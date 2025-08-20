“หม่ำ จ๊กมก” รับแล้ว มุกซุกเมียน้อยที่เชียงรายเป็นเรื่องจริง

“หม่ำ จ๊กมก” ยอมรับ มุกซุกเมียน้อยที่เชียงรายเป็นเรื่องจริง แต่เมื่อสมัยวัยรุ่นนานมาแล้ว สมัยนั้นตลกก็มีกันทุกคนไม่ใช่ตนคนเดียว
โดนแซวมายาวนานกับมุก “หม่ำ จ๊กมก” เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา มีเมียน้อยอยู่ที่เชียงราย เมื่อถูกถามปีนี้จะไปเที่ยวฮ่องกงเหมือนทุกปีไหม ก็เลยถามเรื่องไปเชียงรายด้วย โดย หม่ำ ยอมรับมุกซุกเมียน้อยไว้ที่เชียงรายเป็นเรื่องจริง
“ฮ่องกงไปทุกปีนั่นแหละไปช้อปปิ้ง ตอนหลังฮ่องกงไม่ไปด้วยกลัวเสียเงินค่ากระเป๋าอย่าง 1-2 ใบ (แล้วเชียงรายไปไหม?) เชียงรายไปมาแล้วครับ
(สรุปเป็นมุกหรือเป็นเรื่องจริง?) เป็นเรื่องจริงครับ แต่มันนานมาแล้ว สมัยทำคาเฟ่ ช่วง 29-30 ช่วงนั้นก็กำลังหน้าตาดีเลย ช่วงนี้ก็ยังไปได้ ไม่รู้เขาไปอยู่ไหนแล้ว มันเป็นช่วงวัยรุ่น ตลกก็มีกันทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียว”