“หม่ำ จ๊กมก” ลั่นไม่ตายง่ายๆ หลังมีข่าวลือบ่อย เสี่ยงดับจากไวรัสตับอักเสบบี ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ ขอตายไปพร้อมหนัง

“หม่ำ จ๊กมก” ลั่นไม่ตายง่ายๆ หลังมีข่าวลือบ่อย เสี่ยงดับ บอกตอนนี้ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตหันมาดูแลสุขภาพจริงจัง หวังอยู่ทันดูหลานแต่งงาน
มีข่าวลือออกมาบ่อยๆ ในช่วงหลังๆ ว่าตลกดัง “หม่ำ จ๊กมก“ หรือ “หม่ำ เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา” หวิดดับ เสี่ยงเสียชีวิต ล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่าหม่ำป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบบี ทำหลายคนเป็นห่วง เจ้าตัวได้เล่าว่า ป่วยด้วยโรคนี้มานานหลายปีแล้ว ลั่นตนไม่ตายง่ายๆ หรอก
“ก็โอเคนะครับ สบายๆ กลัวจะล้มในห้องน้ำอย่างเดียว เพราะบางทีกินๆ อยู่ก็ลืมเดินเข้าห้องน้ำ หลังๆ ก็ไม่ล็อกประตูแล้ว กลัวลื่นล้มในห้องน้ำ บางทีตอนดึกตื่นเข้าห้องน้ำ ลืมเปิดไฟตอนอาบน้ำ เข้าห้องน้ำก็ไม่ค่อยคล่องเหมือนเดิม อาจจะเป็นตามวัย ตอนเช้าตื่นมาก็สะลึมสะลือกลัวอย่างเดียวนี่แหละ ก็ระวังตัวเดินช้าๆ เข้าห้องน้ำก็จะช้าๆ ตอนนี้ตื่นนอนก็ไม่ลุกขึ้นต้องนั่งพัก 4-5 นาที จริงๆ เรื่องมันนานมาแล้วครับ ใครเอามาลงก็ไม่รู้ มันจะ 2-3 ปีมาแล้วที่ล้มตอนสงกรานต์ซี่โครงเดาะไป 3 ซี่
ลั่นไม่ตายง่ายๆ หรอก อายุ 60 แล้วปีนี้ ปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ดูแลสุขภาพจริงจัง พินัยกรรมทำไว้แล้ว อยากอยู่ทันดูหลานแต่งงาน
“ไวรัสบีมีอยู่แล้วกินยาไวรัสบีกับยาความดันอยู่ ไวรัสบีนี่เป็นทั้งบ้าน เป็นพันธุกรรม ก็เป็นห่วงทานยาตามหมอ แล้วก็หมั่นไปเช็กสุขภาพทุกปี เพิ่มความมั่นใจ อยากอยู่กับหลานไปนานๆ กลัวอยู่ไม่ทันหลานแต่งงาน อยากอยู่ให้ถึงหลานแต่งงานครับ ภรรยาเขาก็ไปหาหมอมาปกติดี เขาก็กังวลเขาก็ 57-58 แล้ว หมอบอกให้พักผ่อนเยอะๆ ก็ไม่มีอะไรให้กินยาตามปกติ ลูกก็โอเค เดือนนึงเจอกัน 5-6 ครั้งถ่ายหม่ำกับหม่ำช่องของเอ็ม (บุษราคัม วงษ์คำเหลา) แล้วก็มาหม่ำฟู้ดแฟร์ตามห้างต่างๆ ทุกเดือน
เดี๋ยวนี้นอนเยอะนะ เป็น 10 ชั่วโมง นอน 20.00 น ตื่นตี 4 ตี 5 กว่าก็หลับอีกรอบมาตื่น 8 โมงกว่า นอน 2 รอบ เราเป็นวัยเกษียณด้วยไลฟ์สไตล์ชีวิตต้องเปลี่ยน เรื่องอาหารด้วย กินอะไรที่อ่อนลง กินเผ็ดก็ลดลง หงุดหงิดก็เป็นตามวัย อย่าไปหงุดหงิดกับมันเดี๋ยวโรคตามมา มันไม่รู้ แต่ตอนนี้อยากอยู่ดูหลานประสบความสำเร็จ ผมมันไม่ตายง่ายหรอก
(ทำพินัยกรรมไว้แล้ว?) เห็นครอบครัวอื่นทะเลาะกันเรื่องเงินทองเลยกลัวพี่น้องทะเลาะกัน ก็เลยแบ่งให้เป็นสัดส่วนทั้งคู่ เขามีสมบัติของเขาเยอะอยู่แล้ว เขาขโมยของผมไปเยอะครับ”
สั่งเสีย “มด” ภรรยาไว้แล้ว ยังไม่มีความคิดหยุดทำงาน ทำหนัง คาดหากจะตายคงตายไปพร้อมกับหนัง
“คิดทุกวันว่าถ้าตื่นมาเมียเราไม่อยู่เราจะอยู่ยังไง เมียก็คิดเหมือนกันเขาก็อยู่ห่างเราไม่ได้ บางทีถ่ายหนัง 7-8 วันก็โทร.ตามขนาดไปทำงานกับลูก ถามจะกลับเมื่อไหร่เขาคิดถึงแล้วด้วยหน้าตาเราดีด้วยแหละ
ก็ทำงานไปเรื่อยๆ มันอยู่ในสายเลือดเรา หยุดงานไปมันก็เหงาๆ ตั้งแต่ทำหนังเสร็จ 4 เรื่อง ที่ฉายไปเมื่อกี้ นาครักมากม๊ากมาก นี่ก็มา netflix อีกแล้ว แล้วก็มีหนังของแจ็ค แฟนฉันเรื่องนึง แล้วก็อี๊ด โปงลางอีกเรื่องนึงนะ มันไปไหนไม่ได้แล้ว เราก็จะตายไปพร้อมกับมันนั่นแหละ ทำงานถ่าย 5 เดือนหยุด 5 เดือน ถ้า 6 เดือนหยุด 6 เดือนเตรียมงานอีก ตอนนี้ก็มี เขาชุมทองคะนองชุมโจร วันที่ 21 สิงหานี้ บ่าย 2 ดูกันได้ครับ”