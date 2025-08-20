จะฟ้องให้ตัวแห้ง! “หนุ่ม กะลา” เดือด ชาวเน็ตด่าแรง บ้ากี!

“หนุ่ม กะลา” เดือด ฟาดชาวเน็ต ต้องมีมารยาท พ่อแม่สั่งสอนไหม หลังถามใช้สินค้า “จ๊ะโอ๋” แล้วจะมีผัวเป็นนักร้อง? ก่อนแคปเมนต์ชาวเน็ตด่าบ้ากี กร้าวจะฟ้องให้ตัวแห้งเลย
เดินหน้าสวีตหวานแบบเต็มๆ ตัว สำหรับ “หนุ่ม กะลา” ณพสิน แสงสุวรรณ กับ “จ๊ะโอ๋ งามพริ้ง” ซีอีโอสาว ล่าสุดจ๊ะโอ๋ไลฟ์ขายของ ก็มีหนุ่ม กะลามาช่วยด้วย พร้อมบริการจัดเต็มตามประสาคนคลั่งรัก ทั้งนวด ลูบหัว ลูบหน้า ลูบไหล่ รวมทั้งดีดกีต้าร์ร้องเพลง เป็นโมเมนต์ที่แฟนๆ เติมเน็ตเพื่อไปดูคนรักกัน
แต่ก็มีเหตุการณ์ทำให้อารมณ์สะดุด หลังจากที่มีชาวเน็ตรายหนึ่งเข้ามาถามว่า ใช้สินค้าของจ๊ะโอ๋แล้วจะมีผัวเป็นนักร้องไหม งานนี้จ๊ะโอ๋นั่งสวยๆ เพราะหนุ่ม กะลา เปิดศึกฟาดแทนว่า อย่างแรกต้องมีคือมารยาท พ่อแม่สั่งสอนไหมเนี่ย ถ้าพ่อแม่ไม่สั่งสอน ส่งเบอร์มาเดี๋ยวโทร.ไปหาให้
นอกจากนี้หนุ่ม กะลาได้แคปข้อความชาวเน็ตที่โต้ตนเองว่า บ้ากี แล้วพ่อแม่สั่งสอนไหม โดยหนุ่ม เขียนข้อความในสตอรี่เอาไว้ว่า “รายได้ทั้งปีขอพี่เถอะนะ จะฟ้องให้ตัวแห้งเลย 55555”