้าน้านาฟออกมาเขาจะเปิดไฟ แล้วเขาก็จะตะโกนเรียก
วันนี้ครอบครัวมากัน 7 คนค่ะ คนก็ถามว่าวันที่ 23 ส.ค. แพทจะมาไหม นาฟก็บอกว่าเอาวันนี้ให้รอดก่อน ถ้าวันนี้รอดและดูทรงว่าน่าจะเข้ารอบก็ค่อยไปซื้อตั๋ว นาฟบอกว่าถือเคล็ดวันตัดสินไม่อยากให้มาเหรอ อ้าว แล้วใครจะส่งเสียงให้นางล่ะ นางก็หงอยสิก็เลยบอกว่าเอาเถอะ ชุดก็ส่งมาให้ดูบ้าง วันไฟนอลก็อยากมา แต่ก็แล้วแต่น้อง คือบางทีเราต้องหยุดเรื่องถือเคล็ดก่อน อย่างเช่นเรื่องสีชุด ฉันก็จิ้มสีนึง พอนางตอบกลับมาว่าไม่ อาจารย์บอกว่าสีนี้ดี ดีก็ดีค่ะ จบ ไม่งั้นเขาไม่มั่นใจนะ เราก็บอกว่าจริงๆ ใส่อะไรก็สวย ใส่ไปเถอะ บ้านเราจะเชื่อหมอดูกันมากกว่า คือถ้าวันนี้นาฟทักแบบนี้ แต่ถ้าหมอดูทักฉันอีกแบบ ฉันก็เชื่อหมออยู่แล้ว”
บอกมาถึงรอบนี้ได้ก็ทำให้เห็นว่า “นาฟ” พัฒนาขึ้นมาก
“แต่เราก็บอกเขาว่าเต็มที่ เราเป็นมีมทุกวัน เราโอเคแล้ว อย่าคิดเยอะ อย่างรอบเมื่อวันชุดประจำชาติ มันก็มีเรื่องราวว่าจะเอายังไง จริงๆ เขาคุยคอนเซ็ปต์กับแพทตั้งแต่วันแรกแล้ว เขาทำรีเสิร์จมานะไม่ใช่ไม่ทำ คือทุกคนก็เป็นชุดไทยหมด เขาแค่รู้สึกว่าอยากฉีก อยากนำเสนออะไรใหม่ๆ ซึ่งพอแพทไปอ่านรีวิวคนดูก็ถือว่าฉีกจริง แต่อาจจะไม่สุด ในความหมายที่น้องสื่อกับแพทตอนที่เขาทำชุด เขาอยากนำเสนอภาพว่าภาพลักษณ์ของทหารจะเป็นเรื่องของสงคราม แต่เขาแค่รู้สึกว่าถ้าเราเปลี่ยนภาพจำล่ะ ให้เป็นคนช่วยเหลือผู้ที่คนเข้าไม่ถึง เพราะเขาเป็นตัวแทนของ MUT ปัตตานี ซึ่งมันก็อาจจะเป็นพื้นที่ที่พวกเราเข้าไม่ถึง เขาก็เลยรู้สึกว่าก็มีแต่พี่ๆ ทหารนี่แหละที่นำความช่วยเหลือเข้าไป
ถ้าบอสชู้ต วันที่ 23 เดี๋ยวฉันตัดชุดก่อน คือนางเป็นคนอึด จริงๆ เวทีนี้หลายๆ คนก็จะมองว่าเหรอวะนาฟ แต่วันนี้นางก็พิสูจน์แล้วว่านางก็อยู่มาจนวันสุดท้ายได้นะ แค่นั้นมันดีมากสำหรับแพทแล้ว และแพทอ่านคำชมตอนนี้ที่มันเยอะมาก จนบอกนาฟว่าหนูเลือกอ่านแล้วกันจะได้ไม่ท้อ เพราะเวลาแพทขึ้นไลฟ์คนจะเข้ามาชมตลอดว่าน้องนาฟดีขึ้นเยอะนะ พัฒนาขึ้นเยอะ ทั้งการตอบ การเดิน เรารู้สึกว่าโอเค”
มั่นใจน่าจะเข้าถึงได้รอบ 18 คน
“แพทรู้สึกว่านางมีฟิลเตอร์นิดนึง ปกตินางจะเป็นคนที่พูดอะไรไม่ค่อยมีฟิลเตอร์เท่าไหร่ แต่หลังจากที่ได้อยู่ในการอบรมในกองนางมีฟิลเตอร์ขึ้นเยอะ และนางก็ช่วยเหลือคน เริ่มรู้สึกว่าอะไรที่มันเสพได้และทำให้เราสบายใจ เอาอันนั้นดีกว่า นางมีความเป็นนางงามเลย แพทไม่เคยเห็นนางตั้งใจอะไรขนาดนี้เลย
มาถึงตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นเตอร์ อย่าหาว่าอวยเลยนะ ต้องเข้าท็อป 20 แหละ ไม่มี 20 เหรอ บอกบอสได้ไหม ถ้า 15 กลัวไม่เข้า ขอเป็น 20 ได้ไหม (หัวเราะ) แต่มีท็อป 18 ใช่ไหม ก็ต้องอยู่ในท็อป 18 ให้ได้ลูกหนึ่งอย่าเดินสะดุด สองไม่วาดมือแป๊บนึง (หัวเราะ) ตอนนี้ไม่ขัดใจอะไรเลย ถ้าเป็นแพท ณปภาอยู่ตรงนั้นอาจจะขึ้นมืออะไรไปแล้ว แต่วันนี้เราเป็นคนมองเข้าไปก็ อูย หนูอย่าอย่างนี้ อย่างนั้นลูก แต่ก็เอาที่หนูสบายใจ”