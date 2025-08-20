“นัท มีเรีย” เผยมีเซ้นส์ใครคนนึงกำลังรออยู่ จีบไม่ยาก เข้ามาเถอะ ไม่ติดเด็ก แต่ขอ 30 อัป

“นัท มีเรีย” ยังไม่ปิดตายเรื่องความรัก พร้อมเสมอ จีบไม่ยาก เข้ามาเถอะ แต่ตนคงไม่เข้าหาใครก่อน ให้เป็นหน้าที่ของผู้ชายดีกว่า จะเด็กกว่าก็ไม่ติดแต่ขอ 30 ขึ้นไป ถ้าวัย 20 กลัวคนจะตกใจกันหมด เผยมีเซ้นส์รู้สึกว่ามีใครคนนึงกำลังรออยู่
ไปออกรายการเพื่อนเลิฟ “แอน ทองประสม” ก็ถูกซักเสียหมดเปลือก ทำแฟนๆ ชื่นชม เป็นโมเมนต์ที่น่ารัก ดีต่อใจ เหมือนเพื่อนคุยกัน โดย “นัท มีเรีย เบนเนเดดตี้”ได้เผยว่าตอนนี้โสด จะมีเด็กกว่ามาจีบก็ไม่ติด แต่ขออายุ 30 ขึ้นไป เพราะถ้า 20 เดี๋ยวคนตกใจเป็นลมกันพอดี
“ไม่ได้รู้สึกอ้าวหรอก เราตอบได้ แต่ไม่คิดว่าเขาจะถามตอนนั้น อย่างเช่นไปกินข้าวกัน เขาก็จะถามว่ามีเรียเมื่อไหร่จะมีใคร เธอโอเคไหม ถ้าเด็กไปเลยมาจีบ เอาไหม? เราก็ตอบไปว่าได้สิ แล้วเขาแค่มาถามอีกในรายการทั้งๆ ที่จริงเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะถามตรงนี้อีกรอบหนึ่ง แต่จริงๆวันนั้นในรายการ เราไม่ได้หมายความว่าเด็กขนาดนั้น แต่หมายถึงว่าอายุ 30 ขึ้นไป เพราะตอนแรกอายุ 20 กว่ามันก็น้อยไปนิดนึงเดี๋ยวตกใจเป็นลมกัน
เขาก็ถามตั้งแต่ตอนที่เรากินข้าวนอกรอบแล้วว่าเด็กเลยได้ไหม หรือเขาอาจจะมองว่าตอนนี้เป็นเรื่องปกติไปแล้ว เพราะจริงๆ เรื่องวัยมันไม่ค่อยเป็นประเด็นเท่าไหร่แล้ว สำหรับนัทจะเด็กกว่าหรือผู้ใหญ่กว่าก็ได้ เพราะนัทยังมองว่าความรักเป็นสิ่งที่ดี แต่เขาแค่ถามประมาณว่าเราเข็ดไหม จะมีอีกได้ไหม เราก็เลยบอกว่าได้สิ เรายังไม่ได้ปิดตายเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นมา เราเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิมหรอก คนใหม่ก็เป็นเรื่องใหม่แล้ว เราไม่กลัว”
เซ้นส์บอกกำลังมีใครคนนึงกำลังรอตนอยู่
“ตอนนี้ไม่มีค่ะ ยังโสดอยู่ค่ะ มาเถอะ ยังไม่มีจริงๆ ยังไม่มีใครเข้ามาเลย ในความรู้สึกนัท รู้สึกว่ามันคงมีและในอนาคต รู้สึกมีความหวังกับเรื่องนี้บางอย่างมันบอกว่าเราจะมีคนๆ นั้น มันคิดเอง เราก็คิดไปสิคิดไปก่อน เราคิดได้ไง แต่เซ้นส์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับทุกครั้ง ไว้ตอบโอกาสหน้าแล้วกัน ไว้ให้มันมีก่อน ตอนนี้แค่รู้สึก เพราะชีวิตเรามันมีความสุขด้วยแหละ ถ้าเรามีความสุขเราก็เชื่อว่ามันมีอะไรดีๆ รอเราอยู่ข้างหน้าแค่นั้นเอง ก็เลยออกมาเป็นความสุข ความหวัง เรารอแบบไม่รอ เราอยู่ได้มีความสุขได้
เอาตรงๆ ตอนนี้เป็นช่วงชีวิตโสดจริงๆ นี่ถือเป็นการโสดที่ยาวนานอยู่เหมือนกัน หลายเดือนมากเลยรู้สึกดีไปอีกแบบนึง ได้อยู่กับตัวเองได้ใช้ชีวิต กลับมารักตัวเอง ดูแลตัวเองเพราะมันมีอะไรที่ดีขึ้น เราก็รู้สึกว่าวันข้างหน้ามันจะต้องดีขึ้น เพราะฉะนั้นเราอยู่กับปัจจุบันที่ดี มันกำลังบ่งบอกถึงอนาคตอะไรบางอย่าง นัทก็แค่พูดว่าเรามองอะไรแบบนี้ ให้มันเป็นมุมมองดีๆ แบบนี้ดีกว่า มันไม่ใช่แค่เรื่องคู่อย่างเดียว แต่รวมถึงเรื่องอื่นๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่มุมมองความคิด ทัศนคติถ้าเราอยู่กับปัจจุบันแล้วเรามีความสุข อนาคตข้างหน้ามันก็ต้องดีสิเพราะในวันนี้เราดีอยู่แล้ว”
จีบไม่ยาก เข้ามาเถอะ แต่ไม่เข้าหาก่อน ขอให้เป็นหน้าที่ของผู้ชาย
“จีบไม่ยากหรอก เข้ามาเถอะ นัทเป็นคนที่ไม่เข้าหาใครก่อน เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากให้ผู้ชายทำหน้าที่ของเขา ให้เขาได้ใช้ความเป็นชายนิดนึง ถ้าเกิดว่ากล้าก็เข้ามา จะให้เราอยู่ดีๆ เข้าหา เราไม่ใช่คนแบบนั้น เราอยู่ของเราได้
จะเข้ามาทางไหนก็แล้วแต่ไม่ได้ระบุอยู่ที่เมื่อถึงเวลาจะเป็นแบบไหนก็มาเถอะ ขอให้มาแบบจริงใจจริงจังแล้วกัน ถ้าจริงก็ขอให้จริง แบบไม่ได้ต้องการอะไรที่โหยหา เข้ามาแล้วเดี๋ยวจะรู้เองแหละไม่เจอก็ไม่รู้ เราคงดูออก ดูรู้ว่าคนไหนได้หรือไม่ได้ แต่ว่าทุกอย่างเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนได้ทั้งหมดไม่มีอะไรผิดถูก”